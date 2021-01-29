Глава пресс-службы КырПреза Анаркулов задержан за вымогательство взятки

09:47 30.01.2021

По подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере задержан заведующий отделом информационной политики аппарата президента Кыргызстана А.Н.С. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.



Отметим, что указанную должность занимает Нургазы Анаркулов. Его имя и фамилия совпадают с инициалами.



Уточняется, что подозреваемый задержан в рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти.



"А.Н.С., злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении", - говорится в сообщении.



По данному факту начато досудебное производство по признакам преступления по статье 326 (вымогательство взятки) УК КР.



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Биография - Анаркулов Нургазы Сеитказыевич.



Родился 17 июня 1979 года.



Образование высшее, окончил факультет журналистики Кыргызского национального университета им Ж. Баласагына.



С 1996 по 1997 годы работал корреспондентом газеты "Эркин Тоо".



1997–1998 годы - корреспондент газеты "Кыргыз Руху".



1998–2002 годы - корреспондент, заведующий отделом политики, заместитель главного редактора газеты "Аалам".



2002–2004 годы - главный редактор газеты "Правда Кыргызстана".



2004–2007 годы - заместитель главного редактора газеты "Жаңы Ордо".



2007–2009 годы - заведующий отделом политики и информации Кыргызского национального информационного агентства "Кабар".



2009–2010 годы - главный редактор газеты "Народная газета".



С 2010 по 2020 годы - главный редактор газеты "Майдан.kg".



В октябре 2020 года назначен заведующим отделом информационной политики аппарата президента КР.



Семейное положение: женат, воспитывает четверых детей.