Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов

00:37 30.01.2021 Популярность в соцсетях для подростков важнее, чем предостережения родителей



Текст: Ирина Яровая,

Наталья Макарова



Соцсети и видеохостинги вняли увещеваниям Роскомнадзора и начали удалять ролики и сообщения, которые провоцируют подростков выходить на очередные незаконные акции сторонников Навального. Подобные усилия уже частично оправдали себя – накануне беспорядков в прошлую субботу часть опасного контента удалось блокировать. Что еще можно предпринять, чтобы убедить подростков не быть пешками в протестных играх?



Представительство социальной сети TikTok в России вышло на контакт с комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Руководство интернет-платформы заявило о готовности "оперативно ответить на возникшие у нас вопросы, и мы намерены в ближайшее время согласовать формат дальнейшего взаимодействия", – сообщил в четверг порталу Life глава комиссии, депутат Василий Пискарев.



Ранее в тот же день Роскомнадзор сообщил, что российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях 31 января в поддержку блогера Алексея Навального. В Роскомнадзоре напомнили, что руководству соцсетей уже направляли аналогичные требования накануне акций 23 января – модераторы блокировали провокационные призывы, благодаря чему удалось "сократить количество несовершеннолетних участников и не допустить появления среди них пострадавших". Так, к утру 22 января социальная сеть TikTok удалила 38% опасной информации от общего объема выявленной, "ВКонтакте" и YouТube блокировали распространение 50% таких сообщений, а Instagram – 17%.



При этом за отказ от исполнения требований удалить противоправный контент социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы, пригрозили в ведомстве.



В четверг прокуратура Москвы направила предостережения о незаконности несогласованных акций 31 января их организаторам, а также пяти интернет-компаниям. Глава пресс-службы ведомства Людмила Нефедова констатировала: в соцсетях выявлены публикации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках.



Из-за призывов к участию подростков в несанкционированных протестах уже возбуждены и реальные уголовные дела. В четверг Следственный комитет привлек к ответственности ближайшего соратника Навального Леонида Волкова. Предметом расследования стали видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Дело возбуждено по статье 151.2 УК – склонение в интернете несовершеннолетних к совершению противоправных действий.



Стоит отметить, что идея организаторов акций простеста привлечь к ним детей в какой-то степени сработала. Детский омбудсмен Анна Кузнецова написала в день проведения митингов в Facebook, что тогда, по предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России, из них около 70 в Москве. По словам Кузнецовой, во Владивостоке использовали детей в качестве живой цепи, чтобы вступать в стычки с ОМОНом.



Однако в то же время на митингах в Москве властям удалось не допустить массового участия несовершеннолетних. "Подростки, безусловно, есть, но их мало, и по тем видео, которые мне присылают, сотрудники полиции проводят профилактические беседы, дети идут домой. Активных силовых действий я пока не видел в отношении молодых людей", – рассказал РИА "Новости" глава комиссии Общественной палаты России по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский также отмечает, что "присутствие детей, слава богу, не носило массовый характер".



Вовлечение детей в протестные акции – примета не только российской уличной политики. На этой неделе стало известно об имевшей место во время беспорядков в Нидерландах истории: подросток, который решил присоединиться к акциям протеста против карантинных мер правительства, попал в прямой эфир местного телеканала. Он пытался попасть в кадр, выкрикивал фразы в микрофон журналиста. Мама увидела своего сына в прямом эфире, после чего поехала сама на место событий и забрала его домой, сообщил портал Reddit.



Тем временем в России пользователи соцсетей, опасающиеся, что завлекаемым на протесты подросткам грозит опасность, запустили в интернете хештег #ДетиВнеПолитики в надежде остановить массовые призывы несовершеннолетних выйти на улицы и протестовать.



"В следующее воскресенье заказчики незаконных митингов, судя по всему, хотели бы повторить свою акцию, – опасается член Совета Федерации, бывший уполномоченный МИДа по правам человека Константин Долгов. – Разумеется, нарушения правопорядка, провокации будут пресечены, но важны и превентивные меры. Особенно, важно не допустить на незаконный митинг несовершеннолетних. Это опасно для них самих. Лично я – не как сенатор, а как отец – разместил в различных сетях обращение к родителям, призвал их внимательно отнестись к этой ситуации, провести беседы с детьми, удержать их в этот день дома".



Как известно, нескольких молодых людей уже взяли под стражу, отметил Долгов, поскольку их насильственные действия на прошлом митинге установлены. "Этот факт, а также сообщения о том, какое наказание им грозит, способны остановить часть их сверстников от повторения подобных "подвигов". Но кроме того, нужно объяснять, убеждать, вникать в проблемы молодых людей, прислушиваться к их требованиям и идти навстречу там, где это возможно", – сказал сенатор в интервью газете ВЗГЛЯД.



"Сами дети, которые пришли протестовать, ни в чем не виноваты, ими двигало любопытство и вера в лучший мир. Но те, кто воспользовался этим в политических интересах, представляют собой абсолютное зло", – уверена политолог Анна Федорова. Она отметила "лживость и двуличность" оппозиционеров, которые "сначала прилагают максимальные усилия для привлечения подростков к участию в митингах, ведут активную рекламную кампанию в социальных сетях, а потом утверждают, что ничего подобного не делали".



По словам семейного психолога Натальи Панфиловой, родителям не стоит прибегать к тактике прямых категоричных запретов. "Допустим, родители просто запрещают детям идти на несогласованный митинг, предостерегают их, что там тебя схватят, потащат в полицию, а я за тебя буду штраф платить". Это классическая ошибка. Такие методы вызывают прямо противоположный эффект.



"Этого дети слушать не хотят, – поясняет собеседница. – Для них такие предостережения – не повод сидеть дома. Дети воспринимают такие речи по-своему: это про то, что – вы трусливые, а я буду героем". Панфилова напомнила, что в Великую Отечественную войну на оккупированных немцами территориях подполье часто состояло из совсем молодых людей, почти подростков. "Они хотели быть полезными своей стране. Сегодняшние подростки тоже хотят быть полезными", – подчеркивает психолог. Родители должны напрвлять это желание в конструктивное русло.



"Задача родителей – рассказать детям про себя, выразить свою жизненную позицию, поделиться тем, как они относятся к власти,



к происходящему в стране. Возможно, надо уважительно поспорить, найти доводы, привести свой личный пример из времен своей юности. Рассказать, как им приходилось делать важный выбор в жизни, скажем, в 1990-е", – предлагает психолог. Панфилова убеждена, что такие "смыслообразующие разговоры" поднимают авторитет родителей в глазах детей. "Нужно говорить про собственный интерес, но при этом не навязывать его. Агрессия и нажим в общении с детьми до добра не доведут. Иначе ребенок будет искать альтернативу в соцсетях, искать именно там понимания. Но в Сети подросток рискует попасть под внушение нужных кому-то другому мыслей", – сказала Панфилова.



Член президентского Совета по правам человека (СПЧ), директор Московского бюро по правам человека Александр Брод убежден, что нужно уделять особое внимание молодежной политике. "В советский период было немало идеологии, но было и много полезного: патриотическое воспитание, организация досуга, многочисленные кружки, секции. Все было доступно и бесплатно. Современная молодежная политика должна носить максимально прикладной характер", – убежден правозащитник.



По его словам, основным вектором новой политики должна стать помощь в самореализации, развитие системы социальных лифтов. "Требуется качественное образование, новые рабочие места, социальная защита. Возможность стать успешным в рамках социально значимых проектов, в том же волонтерском движении. При всем этом – минимум фальши, заорганизованности и политиканства. На несогласованные акции молодые ходят зачастую вовсе не потому, что заинтересовались политикой. Скорее, это поиск отдушины, новых впечатлений", – считает Брод.



Член СПЧ назвал печальным тот факт, что "организаторы подобных митингов манипулируют молодежью, используют ее в качестве массовки, в роли статистов". "И конечно, нужно новое поколение молодежных лидеров, обладающих государственным мышлением", – отметил правозащитник. Источник - Взгляд

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