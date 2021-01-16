Аркадаг утвердил дизайн медалей для... собак (фото)

22:43 29.01.2021

28 января, во время онлайн-заседания с членами правительства Туркменистана, курирующий АПК вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев представил президенту Гурбангулы Бердымухамедову дизайн медали, которую будут вручать собаке – победителю конкурса красоты среди алабаев, передает госинформагентство ТДХ.



Вместе с медалью собаке будет присужден титул "Yylyn turkmen edermen alabayy" ("Отважный алабай года").



Кроме того, Оразгелдиев представил варианты дизайна площадки, на которой будет проходить конкурс в строящемся питомнике для собак, который два дня назад посетил с проверкой глава государства.



Бердымухамедов внес свои коррективы в представленные проекты площадки и дизайна медали, "которая должна соответствовать международным стандартам".



Чиновнику поручено "основательно подготовиться к торжественным мероприятиям, которые впервые состоятся по случаю празднования Дня туркменского алабая".



По какой причине отчет о работе над собачьим питомником представил чиновник, отвечающий за сельское хозяйство, а не глава Международной ассоциации "Туркменские алабаи" Сердар Бердымухамедов, неизвестно.