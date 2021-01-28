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Казахстанскому профессиональному спорту советуют "затянуть пояса или найти себе спонсора"
19:34 29.01.2021

Егор Васильев

Сегодняшнее положение дел в казахстанском профессиональном спорте уже привело к массовому оттоку из страны не только иностранцев, но и ведущих казахстанских игроков как минимум в одном виде спорта – футболе. Эксперты предсказывают подобный исход и в других, сначала командных, а со временем и индивидуальных. Исключение – фавориты влиятельных бизнесменов – бокс и теннис.

В каком сейчас состоянии футбольная и хоккейная отрасли в стране, и что это глобально означает для спорта в Казахстане – в разборе Егора Васильева.

Нет спонсора, нет игры?

Несоразмерность успехов казахстанских спортсменов в одних видах спорта финансированию совсем других (за те же 2019-20 годы, за которые акимы "вбухали" 180 млрд тенге в футбольные и хоккейные клубы на финансирование всех национальных сборных в Казахстане было выделено всего 20 млрд тенге) вызывало возмущение довольно давно.

Какому спорту в Казахстане будет жить хорошо: бизнесмены помогут "своим"?

Однако пока государственный бюджет, состоящий из республиканского и областных бюджетов, пополнялся более или менее исправно, на футбольно-хоккейные перегибы в регионах в Нур-Султане закрывали глаза.

А вот с марта 2020 г. стране пришлось считать каждую копейку: три месяца чрезвычайного положения по коронавирусу, когда большинство предприятий и организаций просто не работали, даром для экономики не прошли.

И в сентябре президент страны Касым-Жомарт Токаев запустил вторую волну реформы модели финансирования спорта высших достижений, заявив, что деньги с профессионального спорта надо перекинуть на развитие детско-юношеского.

"Нужно обратить внимание на спортивный потенциал подрастающего поколения: в условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет" –, заявил Токаев.

Реакция на поручение президента последовала практически незамедлительно – в начале декабря министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова после ревизии всех профессиональных клубов страны, прежде всего – футбольных, заявила, что их финансирование на местах в 2021 году уменьшится вдвое, а именно – на 22,2 млрд тенге или на $52 млн. Эти средства глава МКС пообещала перенаправить на развитие детского и массового спорта, а футбольным клубам порекомендовала либо затянуть пояса, либо найти частного спонсора.

Пока такового в лице компании "КазРосГаз" имеет лишь алматинский "Кайрат", который в 2020 году с большим запасом выиграл золото Казахстанской премьер-лиги – и впервые будет представлять страну в квалификации Лиги Чемпионов.

"Астана" (казахстанский профессиональный футбольный клуб из Нур-Султана – ред. ) потихоньку пошла с молотка

В последние шесть лет в этом турнире от Казахстана играла "Астана", бюджет которой в 15 млрд тенге формировался управляющим всеми национальными компаниями фондом "Самрук-Казына" (13 млрд) и акиматом столицы (2 млрд). Еще от 5-ти до 10 млн евро столичный футбольный клуб регулярно получал от УЕФА.

Однако в начале этого года, еще до поручения президента, "Самрук" урезал бюджет "Астаны" всего лишь на 15% – и клуб вылетел из еврокубков на первых стадиях отборов, а в национальном первенстве стал лишь третьим.

С начала же текущего года "Астана" занялась распродажей ведущих игроков – в волгоградский "Ротор" отправился белорусский полузащитник Иван Маевский, один из основных творцов успехов "Астаны" на внутренней и международной аренах. Следом за ним туда же отправились игроки национальной сборной Казахстана, защитник Дмитрий Шомко и форвард Алексей Щеткин.

Главный тренер клуба – советский и российский футболист – Андрей Тихонов признал, что шестикратному чемпиону Казахстана в 2021-м придется искать им замену среди собственных молодых воспитанников, поскольку на легионеров и даже на состоявшихся казахстанских игроков денег нет.

В результате самым богатым футбольным клубом Казахстана станет алматинский "Кайрат", бюджет которого не претерпел изменений по сравнению с прошлым годом (8 млрд тенге).

"Астана", финансовые возможности которой упали до 7,5 млрд тенге, еще неплохо выглядит на фоне павлодарского "Иртыша", который в мае прошлого года местные власти не просто объявили банкротом, а сняли с первенства и пообещали реанимировать в будущем – когда оно станет для Павлодарской области более или менее светлым.

В итоге прогноз специалистов в этом виде спорта для Казахстана неутешителен: премьер-лига превратится в чемпионат одной команды – "Кайрата", а судьбу "Иртыша" в ближайшее время может повторить еще несколько клубов, бюджет которых и в прошлом году не дотягивал до миллиарда тенге (петропавловский "СК Кызыл-Жар"). Меньше конкуренции "Кайрату" – слабее команда.

Экономят на футболе, а убивают футзал (мини-футбол)

Однако это на самом деле не подтверждается практикой – в Алматы есть футзальный "Кайрат", который с начала 2000-х годов является бессменным чемпионом страны в этой разновидности футбола.

Этот "Кайрат" вообще не встречает реального сопротивления внутри страны, однако это не помешало ему дважды (в 2013-м и в 2015-м годах) выиграть Кубок УЕФА, главный евротрофей в футзале, а сборной Казахстана по футзалу, базовым клубом которой является тот же "Кайрат", стать бронзовым призером Евро 2016.

Так что монополия на золото в национальном чемпионате далеко не всегда тупиковый путь развития – только вот проблема в том, что футзальный "Кайрат" рискует растерять и нынешних своих оппонентов по внутреннему чемпионату.

Поскольку акимы регионов, начав сокращать ассигнования на большой футбол, в первую очередь порезали ту их часть, которая предназначалась на содержание при "больших" футбольных клубах футзальных структур. И владелец МФК "Кайрат", Кайрат Оразбеков, уже выразил свои опасения по поводу будущего футзала в Казахстане.

Хоккей: "Барыс" пока решили не трогать

С хоккейными финансовыми "перегибами" в Казахстане пока борются исключительно на местных уровнях – бюджеты резко (вдвое) сократили у трех прошлогодних участников Высшей хоккейной российской лиги, усть-каменогорского "Торпедо", карагандинской "Сарыарки" и столичного "Номада".

При этом владельцы клубов и власти регионов подчеркивают, что этот шаг стал логичным в свете того, что все три команды из-за рисков, связанных с пандемией, на год покинули ВХЛ – и играют сейчас в чемпионате Казахстана. Где затраты их гораздо меньше, чем при перемещении по России.

Подразумевается, что в случае возвращения в открытое первенство России осенью этого года бюджеты этих трех команд могут быть восстановлены – полностью или частично.

А вот флагмана казахстанского клубного хоккея – "Барыс" – бюджетные неурядицы почти обошли стороной: прошлогодний бюджет четвертьфиналиста недоигранного розыгрыша Кубка Гагарина 2020 года в 600 млн рублей срезали, по утверждению президента казахстанского клуба Бориса Иванищева, "всего" на 15% (финансируется он из того же самого фонда "Самрук-Казына", что и футбольная "Астана"). Впрочем, и этого хватило для ухода весной прошлого года в ярославский "Локо" самого успешного коуча "Барыса" за всю его историю, белорусского специалиста Андрея Скабелки.

То, что бюджет команды не порезали многие связывают с тем, что главой федерации хоккея в Казахстане является премьер-министр Аскар Мамин. Но в случае провала казахстанской сборной на чемпионате мира в элитном дивизионе в мае этого года (сборная Казахстана по этому виду спорта является командой-"лифтом", постоянно курсирующей между элитой и первым дивизионом планетарного первенства) оргвыводы могут коснуться и "Барыса" – базового клуба национальной команды.

А падение результатов флагмана могут сказаться и на популярности этого вида спорта в Казахстане, который сейчас на уровне ДЮСШ переживает настоящий бум: в Нур-Султане, по данным акимата, в 2019 году количество детей, отданных в хоккейные секции, впервые сравнялось с количеством желающих заниматься футболом детей. Так что будущее этого вида спорта в стране – в руках национальной сборной.

Источник - ia-centr.ru
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