Громче "Крика"! Художница Яна Лысенко посвятила серию работ бишкекскому смогу

15:46 29.01.2021

Это надо видеть



Бишкекская художница Яна Лысенко посвятила окутавшему столицу смогу серию работ. Картины "Темное будущее", "Отравленное поколение", "Смертельная необходимость тепла" девушка опубликовала в своем профиле в Instagram, сопроводив каждую подписью.



"Темное будущее"



"Рисунок нарисован давно, но я все сомневалась, выкладывать или нет. Опять мрак, негативный посыл... Я так часто слышу словосочетание "Мы за светлое будущее", "Кыргызстан ждет светлое будущее". А потом выглядываю в окно, а светлым будущим там и не пахнет. Зато пахнет гарью, дымом, бездействием, пустословием. Я очень надеюсь, что не права, но, по моим внутренним ощущениям, светлого будущего здесь не видать ближайшие десятилетия. Я нарисовала, в общем", - подписала первую картину Яна Лысенко.



"Отравленное поколение"



"Все, что нарисовано тут, - это собирательный образ из фрагментов, кадров, которые мне встречались недавно. Воображение и мастерство художника в том, чтобы скомбинировать это для получения максимально выразительного результата. А вообще... Меня занимают не только прекрасные образы. Жуткое, пугающее, тяжелое занимает даже больше. Но пару лет назад я поставила себе блок, что не буду подобное рисовать. Люди не понимают, думалось мне. Люди думают, что у меня депрессия, и я страдаю - говорила я себе. Сейчас я снимаю этот блок и очень рада. Люди думают зачастую о себе. И я подумаю", - рассказала о второй картине она.



"Смертельная необходимость тепла"



"На этом рисунке я завершаю серию работ, посвященных нашей страшной ситуации со смогом. Этот образ я увидела буквально на днях. Возвращалась вечером из магазина и возле дома почувствовала сильный запах резины. Подняла голову вверх, а из соседкой трубы черными клубами выходил дым и растворялся в свете полной луны. И мне стало так горько. А что я могу сделать? Ну вот я нарисовала, а дальше? На вопрос "что делать?" у меня только один ответ - брать ответственность за свои поступки, хотя бы не делать хуже. Нужно помнить, что своими действиями мы делаем хуже не только другим людям, а себе и своей семье в первую очередь. И да, я знаю, что у многих нет возможности улучшить свою ситуацию. Это грустно. Я дорисовала", - заключила художница.



Юрий КОПЫТИН