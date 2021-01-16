Обвал горной породы едва не разрушил стройку Рогунской ГЭС

15:38 29.01.2021

В районе строительства Рогунской ГЭС произошел обвал горной породы



Абдулло Ашуров



В районе строительства Рогунской ГЭС произошел обвал горной породы. Один из работников этой стройки, отправивший в Радио Озоди видео обвала, сказал, что их отпустили с работы и, по его словам, возможно, что этот обвал повлияет на сроки строительства электростанции.



Руководство строительства ГЭС заявило, что несмотря на то, что обвал горной породы был действительно большой, но он не помешает графику работ и строительство продолжается прежними темпами. Они полагают, что этот обвал был вызван, скорее всего, двумя последними землетрясениями.



Мурод Саъдуллоев, заместитель технического директора строительства ГЭС сказал 27 января Радио Озоди, что в ночь на 25 января в районе строительства ГЭС произошел обвал горной породы и "камнепад все еще немного продолжается". "Мы и без этого должны были осыпать пошатывающиеся камни и затем залить их бетоном. Конечно, этот обвал немного увеличит объемы работ по армированию и укреплению стен, но это не чрезвычайное происшествие", - отметил Саъдуллоев.



По его словам, место обвала немного выше места строительства плотины, и поэтому строители опасались, что камни и грунт могут попасть в турбины действующих энергоблоков.



Видео

https://rus.ozodi.org/embed/player/0/31073577.html



"Мы в этом районе имеем временный водозабор, для того, чтобы у нас работали два агрегата ГЭС. Сейчас предпринимаем усилия, чтобы вся эта смесь от обвала не попала в водозабор, и чтобы не повредила гидроагрегаты. Вместе со специалистами рассмотрели этот вопрос. Оказалось, что этот инцидент не окажет никакого влияния на ход строительных работ в будущем", - пояснил Саъдуллоев.



Между тем работник, который отправил в редакцию видео обвала, говорит, что отрыв и падение горной массы произошло в том же районе, где установлены действующие агрегаты ГЭС. Этот пользователь сайта Радио Озоди на условиях анонимности сказал, что "это происшествие привело к остановке работ по воздвижению плотины и вся техника и оборудование были отведены от опасного участка".



Однако официальные лица строительства ГЭС отвергли эти слова, сказав, что строительные работы продолжаются в том же режиме, что и ранее. Одной из возможных причин обвала называются произошедшие ранее землетрясения.



Саъдуллоев сказал: "За последнюю неделю произошло два землетрясения. Мы чуть ранее провели здесь мониторинг и видели, что на склоне горы есть трещины. Наверху работала техника, чтобы в безопасном режиме спустить эти горные породы вниз. Думаю, что землетрясения увеличили трещины в горной породе и спровоцировали камнепад. Сейчас специалисты проверяют возможность обвала. Но в холодное время, когда днем горные породы нагреваются, а ночью наступает холод, все время происходят оползни и камнепады. К счастью, обошлось без жертв и повреждений".



Независимые эксперты отмечают, что действующий проект определяет районы, где существует высокий рост оползней и обвалов, и предусматривает пути решения этих проблем.



Анатолий Колесниченко, инженер, который более 30 лет проработал в сфере энергетики Таджикистана, в том числе и на строительстве Рогунской ГЭС, говорит, что риск возникновения оползней очень велик на левой стороне горы, где будет построена плотина электростанции.



"Тогда, когда мы работали, были незначительные поползновения, но больших оползней не было. Например, там, где река Вахш вытекает из туннелей ГЭС, внизу туннеля номер 4 есть район местности, где высока вероятность обвала горных пород. И поэтому в плане строительства были предусмотрены мероприятия по решению этих проблем", - отметил Колесников.



Он сказал, что для того, чтобы оценить риск возможного обвала горных пород на месте строительства ГЭС, ему нужны результаты исследований по этому вопросу, которые ему недоступны.



Проект Рогунской ГЭС был разработан еще в советское время, и в конце 80-х годов прошлого столетия начались строительные работы по воздвижению плотины электростанции. Однако затем из-за разразившейся гражданской войны, отсутствия средств и противодействия со стороны соседних стран Таджикистан долгое время не смог продолжить строительные работы, возобновив строительство лишь в 2016 году.