 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На Украине свалили последний памятник В.ЛенинуНа Украине свалили последний памятник В.Ленину
15:18 29.01.2021

На Украине снесли последний памятник основателю советского государства Владимиру Ленину. Об этом в среду сообщил в Фейсбуке руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков.

Речь идет о памятнике, который стоял в Одесской области, в селе Старые Трояны Измаильского района. Вадим Поздняков отметил, что это был последний памятник из тех, что стояли на открытой территории и не в районах, занятых сепаратистами.

Ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявлял, что ни одного памятника Ленину больше нет в городах, находящихся под контролем властей Украины, отмечает издание "Коммерсантъ".

Весной 2015 года на Украине был принят закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Документ, среди прочего, предполагает демонтаж советских памятников.

Источник - Радио Озоди
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