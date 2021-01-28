Руководство мировой Федерации биатлона попалось на русских проститутках

00:39 30.01.2021

В биатлоне скандал: в деле есть проститутки, взятки и убитые медведи



Руководители мирового биатлона брали в разных формах взятки и покрывали допинговых нарушителей



Независимая комиссия признала вину экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга и бывшего генерального секретаря организации Николь Реш в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов. Решение о наказании в отношении чиновников позднее примет независимый орган по контролю з соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне. "МК-Спорт" рассказывает подробности.



Что случилось?



Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг стал объектом расследования независимой комиссии (ERC) по делу о возможной коррупции в прежнем руководстве организации.



Пресс-служба IBU опубликовала отчет ERC, согласно которому Бессеберг и бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш признаны виновными в получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.



"После исчерпывающего расследования независимая комиссия пришла к выводу, что у гражданина Бессеберга и госпожи Реш имеются эпизоды, требующие ответа за нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России, особенно в антидопинговом контексте", - говорится в заявлении.



Напомним, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков три года назад предоставил IBU сведения о коррупции в организации: он сообщил, что бывшему президенту Союза биатлонистов России Александру Тихонову известно о передаче большой суммы денег Бессебергу и Реш со стороны России. Эти свидетельства легли в основу расследования ERC.



В чем обвиняют Бессеберга и Реш?



"Бессеберг признался полиции, что в промежутке между 2010 и 2014 годами один раз воспользовался услугами проститутки во время визита в Москву", - говорится в отчете ERC.



В столице России экс-глава IBU пользовался услугами проститутки, нанятой предположительно российским спортивным чиновником. Были у Бессеберга и другие подозрительные сексуальные контакты. В частности, в отчете комиссии отмечается, что в ходе многочисленных визитов в Россию Бессебергу помогали разные молодые переводчицы. Член исполкома IBU сообщил комиссии, что эти переводчицы могли оказывать чиновнику в том числе и интимные услуги.



Сам Бессеберг рассказал, что в России у него были сексуальные контакты с женщиной, с которой он познакомился в 2016 году в Ханты-Мансийске на этапе Кубка мира. Со слов экс-главы IBU, незнакомка ранее работала танцовщицей в ночном клубе и очень любила биатлон. При этом Бессеберг заявил, что никогда не платил за эти сексуальные контакты, но в своих показаниях допустил, что услуги проституток оплачивал кто-то другой.



Николь Реш не исключила интимные отношения своего начальника с россиянками. В свою очередь, бывшего генерального секретаря IBI обвинили в покрывательстве нарушений антидопинговых правил россиянином Евгением Устюговым на Олимпиаде в Сочи. В отчете сказано, что в допинг-пробе Устюгову, взятой 16 февраля 2014 года, было обнаружено аномальное содержание гемоглобина, что требовало дополнительного тестирования, которое мог назначит только МОК по просьбе IBU.



По словам Реш, она обратилась с такой просьбой к МОК, однако комиссия не нашла доказательств, подтверждающих запрос. Оказалось, что Реш и не поднимала вопрос о недействительных образцах. В ходе аудита WADA в октябре 2015 года обнаружилось 10 результатов тестов российских биатлонистов, помеченных как недействительные.



Сама Реш призналась, что в 2008 году тогдашний президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов пытался подкупить ее, предложив шкатулку с драгоценностями, чтобы она прекратила расследование допинговых дел в отношении Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко. По словам Реш, она отказалась от подарка и пожаловалась Бессебергу, однако он оставил ее обращение без внимания.



Помимо прочего, полиция изъяла из дома Бессеберга 13 наручных часов люксовых брендов. Со слов экс-главы IBU, он получил часы стоимостью около 20 тысяч евро в качестве личного подарка в марте 2011 года в Ханты-Мансийске на 65-летие. Также комиссия пришла к выводу, что российские официальные лица оказывали Бессебергу и другие услуги – в частности, утверждается, что СБР и власти Ханты-Мансийска оплачивали организацию охоты для главы IBU – были представлены фотографии Бессеберга с убитым медведем. Реш подтвердила это и сообщила, что охотничьи трофеи доставляли потом Бессебергу прямо в офис Международного союза биатлонистов.



Также комиссия IBU пришла к выводу, что бывшие президенты СБР Тихонов и Александр Кравцов причастны к нескольким случаям коррупционных нарушений. Утверждается, что оба пытались купить голоса на выборах в конгресс IBU в 2014 году. Об этом сообщил неназванный источник, предоставивший доступ к своей электронной почте, в которой обнаружили письмо, направленное нескольким федерациям-членам IBU из балканского региона. В нем говорилось, что СБР готов оказывать ежегодную поддержку странам данного региона при условии, что они поддержат российских кандидатов во время выборов в конгресс IBU.



Что дальше?



В отчете подчеркивается, что Бессеберг и Реш должны считаться невиновными до момента предъявления официальных обвинений. Однако, по мнению комиссии, существуют достаточно достоверные и надежные доказательства их причастности к нарушениям правил IBU.



Окончательное решение о санкциях в отношении Бессеберга и Реш остается за независимым органом по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit. Одновременно следственные органы нескольких стран на основании показаний свидетелей и информаторов ведут расследование по поводу причастности бывших руководителей Международного союза биатлонистов к распространению допинга и сокрытию допинг-проб: именно в рамках этого дела австрийская прокуратура два года назад проводила проверку в отношении членов сборной России.



Бывший глава СБР Владимир Драчев не исключил возбуждения нового уголовного дела по итогам расследования IBU



"Конечно, не просто так заводились эти расследования. Понятно, что необходимо было определенные действия сделать. Конечно, можно говорить, что комиссия отработала качественно или некачественно, был у нее какой-то интерес или не было, но в итоге, видимо, какие-то неопровержимые доказательства есть. Надо увидеть результаты этой комиссии. Есть, конечно, вероятность возбуждения дел однозначно - и по поводу спортсменов, и по поводу руководителей СБР, все может быть".



Экс-глава СБР Александр Тихонов, чье имя в отчете упоминается чаще других, опроверг все обвинения и даже заявил, что готов пройти детектор лжи.



Авторы: ДАРЬЯ СУЛЕЙМАНОВА