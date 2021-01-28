 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.01.2021
00:53  Пекин хочет управлять Гонконгом с помощью патриотов. Жители бывшей колонии уезжают с капиталами в Британию, - "НГ"
00:50  Эрдоган добивается внимания Израиля любой ценой, - И.Субботин
00:31  КазРегиональные элиты рвутся в столицу, потому что ослаблены, - Г.Илеуова
00:17  Афганистан пытается давить Россией на США. "Талибан" решил поиграть с администрацией Байдена, - "Къ"
Пятница, 29.01.2021
22:43  Аркадаг утвердил дизайн медалей для... собак (фото)
19:34  Казахстанскому профессиональному спорту советуют "затянуть пояса или найти себе спонсора"
18:41  Сорбон: таджикский народ упустил возможность создать общество равенства и справедливости

15:48  "Блокада Варшавы!" В Польше восстали обезумевшие абортарианки
15:46  Громче "Крика"! Художница Яна Лысенко посвятила серию работ бишкекскому смогу
15:38  Обвал горной породы едва не разрушил стройку Рогунской ГЭС
15:18  На Украине свалили последний памятник В.Ленину
15:07  Узбекистан. Правда Рано Абдуллаевой. Иллюзии прошлого и современность, - Б.Мусаев
15:03  Новую версию алфавита казахского языка на латинице представили в KZправительстве
14:07  Институт "мягкого права" появится в ЕАЭС
13:03  Есть ли Красный Путин внутри белого Путина? - Г.Садулаев
12:56  Финт ушами. Песков опроверг слова Симоньян о скором присоединении Донбасса к России
12:29  Дипломы государственного образца отменили в Казахстане. За ненадобностью...
11:52  С блогеров в Таджикистане хотят брать налоги. Насколько это реально?
10:41  Пентагону пора переосмыслить наихудшие сценарии против Китая и России, - Брайан Кларк
10:37  О смерти одного из Ротшильдов...и некоторых конспирологических версиях, - В.Катасонов
10:35  Талибы опровергли "вознаграждение" от России за "убийство американских солдат"
10:32  В акимате Алматы создают "Управление креативных индустрий". Лишь бы не работать...
10:25  Уголовные дела расследуют в отношении пяти вице-министров КазПравительства
10:20  УкрХисторики доказывают: Джо Байден - прямой потомок князей Рюриковичей
10:15  Дидье Рауль: "Лучше не сажать людей на карантин, мы сведем всех с ума"
09:57  Карашев, Марипов и Мырзакматов отказались от поста КырПремьера. Не хотят на нары?
09:53  Хороших отношений между Россией и США не будет никогда, - В.Васильев
09:35  Скончался Народный артист СССР Василий Лановой
08:13  Киргизия клянчит у РосГазпрома снижения цены на газ
06:18  Задержан за коррупцию еще один экс-директор Кыргызской авиагавани "Манас" - Нурсултан Белеков
00:33  Президенту Киргизии придется доказывать свою верность России
00:29  Америка и Китай делят Азию, - Сергей Строкань
00:26  Возвращение Навального - операция немецкой спецслужбы а-ля "Ленин-1917"? - Neue Zurcher Zeitung
00:23  Президент Киргизии вступил в борьбу с коррупцией, - "Къ"
00:18  Блицкриг Трампа против КНР может перейти в позиционную войну Байдена, - Анатолий Комраков
00:15  В Киргизии инаугурацию удачно совместили с арестами, - В.Панфилова
Четверг, 28.01.2021
23:00  Европейцы восстают против власти, - Дм.Бовырин
22:58  Байден сделал России подарок: чем обернется рост цен на нефть
18:54  Уволен и разжалован из генералов глава Погранслужбы Туркмении Дурдыев. Его сменил Нурыев
18:51  Аркадаг не смог победить пандемию корнем солодки. Хотя и очень старался, - Кира Крамер
17:50  Ломать – не строить. Чем отличны протесты в США и России, - А.Песков
17:45  В Усть-Каменогорске забастовали рабочие "Востокмашзавода"
17:27  Зачем Горбачев предал Саддама? Как убивали Ирак, - И.Ходаков
17:20  Казахстан. Загадочное существо нашли в банке с килькой (видео)
17:15  Заки Валиди - Герой Тюркского возрождения или националист и предатель?
17:13  За что 15-летний узбекский подросток стал Героем Социалистического Труда (актуальная история)
17:12  Пересмотр стратегии: Байден может оставить войска в Ираке и Афганистане, - А.Юранец
17:10  Вся правда о евреях в Казахстане
17:06  Казах Багдат Мусин возглавил Межгоссовет СНГ по космосу
14:31  Заморозьте активы Абрамовича и Усманова из-за атаки на Навального, призывают британские парламентарии, - The Times
14:23  Распад экс-Великобритании необратим, - В.Прохватилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазРегиональные элиты рвутся в столицу, потому что ослаблены, - Г.Илеуова
00:31 30.01.2021

У них отняли экономическую базу, порой не гнушаясь и рейдерскими захватами

Роман Иванов, 29 января

Региональная элита - это вовсе не акимы со своим аппаратом, говорит социолог Гульмира Илеуова. Назначенных "сверху" местные могут принять в свой круг, а могут и оставить за его пределами. Все зависит от экономических интересов.
Сейчас установлен и соблюдается некий статус-кво. Но все может и поменяться.

Единой модели нет
- В обществе почему-то есть два кардинально противоположных мнения о взаимодействии региональных элит (в частности, акимов) и центра. Одни считают, что без разрешения из столицы акимы и чихнуть не смеют. А другие - что они чуть ли не современные феодалы и "творят что хотят".
- А я на самом деле тоже не могу разобраться. Вроде с одной стороны концентрация властных полномочий у акиматов довольно высокая. Это и школы, и органы здравоохранения, и решения на застройку территории. Но как копнешь, то пользуются полномочиями "на грани фола", то ответственность перекладывают на других.
В северных и центральных областях зачастую действуют вообще вне правового поля
Там не все регламентировано, и возникает некий правовой вакуум. Бывает, что просто не справляются с обязанностями из-за отсутствия то ли опыта, то ли компетентности. Полагаю, что этот вал будет только нарастать.
- Но это все-таки "горизонталь", а как построены "вертикальные" отношения? Регионов с центром, со столицей.
- Мне кажется, как бы ни прискорбно это было, в первую очередь все зависит от личности самого акима
То есть функционал у всех практически одинаков, но если посмотреть на структуру управления в тех же акиматах, она неоднородна, в разных областях разная. Главенствует стереотип, что у всех акимов одинаковый объем власти, но точно очертить его мы не можем.
Далее, в центральной власти много людей, которые не работали в региональных структурах исполнительной власти и вообще не знают, как все устроено. В своей работе и попытках поруководить регионами они могут натолкнуться на определенные исторически возникшие барьеры. Они могут быть нигде и не прописаны, их может даже выставить сам аким, если обладает соответствующим авторитетом и связями. То есть единой объяснительной модели, на которую можно было бы ориентироваться, нет.

С кем ходит в баню аким района?
- Что вообще из себя представляют региональные элиты? Это просто местные богачи районного (или областного масштаба), или они обязательно "в связке" с той же исполнительной властью?
- Везде по-разному. Это местное устоявшееся сообщество. Конечно, мы можем включить в такую элиту и акима, но он назначен сверху, и его не всегда примут.
Например, пришел аким района на должность, тут надо смотреть, кого он приглашает в гости и, условно говоря, с кем ходит в баню
Если он три-четыре года продолжает вариться в своем узком кругу, можно сказать, что в региональную элиту не вошел. Система взаимоотношений и "решения проблем" налажена, а акимы приходят и уходят.
Прибытие нового, пусть даже и высокопоставленного чиновника, может поменять определенные расклады, но не радикально
А если область крупная или создана по итогам соединения разных регионов, многие группы там могут вообще не пересекаться, так и живут.
- Как-то Вы сказали, что в большинстве областей региональные элиты вообще разгромлены. Как это выглядит и в чем выражается?
- Нет, не в большинстве, хотя и во многих. У них отняли экономическую базу в результате переделов, а нередко и рейдерских захватов.
И зачастую новые хозяева живут вовсе не в том самом регионе, где работает предприятие или другой бизнес
Например, владельцы крупных земельных латифундий часто находятся в столице или Алматы.
А когда экономическую базу подорвали, бывшая местная элита мельчает и никого уже не интересует. И у нее самой притязания уже не крупные.
Кроме того, сейчас многие для зарабатывания статуса "нацеливаются" сразу на столицу. То есть тот бассейн, в котором могут рекрутироваться новые элитные группы в регионах, обмелел. Как они вообще могут появляться? Когда сильная экономика, когда люди из этих групп не уезжают из родного района или области, а имеют возможность расти на месте и формировать среду. Сейчас же у всех цель - переехать в крупный город и там делать деньги, карьеру и прочее.

Реформа может и захлебнуться
- Как полагаете, если введут выборность акимов всех уровней, за которую многие ратуют, в региональных раскладах это что-нибудь изменит?
- Во-первых, я всех поправляю - выборность не акимов, а органов местного самоуправления, поскольку в нашей политической практике аким - это человек назначаемый. Будут ли выбирать местные напрямую или сначала выберут какой-то коллективный орган, который уже потом из своих рядов изберет одного, это уже вопрос реформы. Но думаю, здесь мы можем столкнуться с огромной проблемой. Уже на уровне местных сельских округов конкуренция за ресурсы довольно высокая.
И методы избирательной кампании вовсе не обязательно будут честными и красивыми
Есть, конечно, места, где претендент практически один. Например, на севере республики я была в одном крупном хозяйстве, его владелец - известный в регионе человек. В самом селе хорошие дороги, недавно отреставрированная церковь, спортивный комплекс, отличная школа и так далее. В самом округе проживает от силы две тысячи человек. Акима сельского округа я даже в лицо не видела. И понятно, что проголосуют за того, на кого покажет этот владелец хозяйства. Кто попытается его переиграть, неминуемо потерпит фиаско.
А вот на юге ситуация другая. Опять-таки для примера возьму один сельский округ, который состоит из четырех сел с общим населением около 16 тысяч. Нет единственного крупного бизнесмена, есть много мелких производителей. Население нищее, проблем которого никто особо не решает. Власть поддерживает какой-то минимальный набор социальной инфраструктуры, не более того. И когда там будут выборы акима сельского округа, это будет совершенно другая история, другая конкурентная борьба и совершенно иные методы. А как там будут проявляться элитные интересы, это вообще тема, требующего большого отдельного разговора.
Когда одним законом собираются покрыть все разнообразие запросов населения, да и сам объем запросов сильно различается, такая реформа может захлебнуться.
Если закон примут второпях, все остановится, а я пока не вижу осмысленный разговор на эту тему

Богатые просто покупали "голоса"
- Как-то я приводила в пример свое исследование начала нулевых. На юге в одном селе проводили экспериментальные выборы акима. Там были две группы (хоть и из одного крупного рода). Одна большая, но бедная, а другая маленькая, но богатая. Когда интересы столкнулись, маленькая просто начала перекупать голоса односельчан.
Сейчас у нас соблюдается определенный статус-кво. Когда начнутся какие-то изменения, появится кто-то с новыми требованиями. Так что риски здесь большие.
- Как полагаете, сейчас центральная власть контролирует процессы в регионах? Некоторые считают, что полностью их отдали на откуп местной и ограничиваются сбором налогов и проверкой реализации программ.
- Поскольку акимов не выбирают, а назначают (а то и из замов), по всей вертикали они не являются полностью самостоятельными фигурами. Кроме того, есть мнение, что каждый аким связан с определенными группами в Нур-Султане, которые кормятся с этой территории. Так что я бы не стала говорить об отсутствии контроля.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611955860
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 января 2021 года №501
- Сенаторы приняли закон по "оцифровке" услуг нотариуса
- А. Мамин: основная задача на данный момент - проведение массовой вакцинации
- А. Мамин провел заседание Нацкомиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику
- Крымбек Кушербаев провел совещание Государственной комиссии
- О ситуации на финансовом рынке в декабре 2020 года
- Рабочий визит Р. Скляра в Москву: рассмотрен ряд двусторонних вопросов казахстанско-российского сотрудничества
- Региональные элиты рвутся в столицу, потому что ослаблены - Илеуова
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  