Институт "мягкого права" появится в ЕАЭС

14:07 29.01.2021

28 января 2021

Парламент Казахстана ратифицировал поправки в союзный договор



Депутаты сената в четверг, 28 января, на пленарном заседании приняли закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года". Как пояснил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, этот протокол стал результатом четырехлетней работы экспертов государств - членов Евразийского экономического союза и предусматривает устранение пробелов в действующем праве союза, а также точечные корректировки отдельных положений Договора.



- Первое - изменения в сфере конкуренции. Они связаны с введением института "мягкого права", который позволяет применять меры превентивного характера. Это предусматривает выдачу предупреждения и вынесения предостережения для недопущения нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках. Введение института "мягкого права" дает шанс хозяйствующим субъектам самостоятельно устранить признаки нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках без процедуры расследования. Это позволит снизить нагрузку на хозяйствующие субъекты государств - членов союза, - объяснил министр.



Второй блок поправок предусматривает наделение комиссии дополнительными полномочиями в сферах энергетики, технического регулирования, макроэкономики, конкуренции и ветеринарии. Эти полномочия, по словам Султанова, являются "следствием уже подписанных международных договоров в рамках Евразийского экономического союза, в том числе Договора о Евразийском экономическом союзе".



- В целом дополнительные полномочия направлены на обеспечение открытости деятельности комиссии. К примеру, в сфере технического регулирования совет комиссии наделяется полномочиями по утверждению порядка осуществления органами по аккредитации государств-членов взаимных сравнительных оценок. Это связано с тем, что в действующем праве союза уже заложена норма, в соответствии с которой органы по аккредитации государств-членов осуществляют взаимные сравнительные оценки. Также имеются поправки, направленные на уточнение действующих норм в случаях, когда полномочия комиссии предусмотрены договором, но порядок их реализации не урегулирован, - объяснил министр.



Также внесены технические поправки, которые, как отметил Султанов, обусловлены необходимостью "корректировки отдельных частей договора с целью более полного и правильного применения норм".



- Это в основном правки технического характера, направленные на устранение пробелов и уточнение редакции положений Договора о Евразийском экономическом союзе, - уточнил он.



Подводя итоги, министр отметил, что в целом проект закона не потребует финансовых затрат из республиканского бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.



Вопросов у депутатов ни по протоколу, ни по функционированию ЕАЭС не возникло. Они единогласно приняли представленный документ.