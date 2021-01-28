 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пекин хочет управлять Гонконгом с помощью патриотов. Жители бывшей колонии уезжают с капиталами в Британию, - "НГ"
00:53 30.01.2021

Владимир Скосырев
28.01.2021

Во время демонстраций в защиту автономии полиция часто прибегала к арестам.
Председатель КНР Си Цзиньпин заслушал отчет главы администрации Гонконга Керри Лам о проделанной в 2020-м работе. Он похвалил Лам за то, что власти бывшей британской колонии справились с демонстрациями против закона о безопасности, лишившего горожан многих демократических прав. Как видно из речи лидера Китая, Гонконг может процветать только если им будут управлять патриоты, то есть люди, преданные Пекину. Но установленные им порядки устраивают далеко не всех. Молодые профессионалы и состоятельные люди приобретают дома в Англии, переводят туда средства и остаются на ПМЖ.

С 31 января гонконгцы смогут получать визы в Британию. Это позволит им там жить, работать, а через шесть лет обрести гражданство.

Как сообщает газета South China Morning Post, из населения территории, составляющей 7,5 млн человек, 5,4 млн могут воспользоваться такой возможностью. Британское правительство предсказывает, что за ближайшие пять лет могут перебраться на Туманный Альбион более 1 млн. Но более реальная оценка – 320 тыс.

Документом, на основании которого можно въехать в Британию, являются британские национальные (заграничные) паспорта. Они были предоставлены всем жителям Гонконга, родившимся до того, как он был передан в 1997 году Китаю. Это, казалось бы, ограничивает число возможных эмигрантов. Но Форин офис в Британии подбросил дров в разгорающийся спор с КНР, объявив, что теперь право на паспорта "заморских граждан" получат те, кто родился в Гонконге и после 1997 года и у кого хотя бы один родитель является гражданином заморских территорий Великобритании. Так что предположительные цифры, называемые прессой, не выглядят фантастикой.

Пекин назвал решения Лондона политическими манипуляциями, нарушением международного права и пригрозил, что может не признать британские национальные заграничные паспорта документами, дающими возможность для выезда из Китая. Иными словами, калитка еще может захлопнуться.

Как бы то ни было, многие гонконгцы уже оформляют бумаги на выезд и покупают или берут в аренду жилье в Англии. Ник Юэн, глава фирмы, занимающейся недвижимостью в Лондоне, говорит, что, несмотря на пандемию, произошел скачок в числе запросов на приобретение домов или квартир. Поскольку Британия – страна закона, гонконгцы без колебаний оплачивают сделки в размере от 500 тыс. до 1 млн фунтов стерлингов без встречи с риелторами, а электронным способом.

К переезду готовятся прежде всего образованные представители среднего класса и миллионеры. "Мы не эмигрируем, мы бежим", – сказал репортеру сотрудник фирмы, занимающейся пиаром. Свое имя он предпочел не называть.

Британская экономика, как полагают, сократилась за прошлый год на 11,3%. Это крупнейшее падение за 300 лет. Приезд гонконгцев придаст Британии столь необходимый сейчас толчок вперед. По оценкам британского правительства, предоставление особых виз гражданам бывшей колонии принесет рост экономики за пять лет 2,4–2,9 млрд фунтов, прежде всего за счет поступлений от налогов. Также будут создаваться новые малые и средние предприятия.

Зато Гонконг пострадает как от утечки мозгов, так и капиталов. Ведь его экономика основана на знаниях, финансовых и профессиональных услугах. Неудивительно, что Пекин так резко среагировал на идею упрощенных английских виз.

В беседе с "НГ" Алексей Маслов, и.о. директора Института Дальнего Востока РАН, отметил: "Британия совершила серьезный антикитайский шаг. Но нанесет ли это ущерб экономике Гонконга? Пока не ясно, кто конкретно готов переезжать. Если это участники протестов, которые могут понести наказание от китайских властей, то все-таки это в основном молодежь. То есть не те люди, которые составляют финансовую основу Гонконга. Эту основу составляют прежде всего те, кто занимается недвижимостью и торговыми операциями. Большинство из них давно имеют возможность жить в Англии, и не только в Англии. Это старая элита Гонконга. Так что я не думаю, что схема Лондона нанесет серьезный финансовый ущерб КНР".

А Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения ВШЭ, сказал "НГ", что благосостояние Гонконга непосредственно зависит от уровня конфронтации между КНР и США. Если она не смягчится, то Гонконг пострадает. Но в принципе Пекин не хочет закручивать гайки, желая сохранить инвестиционную привлекательность бывшей колонии.

Источник - ng.ru
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