 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 28.01.2021
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    Туркменистан   | 
Аркадаг утвердил дизайн медалей для... собак (фото)Аркадаг утвердил дизайн медалей для... собак (фото)
22:43 29.01.2021

28 января, во время онлайн-заседания с членами правительства Туркменистана, курирующий АПК вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев представил президенту Гурбангулы Бердымухамедову дизайн медали, которую будут вручать собаке – победителю конкурса красоты среди алабаев, передает госинформагентство ТДХ.

Вместе с медалью собаке будет присужден титул "Yylyn turkmen edermen alabayy" ("Отважный алабай года").

Кроме того, Оразгелдиев представил варианты дизайна площадки, на которой будет проходить конкурс в строящемся питомнике для собак, который два дня назад посетил с проверкой глава государства.

Бердымухамедов внес свои коррективы в представленные проекты площадки и дизайна медали, "которая должна соответствовать международным стандартам".

Чиновнику поручено "основательно подготовиться к торжественным мероприятиям, которые впервые состоятся по случаю празднования Дня туркменского алабая".

По какой причине отчет о работе над собачьим питомником представил чиновник, отвечающий за сельское хозяйство, а не глава Международной ассоциации "Туркменские алабаи" Сердар Бердымухамедов, неизвестно.

Источник - Хроника Туркменистана
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