Дожили: Для России настала пора закупать китайские вооружения

00:42 30.01.2021 Nikkei Asian Review: отставание Москвы от Пекина в этой области становится необратимым



Сергей Ищенко



На днях японское издание Nikkei Asian Review предупредило: давно наметившееся и все более явное отставание России от Китая в производстве большинства видов вооружений становится необратимым.



Последним по времени свидетельством этому, считают эксперты Nikkei Asian Review, стало решение Пекина при разработке собственного истребителя-невидимки пятого поколения типа J-20 вообще отказаться от российского высокотемпературного турбореактивного двухконтурного двигателя с форсажными камерами АЛ-31Ф. Китайцы намерены заменить его своим куда более совершенным, как им представляется, аналогом - WS-10C.



Эта дилемма перед авиастроителями и военными летчиками КНР возникла потому, что АЛ-31Ф с управляемым вектором тяги стоят на наших наиболее "продвинутых" российских истребителях поколения 4++ типа Су-35. Не только сам этот замечательный самолет, который, как считают не в одной лишь в России, в состоянии успешно противостоять в небе даже американским F-35 и F-22, но и его двигатели на сегодня остаются признанными вершинами конструкторской мысли. И вот теперь, по сведениям Nikkei Asian Review, его источник "в околовоенных кругах Китая" уверенно заявил: "Китайский двигатель WS-10C, модифицированная версия WS-10, не уступает российскому АЛ-31Ф".



В определенной мере это наверняка шок для Москвы. Потому что мы-то еще несколько лет назад были уверены, что даже и сама покупка у России за 2,5 миллиарда долларов партии из 24 истребителей Су-35 служила лишь прикрытием для того, чтобы Пекин получил доступ к самому передовому по тем временам двигателю этого самолета.



Именно поэтому на переговорах с самого начала шла речь о желании китайцев приобрести российские самолеты из расчета сразу по пять двигателей к каждому (по два комплекта, плюс один резервный). Итого - 120 сложнейших агрегатов. Вполне достаточно, чтобы все их "раскатать" по винтику, а затем досконально изучить и ощупать.



Потому и вышло, что каждый российский Су-35 обошелся нашим партнерам в рекордные, неслыханные прежде 110 миллионов долларов. Дороже, чем стоит американский F-35, получивший титул самого дорогого истребителя в мире. Но Пекин все заплатил сполна. Ему очень нужны были именно АЛ-31Ф, сильно повлиявшие на конечную сумму сделки.



Как еще в 2018 году поясняло китайское издание "Феникс", "дорогая цена, которую КНР заплатила за российские истребители, вызвана их двигателями и заложенными в них технологиями, развивать которые самостоятельно Китай будет слишком долго".



О каких именно технологиях тогда шла речь? В основном - о конструктивных и технологических тайнах управляемого трехмерного вектора тяги. Теперь, стало быть, спустя всего лишь три года, и в этой области отставание КНР от России соседями окончательно преодолено. Мало того. Похоже, не китайцы у нас, а мы у них скоро будем вынуждены закупать партии самого современного оружия. И не только в области боевой авиации. При этом, естественно, наступая на горло собственной национальной не гордости даже - гордыне.



Иного просто быть не может, если даже просто сравнить расходы на оборону двух наших стран, скажем, за 2019 год - 261 миллиард долларов у КНР против 65,1 миллиарда долларов у РФ (по данным SIPRI).



Нет никакого сомнения, что эту суровую для России данность давно осознают и в Москве, и в Пекине. Ведь уже давно прозвенели первые "звоночки" на эту тему. Еще в 2018 году один из признанных экспертов американского интернет-журнала The American Interest Роберт Фарей написал: "Для русских покупка вооружения из-за рубежа очень неприятна. Ведь это означает, что они окончательно склонили голову".



Ну да - нам это очень неприятно. Но что же делать, если иного выхода нет?



Надо сказать, что даже перед лицом этой ломающей многие прежние стереотипы в России реальности наши китайские партнеры действуют хотя и настойчиво, но очень деликатно. Во всяком случае - в публичном пространстве. Вспомним хотя бы проходивший три года назад в подмосковной Кубинке Международный военно-технический форум "Армия-2018". Свою очень внушительную экспозицию на нем представили и китайцы. Среди прочего - экспортную модель фрегата "Тип 054АЕ".



Почему именно на этом корабле стоит заострить внимание? Потому что в самом названии последняя буква явно указывает на то, что привезенная в Кубинку модель фрегата была осознанно рассчитана на Россию. Ведь имя нашей страны в китайском языке выглядит как Eluosi.



Между прочим, это не просто отличный крупный современный боевой корабль с развитым ракетным, артиллерийским и противолодочным вооружением и с водоизмещением 3500 тонн, выполненный с использованием элементов технологии "стэлс". На своих верфях в Шанхае у Гуаджоу с 2002 года китайцы пекут их как горячие булочки в раскаленной печи. И менее чем за два десятилетия умудрились спустить на воду 32 единицы. В последние несколько лет - примерно по две-три штуки в год.



Желаете сравнить с аналогичными "достижениями" в той же сфере отечественных кораблестроителей? Чуть более крупные фрегаты типа "Адмирал Горшков" (проект 22350) и примерно за то же время с 2006 года мы изготовили в количестве двух. Кроме упомянутого "Горшкова" еще "Адмирала Касатонова". На этом пока все, на сегодня расчет окончен.



При этом, скажем, "Адмирала Касатонова" мы создавали с 2009 года. Планировали спустить на воду в 2011-м. Сподобились - три года спустя. Флоту передали лишь прошлым летом.



О стоимости каждого такого фрегата официальной информации нет. Но, зная наши реалии, не сомневаюсь, что она сказочно велика. Определенно значительно выше, чем у китайского "Тип 054АЕ".



Так может давно стоит прекратить адовы муки на собственных верфях? И за те же приблизительно деньги почти на аналогичные ракетные корабли сделать заказ китайцам?



Еще в больше степени это касается и продолжающихся в родном Отечестве мечтаниях о новом российском авианосце. Чего только не обещали нам в последние годы в качестве замены многострадальному 30-летнему "Адмиралу Кузнецову"!



Еще в 2015 году был представлен проект 23000Э огромного (водоизмещением 100000 тонн) "Шторма". С электромагнитными катапультами и Су-57 на палубе. Горячо обсудили и куда-то забросили. Ни слуху, ни духу.



В 2019 году общественности был продемонстрирован концепт более скромного российского LMA (легкого многоцелевого авианосца) водоизмещением от 44000 до 60000 тонн с обычной силовой установкой. Потом конструкторы попытались удивить страну проектом 11430E "Ламантин" с ядерной энергетической установкой и водоизмещением 80 000 тонн. На днях свет увидел еще один фантастический проект - авианосца типа "Варан" (водоизмещение около 45000 тонн, состав авиакрыла - 24 многоцелевых самолета, 6 вертолетов и до 20 БПЛА).



Промежуточный итог этому небесплатному для казны РФ фонтанированию идеями только что саркастически подвело западное издание Defensionem: "Мы были в восторге. Затем вспомнили, что Россия не проектировала и не строила ничего крупнее фрегата с момента распада Советского Союза. И мы все хорошо посмеялись… Правда состоит в том, что ни одна российская верфь никогда не участвовала в строительстве чего-либо соразмерного и сложного".



Тем временем Китай приступает к строительству седьмого по счету собственного авианосца. На этот раз - "Тип 003", который соседи собираются ввести в строй в 2025-2026 году. Вначале предполагалось, что он будет атомным. Но в последнее время появились сведения, что Пекину это оказалось не по карману. Поэтому "Тип 003" вероятно оснастят обычной энергетической установкой.



Газета South China Morning Post еще полтора года назад прокомментировала это так: "Постройка авианосцев - самая сложная отрасль кораблестроения, китайским конструкторам и китайской промышленности нужно набраться сил и опыта, чтобы успешно продолжать работать над ней".



Возможно, дело существенно двинулось бы вперед, если бы на китайские верфи пришли и российские деньги? В 2015 году тогдашний командующий Северным флотом, а затем - главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев сообщил агентству ТАСС, что авианосец проекта 2300Э "Шторм" по его прикидкам стоил бы России примерно 5,6 миллиарда долларов. Что в два раза меньше, чем американцы потратили на свой авианосец класса Ford.



Китайский "Тип 002", надо полагать, не дороже российского варианта. Так, может, стоило бы подумать над заказом такого у поднаторевшего в этом деле Пекина? И перестать просто закапывать деньги в бесконечные отечественные конструкторские прожекты по тому же поводу?



5,6 миллиарда долларов - это в пересчете примерно 350 миллиардов рублей. Не так уж и много, если учесть, что всего на госпрограмму вооружений до 2027 года заложено 19 триллионов рублей.



А мы бы сосредоточились на том, что хорошо умеем и сами - на строительстве атомных и дизельных подлодок, малых ракетных кораблей, корветов и прочем. Ну, что делать, если российскому Сеньке отныне впору шапка только такого, весьма скромного, размера? Источник - СвободнаяПресса

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