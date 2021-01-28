 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган добивается внимания Израиля любой ценой, - И.Субботин
00:50 30.01.2021

Турция накладывает ограничения на представителей ХАМАС
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется улучшить отношения с Израилем.
Турция закрывает двери для эмиссаров палестинской группировки ХАМАС, которые долгое время использовали территорию республики в качестве укрытия. Сообщается о ряде отказов в выдаче проездных документов, а также в получении гражданства. Эти действия продолжают серию попыток президента Реджепа Тайипа Эрдогана нормализовать отношения с Израилем, который, в свою очередь, требует свернуть связи с хамасовцами. Однако в искренности намерений Анкары в еврейском государстве все равно сомневаются.
Тема начавшихся расследований в отношении отдельных представителей ХАМАС была раскручена турецкими СМИ и подхвачена британской Times. Согласно этим оценкам, за последние недели Анкара начала пресекать деятельность палестинской группировки, которая прочно обосновалась в Стамбуле. Так, ее членам больше не выдают гражданство и долгосрочные визы. Кроме того, за это время турецкие правоохранительные органы, как сообщается, инициировали расследование в отношении различных подставных организаций, которые представляли ХАМАС, но действовали под прикрытием благотворительных фондов.

Что стало причиной демонстративно жестких шагов со стороны турецких властей, не сообщается. Турция не только предоставляла убежище эмиссарам ХАМАС, но и проводила открытые встречи с ее руководителями, что вызвало возмущение в Израиле и США. После того как в августе прошлого года Эрдоган принял в Стамбуле двух лидеров группировки, это встретило критику в Госдепартаменте. "Постоянные контакты президента Эрдогана с этой террористической организацией лишь способствуют изоляции Турции от международного сообщества, наносят ущерб интересам палестинского народа и подрывают глобальные усилия по предотвращению террористических нападений, совершаемых из Газы", – отмечали в пресс-службе ведомства.

Однако за последнее время Анкара направила властям еврейского государства ряд сигналов о готовности восстановить отношения, которые ухудшились на фоне столкновений на границе с сектором Газа в 2018 году. В декабре Эрдоган намекнул, что его страна хотела бы реанимировать двусторонние связи. "Если бы не существовало проблем на высшем уровне, наши контакты могли бы быть совсем другими", – посетовал он. Израильский официоз отреагировал на эти высказывания с недоумением. Высокопоставленный израильский источник Jerusalem Post тогда заметил, что от Анкары ждут действий, а не заявлений. "Невозможно укреплять отношения с Израилем и оставаться местом, где боевики ХАМАС чувствуют себя наиболее комфортно", – подчеркнул он.

"Мы в Израиле пристально следим за той риторикой, которая сейчас слышна в Турции, – заявила "НГ" эксперт Междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова, которая была депутатом Кнессета (израильского парламента) 20-го созыва. – Похоже, там пытаются резко повернуть руль своего политического корабля, чтобы немного приблизиться к тем странам, с которыми наблюдалась повышенная напряженность, а этих государств немало. Есть одновременная попытка приблизиться к Израилю, и к Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии. Не знаю, как на это реагируют в Саудовской Аравии, но в Израиле на данный момент крайне осторожно относятся к подобным попыткам сближения".

Как напомнила эксперт, одной из основных претензий Израиля по отношению к Турции была безоговорочная поддержка ХАМАС, а также турецкая деятельность на Храмовой горе. "В отношении первого вопроса: как мне известно, связь между ХАМАС и Турцией – это стратегические отношения, – заметила Светлова. – Это не тактический союз, который обусловлен какими-то сиюминутными целями. У власти в Турции находится партия, которая всецело разделяет политику "Братьев-мусульман" (запрещены в РФ. – "НГ") во всем мире. Поэтому поддержка таких организаций, которые так или иначе связаны с "Братьями-мусульманами", это часть турецкой стратегии. В то, что Анкара может от нее отказаться, мне верится слабо".

В качестве примера аналитик приводит отношения ХАМАС и катарского руководства. "Мы помним, как из Катара тоже некоторое время назад попросили лидеров ХАМАС, которые квартировались там, однако тем не менее Катар продолжает и спонсировать движение, и оказывать финансовую помощь сектору Газа, фактически осуществляя часть своей политики на Ближнем Востоке, которая направлена на поддержку "Братьев-мусульман", – заметила Светлова.

"Понятно, что Турция сейчас чувствует себя осажденной крепостью, учитывая победу Джо Байдена на выборах в США, – предположила собеседница "НГ". – Мне кажется, в Анкаре воспринимают потепление в отношениях с Иерусалимом как возможную гарантию улучшения контактов с США. В Израиле были бы рады восстановить добрые отношения с Анкарой, но для этого недостаточно слов. Нужно будет убедиться в том, что Турция на самом деле развернулась в сторону от ХАМАС и прекратила заниматься подстрекательской деятельностью против Израиля внутри Турции, проводить деструктивную политику на Храмовой горе".

28.01.2021

Источник - ng.ru
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