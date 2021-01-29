Культ тоев в Киргизии прошел. Как пышные торжества сменили на скромные посиделки, - Р.Харизов

09:57 30.01.2021

30 января 2021, Бишкек - Руслан ХАРИЗОВ



Пандемия коронавируса и последовавший следом экономический кризис внесли свои коррективы в культуру тоев в Кыргызстане. И если раньше ни одна национальная свадьба, юбилей и проводы невесты не обходились без пышного торжества, то сегодня большинство предпочитает проводить более скромные мероприятия.



В рестораны приглашают меньше родственников, отдавая предпочтение только самым близким и друзьям. Вместе с тем сокращаются и расходы, даже кредиты на той уже не берут. Неужели они себя изжили и кыргызстанцы стали задумываться, что такое расточительство излишне?



Журналист 24.kg побеседовал с организаторами мероприятий и владельцами тойкана и узнал, на самом ли деле спрос на масштабные церемонии снизился.



Скромно, но со вкусом

Отпраздновать свадьбу бишкекчане Каныкей и Арген Молдобековы решили по-простому, несмотря на то, что родители молодоженов просили дождаться летних месяцев и устроить большой той на несколько сотен человек. Но пара отстояла право провести его скромно.



Каныкей и Арген Молдобековых

Фото Каныкей и Арген Молдобековых. Организовали компактную молодежную свадьбу без помпезных гуляний

"Изначально мы хотели вовсе обойтись без свадьбы, и не только из-за пандемии коронавируса, интересы и желания уже совсем другие. Деньги ведь можно потратить на квартиру или поехать куда-нибудь на отдых, чем на 300 непонятных и недовольных гостей, каждому ведь не угодишь. В итоге решили устроить компактную молодежную свадьбу без помпезных гуляний из 70 человек - близкие друзья и коллеги", - рассказывает Каныкей.



Отказались даже от расходов на фотографа и создание LoveStory. Потому что от этого не зависит наше семейное счастье.



Каныкей Молдобекова

Виновники торжества подсчитали, что на одного человека в ресторане потратят примерно 1 тысячу 500 сомов. На торжество на 100 человек, как планировали родители молодых, пришлось бы выложить 150 тысяч сомов.



Эти же деньги можно вложить в покупку жилья или съездить в незабываемое путешествие.



Последствия коронавируса

Ведущий и тамада Акыл Осмонов считает, что кыргызстанцы стали более избирательными в выборе гостей на свой праздник. Многие все-таки продолжают следовать санитарным правилам и уже не собирают по 300-500 человек. Круг приглашенных ограничивается самыми близкими.

Бывает, что в ресторане сидят 35 человек - молодые, их родители, братья, сестры, а все остальные гости либо подключаются по Zoom, либо выходят в прямой эфир закрытого Instagram-канала.



Стали практиковать и перевод "кошумча" (денежный подарок) на банковскую карту.

"Но это не значит, что сильно сократились расходы на тои. Больших скидок от ресторанов на проведение банкета нет. К тому же остальные расходы остались как и прежде. То же свадебное платье покупать или брать в прокат надо. И таких статей расходов очень много. И некоторые все еще стараются позвать максимально возможное количество людей, чтобы вернуть хоть часть вложений в виде подарков и кошумча", - делится своим мнением Акыл Осмонов.



Безусловно, последствия COVID-19 затронули и самих ведущих мероприятий - кто-то ушел из индустрии, кто-то висел на волоске из-за непостоянного заработка.



Той уже не тот

Рестораторы подтверждают, что все больше кыргызстанцев стали осознанно подходить к организации тоев и отказываться от грандиозных пиршеств.



Владелец двух крупных тойкана Бишкека Дуйшемамбет Орозалиев подчеркивает: пышные гуляния были выгодны как для рестораторов, так и для организаторов мероприятий.



Дуйшемамбета Орозалиева

Фото Дуйшемамбета Орозалиева. Ресторан "Сармерден"

"У людей на руках денег мало, тои почти не проводят, а если и собираются, то приглашенные не приходят. Недавно был случай, когда человек пригласил 300 гостей, но три стола пустовали", - отмечает ресторатор.



По его словам, жесткий карантин, совпавший с началом сезона свадеб, разрушил планы многих бизнесменов в сфере общепита и услуг.



"Осенью разрешали проводить мероприятия с участием не больше 50 человек, но из-за ограничений тоже было мало желающих проводить мероприятия. С 1 декабря 2020-го рестораторам разрешили устраивать торжества, а сезон уже закончился", - комментирует ситуацию Дуйшемамбет Орозалиев.



Владелец двух ресторанов готов сдать в аренду одно из заведений, потому что тойкана закрыта и перестала приносить прибыль.

"Будем надеяться, что все будет хорошо и новый президент начнет действовать и решать экономические проблемы государства. Потому что мы начали делать скидки для посетителей на тойское меню, уходим в убыток. Несмотря на подорожание всех продуктов, идем навстречу своим гостям", - резюмировал ресторатор.



24.kg

Фото 24.kg. Закрытый ресторан "Тагай Бий"

Управляющий другого ресторана Сергей Леушин тоже признает, что тои стали проходить менее пышно, экономят даже на оформлении.



"Многие коллеги просто взяли паузу и перестали проводить мероприятия. Практично стали подходит и к составлению меню, подборке салатов и закусок. Еще влияет и течение времени. Если раньше за молодоженов все решали родители, то сегодня виновники торжества не хотят грандиозных свадеб, а желают провести свадьбу в красивом европейском стиле, где-нибудь на газоне за городом", - отмечает Сергей Леушин.



Стала популярна услуга "ресторан на выезд". Мероприятие все чаще проводят дома и заказывают на дом еду, вызывают официантов.

Представитель еще одной тойканы в телефонном разговоре с журналистом 24.kg сказал, что помещение решили сдавать в аренду. Объяснил это снижением спроса на большие залы ресторана.



Влияние на экономику

С экономической точки зрения спрос на проведение тоев упал из-за политической и эпидемиологической ситуаций в Кыргызстане.

Дуйшемамбета Орозалиева

Фото Дуйшемамбета Орозалиева. Ресторан "Сармерден"

Советник министра экономики Нургуль Акимова подтверждает: когда у населения падают доходы, зарплаты, то в первую очередь сокращают траты на излишне пышные мероприятия.



"Прошлый год с точки воспроизводства экономики был сложным. Многие наемные работники оказались в затрудненном финансовом положении, связанном с коронавирусом и политической ситуацией. Поэтому тренды снижения спроса на пышные торжества очевидны. Вопрос экономики касается не только тоев, но и всех сфер, связанных с развлечениями. Сейчас кыргызстанцы удовлетворяют свои базовые потребности - закупают продукты, оплачивают коммунальные услуги, образование и здравоохранение. Только потом излишки и запасы тратят на досуг - в нашем случае той. Это касается людей с низким и средним доходами, класс, работающий по найму", - рассуждает экономист.



Снижение спроса на тои может негативно повлиять на всю экономику, предприниматели получают маленькую выручку и прибыль.



Нургуль Акимова

Снижение активности в организации грандиозных мероприятий определенно снижает долги граждан. Ни для кого не секрет, что очень многие люди берут кредиты для проведения тоя. Экономисты подчеркивают, что пандемия коронавируса повлияла на осознание людей, они переосмыслили свои ценности и изменили привычки.



Помимо всего прочего, граждане стали брать меньше кредитов на тои в банках. PR-менеджер одного из финансовых учреждений Зарема Султанбекова отметила резкий спад на спрос займов такого рода.



"Людей, которые приходят в банк и говорят, что им нужны деньги на проведение мероприятия, и вправду стало меньше. Но например в нашем банке продукта, как "кредит на той", нет. Потому что мы выдаем до 300 тысяч сомов без целевого подтверждения заемщика, отсюда и не знаем, на что именно он будет тратить деньги", - подытожила специалист.