Афганистан пытается давить Россией на США. "Талибан" решил поиграть с администрацией Байдена, - "Къ"

00:17 30.01.2021

Члены политического офиса запрещенного в России движения "Талибан" в Катаре снова посетили Москву. Их визиты в российскую столицу были частыми на рубеже 2018-го и 2019 годов, когда сделка с США о выводе американских войск из Афганистана только прорабатывалась. Сейчас же новая администрация в Вашингтоне дает понять, что соглашение может быть пересмотрено. Учитывая это, талибы, как они сами заявили "Ъ", просят Москву повлиять на Вашингтон. При этом они не скрывают, что если американцы все же нарушат договоренности, то у "Талибана" "не останется другого выбора, кроме как воевать с ними - как раньше воевали с британскими и советскими оккупационными войсками".



Делегация "Талибана" во главе с замглавы политического офиса в Дохе Шер Мохаммадом Аббасом Станикзаем завершила визит в Москву - первый с сентября 2019 года. Тогда сделка с США, подписанная 29 февраля 2020 года, только прорабатывалась и представители движения пытались заручиться поддержкой стран региона, в том числе и России.



Теперь же, как открыто заявляют представители администрации нового президента США Джо Байдена, Вашингтон планирует пересмотреть соглашение. В тот момент когда делегация талибов была в Москве, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что в США пока не принято "никаких решений" о том, как будет выглядеть американское военное присутствие в Афганистане. Господин Кирби сказал, что в Вашингтоне помнят о крайнем сроке для вывода американских войск, записанном в соглашении,- он истекает в апреле. Но добавил: "Здесь имеется большое "если"".



Не став вдаваться в детали, представитель Пентагона заверил, что "Талибан" не выполняет условия соглашения.

О чем именно представители движения договаривались в Москве, известно немного. "В ходе мероприятия российская сторона высказалась в пользу скорейшего запуска содержательных и конструктивных межафганских переговоров, ведущих к прекращению кровопролитной гражданской войны и формированию эффективного общенационального государственного руководства в Афганистане",- заявили в МИД России после встречи талибов с директором Второго департамента Азии во внешнеполитическом ведомстве, спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым. Сами талибы, общаясь с журналистами в пятницу, лишь говорили, что "обменивались мнениями о будущем Афганистана" и получили поддержку в вопросе снятия с некоторых членов движения санкций ООН. "Замир Кабулов тоже поддерживает этот процесс и считает, что мы должны быть исключены из черного списка",- сказал господин Станикзай.



На будущее сделки с американцами представители талибов смотрят с оптимизмом. "Мы подписали мирное соглашение с американской стороной, оно было подписано законно избранным правительством США. Если администрация Байдена занимается оценкой соглашения, это еще не значит, что они его бойкотируют. Они его оценивают, это их внутренняя процедура",- сказал журналистам Шер Мохаммад Аббас Станикзай, особо отметив: Залмай Халилзад, который был спецпредставителем по Афганистану при администрации Дональда Трампа и работал над заключением сделки, останется на своем посту и при Джо Байдене. "Для американцев это хороший шанс, чтобы уйти из Афганистана согласно данному соглашению. Независимо от администрации - Байдена или кого-либо еще",- добавил он.



По мнению директора российского Центра изучения современного Афганистана Омара Нессара, говоря об "оценке соглашения", в новой американской администрации имеют в виду не сам документ - достаточно короткий и понятный, а некие секретные приложения к нему.

"Возможно, американцы хотят добиться каких-то уступок",- предположил господин Нессар.



Отвечая на вопрос "Ъ", что будет, если США все же не выведут войска весной, господин Станикзай сказал: "Они сделают это, мы надеемся. Америка уйдет согласно расписанию. Я уверен. Потому что и военные, и гражданские находятся в контакте с нами. Не думаю, что они не уйдут". И лишь потом добавил: "Если американцы все же нарушат договоренности, у нас не останется другого выбора, кроме как воевать с ними - как раньше воевали с британскими и советскими оккупационными войсками".



Для диалога между Кабулом и талибами ищут новую площадку

В Кабуле тем временем говорят о войне - и активно готовятся к ней. При этом фактически она уже идет. Напомним, что по условиям соглашения, подписанного в Дохе, талибы обязались не атаковать покидающие страну западные войска, но не дали никаких обещаний относительно афганской армии. Поэтому обстановка на афганском севере и юге за минувший год изменилась отнюдь не к лучшему, а вслед за активизацией мирного процесса обычно вспыхивают новые бои в провинциях.



В столице Афганистана редкий день обходится без взрывов и покушений, ответственность за которые не берет на себя никто, хотя власти все равно обвиняют "Талибан".

Центр Кабула окружен цепью блокпостов - так называемым стальным кольцом. Предполагается, что сотрудники сил безопасности должны досматривать машины, но в условиях кабульского трафика делать это как следует невозможно. Люди в форме бегло оглядывают пассажиров, как будто способны на глаз определить террориста, изредка открывают багажники и проверяют паспорта.



Чтобы укрепить "стальное кольцо", в центре строят новые КПП - правительство, по-видимому, готовится к традиционному весеннему наступлению "Талибана". Глава афганского Совбеза Хамдулла Мохиб на днях заявил, что в этот раз речь может пойти не о локальных боях, а о настоящей войне.



Если переговоры не сдвинутся с мертвой точки, весной Афганистан окажется в огне",- подтверждает в разговоре с "Ъ" журналист Хуссейн, раньше работавший на самом известном телеканале страны Tolo News.



Что на самом деле происходит на межафганских переговорах в Дохе, известно очень узкому кругу лиц. На первый взгляд контакты между властями республики и талибами, начавшиеся еще в сентябре 2020 года, давно зашли в тупик. Но недавно Tolo News опубликовал документ, который назвали черновиком проекта о разделе полномочий между действующей кабульской администрацией и "Талибаном" в ключевых ведомствах и структурах. В нижней палате парламента, например, должно было появиться 84 новых представителя вчерашних террористов, а в верхней 34 из 102 депутатов тоже должны были быть назначены талибами. Власть в Афганистане, предположительно, должна была перейти к временному правительству. Правда, очень скоро документ исчез с сайта, и споры о его подлинности идут до сих пор.



Как тупик на межафганских переговорах в Дохе вызвал новую волну насилия

Стоит отметить, что, до того как прилететь в Москву, представители талибов были в Иране, где антиамериканской риторики было намного больше, а еще раньше - в Пакистане. "США, согласно своей стратегии, поддерживают продолжение войны и кровопролития между различными афганскими политическими группами",- сказал на встрече с талибами секретарь Высшего национального совета безопасности Ирана Али Шамхани. При этом в Тегеран приезжал в том числе и глава политического офиса в Дохе мулла Абдул Гани Барадар, который визит в Москву проигнорировал.



Все эти страны очень близки к нам, они наши соседи. И мы ищем их поддержки в афганском мирном процессе",- заявил, отвечая на вопрос "Ъ", Шер Мохаммад Аббас Станикзай.



По мнению Омара Нессара, своим турне по региону талибы рассчитывают надавить на Вашингтон. "Предыдущий опыт показал, что именно встречи в Москве значительно улучшили позиции талибов за столом переговоров,- сказал эксперт "Ъ".- Видно, что в афганском вопросе американцы очень чувствительны к присутствию России - даже больше, чем к присутствию Ирана и Китая".



Кирилл Кривошеев; Александра Ковальская, Кабул