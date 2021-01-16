На Украине свалили последний памятник В.Ленину

15:18 29.01.2021

На Украине снесли последний памятник основателю советского государства Владимиру Ленину. Об этом в среду сообщил в Фейсбуке руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков.



Речь идет о памятнике, который стоял в Одесской области, в селе Старые Трояны Измаильского района. Вадим Поздняков отметил, что это был последний памятник из тех, что стояли на открытой территории и не в районах, занятых сепаратистами.



Ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявлял, что ни одного памятника Ленину больше нет в городах, находящихся под контролем властей Украины, отмечает издание "Коммерсантъ".



Весной 2015 года на Украине был принят закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Документ, среди прочего, предполагает демонтаж советских памятников.