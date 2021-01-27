Сорбон: таджикский народ упустил возможность создать общество равенства и справедливости

18:41 29.01.2021

Январь 27, 2021

Искандар Фируз

Барот Юсуфи



Сорбону (Пури Хамрох), известному таджикскому писателю, исполнился 81 год. Он в последнее время обратил свой взор на исторические произведения и говорит, что в скором времени закончит свой эпос про Маздака.



Писатель так описал свое будущее произведение: "Эта историческая личность в доисламские времена хотела построить общество, в котором бы торжествовали равенство и справедливость. К сожалению, за всю нашу историю, особенно с последней гражданской войной, таджикский народ упустил возможность воссоздать такую систему".



Ранее, в 2005 году, он опубликовал в двух томах свой роман "История Сына Божьего", которую он написал в шести книгах про вторжение в Среднюю Азию Александра Македонского. Произведение, которое по словам Сорбона, до сих пор не воспринято должным образом читателями и критиками. В беседе с Радио Озоди автор романа озвучил некоторые моменты, которые могут стать ключом для понимания сути романа.



Абдухолик Набави, таджикский литературный критик, считает, что создавать исторические произведения непросто для любого писателя. "Для того, чтобы написать такую работу, нужно хорошо изучить историю Александра Македонского, а также время правления других исторических личностей того времени. Привлекает внимание то, что автору удалось создать что-то новое о том времени и о правителях Средней Азии во времена Искандара Двурогого", - отметил критик.



Однако Умари Сафар, преподаватель Таджикского национального университета, в беседе с Радио Озоди сказал, что по мнению языковедов, Сорбон использовал в своем произведении местные диалекты, что вызвало много споров. Именно это, по мнению специалистов, стало причиной того, что читатели из других регионов страны не уделили должного внимания работам Сорбона. Но, по истечению времени, писатель сумел в некоторой степени преодолеть эту проблему в своих новых романах и других произведениях.



Творчество писателя отличается не только стилем и своим языком. Сорбон обращался к таким темам, которые выделяли его среди писателей советского времени. Известный литературный критик и литературовед Сохиб Табаров подверг критике пессимистичный дух и безразличие героев произведений Сорбона. По словам Табарова, "такое моральное состояние не может быть у советских граждан". Однако Сорбон, несмотря на такую критику и множество споров вокруг его творчества, публиковал одну книгу за другой.



Комментируя эту ситуацию, Абдухолик Набави сказал, что "спустя годы время показало, что такая критика произведений Сорбона была ошибочной, и подтвердило, что его творчество является самобытным".



Недавно издательство "Адиб" объявило об издании 13-го и 14-го томов произведений Сорбона. Азизи Накибзод, основатель магазина "Китобкада" в Душанбе, говорит, что продажа книг Сорбона идет медленно.



"В советское время книги Сорбона были очень популярны и продавались хорошо, но теперь читатели в основном покупают отдельные книги этого писателя. Собрания сочинений Сорбона не пользуются большой популярностью из-за их дороговизны", - добавил он.



Сорбон говорит, что он просыпается каждую ночь и после чашки чая садится за свой рабочий стол. По его словам, он не может называть себя писателем, если не напишет хотя бы строчку в день. В ответ на вопрос, где он теперь находит темы для своих сочинений, Сорбон ответил: "Неужели у классиков и писателей современности когда-либо были проблемы с темами? Писатель пишет о событиях и действиях, которые произошли до него. Но некому писать про будущее. Никто не знает, что будет дальше".



Сорбон исключил возможность обращения к художественной литературе, заявив, что он по-прежнему выступает за создание реальных и исторических произведений.



Писатель родился 27 января 1940 года в селе Амондара Пенджикентского района. В 1958 году окончил пенджикентское педагогическое училище, в 1963 году - Таджикский государственный университет и работал на кафедре таджикского языка. Позже работал в СМИ и Союзе писателей Таджикистана.



Он начал писать рассказы в 1965 году, а его первый сборник рассказов "Гап дар дил" был опубликован в 1969 году. Автор известных рассказов и романов "Первый звонок", "Каменный щит", "Джуги", "Актер", "Повесть о Сыне Божьем", "Туграл", "Росу", "Кадевар", "Барзгар","Санам", "Шахрбону" и ряда других произведений. Таджикские кинематографисты сняли несколько художественных фильмов по произведениям Сорбона. Сорбон является лауреатом литературной премии Рудаки и обладает званием Народного писателя Таджикистана. Он также перевел на таджикский язык произведения Льва Толстого, Федора Достоевского, Николая Островского, Нодара Думбадзе, Чингиза Айтматова.