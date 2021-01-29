Урок китайского: Товарищ Си дал понять, что с умирающим капитализмом мир не спасти, - М.Морозов

10:00 30.01.2021 Мировые лидеры предлагают свои рецепты лечения современных болезней

Михаил Морозов

29.01.21



Нынешний юбилейный Всемирный экономический форум, ежегодное собрание самых влиятельных фигур бизнеса и политики, прошел в необычном формате - виртуальном. Главная тема - "перезагрузка капитализма", который, по общему мнению, переживает глубочайший кризис со времен Великой депрессии из-за пандемии Covid-19.



Тон нынешней дискуссии положил основатель Давосского форума Шваб, опубликовавший в июне 2020 года видео-презентацию "Великая перезагрузка", а ранее книгу "COVID-19: великая перезагрузка". "Мы должны немедленно запустить „Великую перезагрузку", - считает Шваб. Это насущная необходимость. Неспособность побороться с глубоко укоренившимися болезнями наших обществ и экономик упрочит риск того, что рецидив болезни повлечет за собой сильные потрясения, конфликты и даже революции. Наш долг - начать действовать. Пандемия дает нам этот шанс: это узкое „окно возможностей" для размышлений, решений и перезагрузки нашего мира". Шваб предрекает ухудшение экономической ситуации. "Есть веские основания для беспокойства: резкий экономический спад уже начался, и мы можем столкнуться с самой сильной депрессией с 1930-х годов. Но, хотя такой исход вполне вероятен, он не является неизбежным", - написал Шваб в статье, опубликованной на сайте форума.



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Именно об этом и говорил председатель КНР. Характерно, что китайский лидер сохранил преемственность свой политики практически по всем пунктам. Его послание миру отличалось позитивом, содержало концепцию экономического развития, основанную на мирном сосуществовании, бесконфликтности и учете интересов. "Страны мира должны мирно сосуществовать, учиться друг у друга на основе взаимного уважения и стремления к общему при сохранении различий, чтобы придать новый стимул развитию человеческой цивилизации".



Однако проблемы капитализма обсуждаются в этом году без участия его традиционного лидера - президента США. Джо Байден из-за внутренних неурядиц в его стране не в состоянии выделить время даже для удаленного выступления. В его отсутствие от имени всего "цивилизованного" капиталистического мира пытался выступать президент Франции Эммануэль Макрон, который и раньше подавал заявку на мировое лидерство. Главный посыл его выступления - надо что-то делать с капитализмом, который перестал работать как надо и служит препятствием для развития. Система находится в "глубоком моральном и экономическом кризисе", в ходе которого многие потеряли работу, "испытали ощущение утраты своей полезности".



Макрон указал на одну из тяжелых болячек современного капитализма - отрыв труда от стоимостей. В современной экономике возникает слишком много неоправданных прибылей, финансовые манипуляции приводят к тому, что разрыв между созданием ценностей и прибылью постоянно увеличивается, а финансиализация капитализма создает прибыли, не связанные с инновациями или трудом. Все это ведет к увеличению неравенства. В сложившейся системе, подчеркнул Макрон, было "два короля - акционеры и потребители", а расплачиваться за это пришлось тем, чьи доходы формирует труд, а в конечном итоге - планете в смысле экологической системы. Революционное заявление, если учесть, что оно звучит из уст одного из лидеров капиталистического мира. С другой стороны продвинутые экономисты и политики уже давно об этом говорят. Только вот, эффективных рецептов лечения этой болезни Макрон не предлагает. Кроме очевидного вывода: сближение труда и прибыли. Но как это сделать, когда в мире все наоборот: труд утрачивает свою ценность, а прибыли уходят к финансовым спекулянтам. Куда девать квадриллионы деривативов - так называемых "ценных бумаг", которые не имеют никакого реального стоимостного наполнения?



Канцлер Германии Ангела Меркель видит излечение от современных болячек капитализма на путях "зеленого" развития, цифровизации и сохранении принципов свободного рынка. Она за глобализацию. Немало места в ее выступлении было посвящено пандемии, ее влиянию на экономику, проблеме вакцин.



Выступление Владимира Путина было выдержано в традиционном алармистком духе. Он говорил о нарастании кризисных явлений и противоречий, сравнивая ситуацию с периодом накануне Второй мировой войны. "Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны, завил российский президент. - Конечно, сейчас такой глобальный „горячий" конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации. Но, повторю, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы это не случилось. Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск „внутренних" и „внешних" врагов, с разрушением не только таких традиционных ценностей (мы в России дорожим этим), как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни".



Кроме того Путин обеспокоен, тем, что многие экономики живут в долг, а также падением доходов трудящихся. "За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. А вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась. И знаете, в какую величину? Втрое". "То есть миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов. При этом перед ними встают проблемы, как сохранить здоровье себе и своим родителям, как обеспечить качественное образование детям". Все вышесказанное в полной мере относится и к России, где доходы граждан за последние 7 лет падали.



"Накапливается и огромная масса людей, которые, по факту, оказываются невостребованными. Так, по оценкам Международной организации труда, в 2019 году 21 процент, или 267 миллионов молодых людей в мире нигде не учились и нигде не работали. И даже среди работающих (вот интересный показатель, интересные цифры), даже среди работающих 30 процентов живут с доходом ниже 3,2 доллара США в сутки по паритету покупательной способности", - заявил президент России. Корень зла видится в ошибочной политике 80-х годов, основанной на "росте экономики на базе частного долга в условиях дерегулирования и низких налогов на богатых и корпорации". Пандемия, по мнению российского лидера лишь усилила эти кризисные процессы, в результате чего "только за первые девять месяцев прошлого года потери трудового дохода в мире составили 3,5 триллиона долларов". "И этот показатель продолжает расти. А значит, растет и социальная напряженность в обществе", - считает Путин.



В унисон Макрону, российский президент обеспокоен разрывом "реальной" и "виртуальной" экономик. "Так называемое количественное смягчение, которое только повышает, раздувает „пузырь" стоимости финансовых активов, ведет к дальнейшему расслоению в обществе. А нарастающий разрыв между „реальной" и „виртуальной" экономикой … представляет реальную угрозу и чреват серьезными, непредсказуемыми потрясениями".



Куда как актуально звучит и следующий тезис Владимира Путина. "Рост экономических проблем и неравенства раскалывает общество, порождает социальную, расовую, национальную нетерпимость, причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с, казалось бы, устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы. Системные социально-экономические проблемы порождают такое общественное недовольство, что это требует особого внимания, требует того, чтобы эти проблемы решались по существу. Опасная иллюзия, что их можно, что называется, проигнорировать, пропустить, загнать куда-то в угол, чревата серьезными последствиями. В таком случае общество все равно будет разделено и политически, и социально. Потому что для людей причины быть недовольными заключаются на самом деле не в каких-то умозрительных вещах, а в реальных проблемах, которые касаются каждого, каких бы взглядов, в том числе политических, человек реально ни придерживался. Или как он думает, что он придерживается. А вот реальные проблемы порождают недовольство".



Как говорится, комментарии излишни. Вопрос в том, что с этим всем делать? И собираются ли вообще с этим бороться? Пока мы услышали такую констатацию: "Наши приоритеты построены вокруг человека, его семьи, направлены на демографическое развитие и сбережение народа, на повышение благополучия людей, защиту их здоровья. Мы работаем над тем, чтобы создать условия для достойного и эффективного труда и успешного предпринимательства, обеспечить цифровую трансформацию как основу технологического уклада будущего всей страны, а не узкой группы компаний".



Впрочем, многие ответы на поставленные вопросы были даны ранее в выступлении руководителя другой крупнейшей экономики мира - председателя КНР Си Цзиньпина, который открыл дискуссию. Важно, что лидер КНР имеет все объективные и моральные основания давать советы и предлагать свое видение выхода из кризиса. Китай находится на подъеме. В пандемийном году ВВП КНР вырос на 2,3 процента при общемировом падении в 2−3 процента. Китай, поставив личный рекорд по привлечению прямых иностранных инвестиций ($ 163 млрд) и став самой комфортной страной для производства новых стоимостей, впервые обогнал США по этому показателю ($ 134 млрд). Одновременно всему миру продемонстрировано, что идеология не может служить препятствием для развития. По прогнозам мировых экономических центров, в текущем году КНР покажет небывалый для остального мира и тем более крупных экономик рост - 8,3% ВВП. Но главное, что в Китае три последних десятилетия неуклонно и быстрыми темпами растут доходы населения. В результате чего страна на 10 лет раньше решила задачу ООН по выходу из бедности, избавив от нищеты свыше 800 млн человек. В этом контексте некоторые вспомнили выступление кандидата в президенты России и лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который в 1996 году в свой речи в Давосе сконцентрировался на проблемах конкуренции и возможности сосуществования различных форм собственности.



Кстати, пять лет тому назад именно Си Цзиньпин выступил защитником глобализма, устойчивого развития и основ современного мира, которые затем подверглись штурму со стороны Дональда Трампа.



"Основываясь на концепции сообщества единой судьбы человечества, важно стоять на страже общих ценностей человечества, таких как мир, развитие, беспристрастность, справедливость, демократия и свобода".



"Следует отказаться от мышления холодной войны, „игры с нулевой суммой" и других стереотипов, придерживаться принципов взаимного уважения и взаимопонимания, укреплять политическое взаимодоверие путем стратегического диалога".



Такие посылы миру не только не могут не вызывать позитивный отклик у народов и неангажированных политиков, но и отражают надежды людей. Си Цзиньпин неоднократно возвращался к мысли о единстве мира, которое заключается в его многообразии. Не обошлось здесь и без идеологического подтекста: "Надо отказаться от идеологических предубеждений, идти по пути мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Нет на свете двух одинаковых листьев, так нет и стран с одинаковой историей, культурой и государственным строем. У каждой истории, культуры и строя свое уникальное достоинство и преимущество, их нельзя делить на хорошие и плохие. Вопрос заключается в том, насколько способен отвечать реалиям страны такой строй, насколько широко он пользуется поддержкой со стороны народа, эффективно обеспечивает политическую стабильность, общественное развитие и благосостояние населения, а также прогресс человечества. Культура и общественный строй стран бывают разными с древних времен, что составляет свойственную особенность цивилизации. Без такого многообразия не было бы человеческой цивилизации, оно было и будет существовать вне зависимости от субъективных желаний. Страшно не само различие, а чванство, предвзятость и враждебность. Страшно то, что не прекращаются в нашем мире попытки вести разделительную линию между разными цивилизациями, навязывать свою культуру и строй другим".



При этом он не собирается пропагандировать китайский образ жизни, навязывать его картину мира и призывает забыть об идеологических и иных разногласиях во имя развития: "Исходя из концепции сообщества единой судьбы человечества, важно стоять на страже общих ценностей человечества, таких как мир, развитие, беспристрастность, справедливость, демократия и свобода. Необходимо сбросить в сторону идеологические предрассудки, максимально закрепить открытость и инклюзивность механизмов, концепций и политики сотрудничества в интересах мира и стабильности во всем мире. Нужно формировать мировую экономику открытого типа и твердо отстаивать многостороннюю торговую систему, не прибегая к дискриминационным и эксклюзивным стандартам, правилам и механизмам, без создания торговых, инвестиционных и технологических барьеров.



Явно намекая не только на пандемию коронавируса, а и на глубинный кризис капитализма, он дает прозрачный посыл и Западу и развивающимся странам: "Ни одна страна не может решить глобальную проблему в одиночку, здесь необходимы глобальные действия, глобальное реагирование и глобальное сотрудничество. Международному сообществу следует обратить взор на долгосрочную перспективу и выполнять свои обязательства, оказывая необходимую поддержку развивающимся странам и защищая их законные интересы в области развития. Должны быть обеспечены равные права, равные возможности и равные правила, чтобы все страны могли воспользоваться возможностями и результатами развития. Мы должны выступать за честную конкуренцию, например, соревноваться друг с другом за превосходство на гоночном поле, а не избивать друг друга на борцовской арене". Очевидно, что здесь одна из двух мощнейших держав мира предлагает новую повестку дня, выступая одновременно и как лидер развивающегося мира.



Си Цзиньпин обозначил четыре основные задачи, стоящие сейчас перед человечеством.



Во-первых, это "усиление координации макроэкономической политики и совместное продвижение сильного, устойчивого, сбалансированного и всеобъемлющего роста мировой экономики". Китайский лидер согласен с тем, что мировая экономика переживает худшую рецессию за последние 100 лет, несмотря на триллионы долларов, потраченные правительствами по всему миру на помощь своим экономикам. Восстановление идет медленно, перспективы остаются неопределенными. Хотя Китай, как раз восстановился после пандемии, Си предлагает курс на долгосрочное, надежное и устойчивое развитие мировой экономики, для чего нужно изменить движущие силы и модели роста.



Во-вторых, Си Цзиньпин предлагает отказаться от идеологических предрассудков и "вместе идти по пути мирного сосуществования, взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества". Третья задача - устранение разрыва между развитыми и развивающимися странами, совместное обеспечение роста и процветания для всех. Глобальное неравенство продолжает расти, разрыв между Севером и Югом по-прежнему огромен и может стать еще больше. Поэтому, полагает председатель КНР, рост развивающихся стран определит и общее процветание и стабильность, выгоду от такого роста получат и развитые страны.



Главным направлением выхода из нынешних глобальных проблем, по мнению китайского руководителя, является "поддержка многосторонности и построение сообщества с будущим, разделяемым всем человечеством".



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Прежде всего, глава КНР призвал сохранять приверженность открытости, "поддерживать многосторонний торговый режим, отказаться от дискриминационных и исключающих стандартов, правил и систем, а также устранить барьеры для торговли, инвестиций и технологического обмена". Необходимо гарантировать стабильное функционирование глобальной финансовой системы, продвигать структурные реформы и расширять глобальный совокупный спрос, чтобы добиться более высокого качества и большей устойчивости развития мировой экономики.



Для обеспечения роста и стабильности необходимо придерживаться международного права, укрепить международные институты, следовать принципам сотрудничества, "отказаться от устаревшего менталитета холодной войны и игры с нулевой суммой, придерживаться принципов взаимного уважения и компромисса". Предлагается реформа ВТО, международной финансовой и валютной систем таким образом, чтобы они способствовали ускорению глобального экономического роста и защищали права, интересы и возможности развивающихся стран.



Как и в 2017 году Си выступил как поборник глобализации, которая отвечает потребностям роста общественной производительности и является естественным результатом научно-технического прогресса. "Китай, как давний сторонник экономической глобализации, привержен продолжению своей фундаментальной политике открытости. Китай будет и дальше содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций, помогать поддерживать стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок и продвигать высококачественное сотрудничество в рамках инициативы Один пояс и один путь".



"У человечества один мир, в котором мы объединены общим будущим. Преодоление нынешних кризисов, создание прекрасного будущего требует от человечества консолидированных усилий и сотрудничества. Практика неоднократно демонстрировала, что любая политика разорения соседей, попытка справиться с современными вызовами в одиночку, самовлюбленность и надменность обречены на провал. Давайте идти вперед рука об руку, пусть факел мультилатерализма осветит путь к сообществу единой судьбы человечества!" - закончил свое выступление Си Цзиньпин.



Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд" Источник - svpressa.ru

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