 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Своими первыми указами Жапаров простимулировал "духовно-нравственное развитие" кыргызов
08:24 30.01.2021

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 29 января, подписал свои первые пять Указов. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Так, Глава государства подписал Указы о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности, новой кадровой политике, защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов, улучшении миграционной ситуации и реформировании горнодобывающей отрасли.

В целях поддержки важнейшего направления внутренней политики - воспитания граждан через усвоение ими высоких моральных норм, традиций, традиционных семейных и общественных ценностей, здорового образа жизни, приобщения к системе общих человеческих ценностей, отражающих богатство, своеобразие и единство культур народов страны, первым Указом Президента Садыра Жапарова стал Указ "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности".

Реализация Указа "О новой государственной кадровой политике" позволит создать условия для обеспечения равного доступа граждан на государственную и муниципальную службу, сформировать эффективный кадровый резерв на все должности с привлечением профессионалов и прогрессивной молодежи, усовершенствовать систему переподготовки и повышения квалификации служащих, обеспечить условия для карьерного роста работников государственных органов и органов местного самоуправления, снизить риск коррупционных проявлений в решении кадровых вопросов.

Указом "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов" предусмотрены меры по усилению защиты собственности, предпринимателей и инвесторов, исключению необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства. Он направлен на повышение доверия инвесторов, создание благоприятного инвестиционного климата и деловой среды.

В настоящее время значительное число граждан Кыргызстана вынуждены осуществлять временную трудовую деятельность за пределами страны. Экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, негативно отразился на положении трудовых мигрантов, и с марта 2020 года началось их возвращение в страну, что привело к росту безработицы. В этой связи в целях стабилизации миграционных процессов подписан Указ "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации".

Основными задачами Указа "О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики" являются совершенствование нормативной-правовой базы в сфере недропользования, реализация мер по устранению существующих проблем в законодательстве, государственному регулированию, обеспечению рационального использования и охраны недр, промышленной и экологической безопасности, созданию условий для привлечения инвестиций в сферу недропользования и др.

Данным Указом предусматривается, что разработка участков недр общегосударственного значения будет вестись исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100% участием государства в уставном капитале, за исключением предприятий, имеющих лицензию и разрабатывающих участки недр общегосударственного значения на момент принятия Горного кодекса Кыргызской Республики.

Также на стадии проработки находятся несколько указов, которые в ближайшие дни будут подписаны Президентом Садыром Жапаром.

Источник - Кабар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611984240
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