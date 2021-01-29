 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.01.2021
12:28  Указом Жапарова в Киргизии отныне - "новая государственная кадровая политика"
11:59  Краткий курс... После критики Токаева в KZ слепят "базовый единообразный" учебник по истории... целых два
11:32  В Питере уберут памятник Заки Валиди. За пособничество фашистам
11:26  "Не отражает реалии...". ТаджОппозция не приняла последнюю отчетно-программную речь Рахмона
11:23  Мирзиеев передвинул влиятельных силовиков - Ташходжаева и Кадирова
11:16  Упал... не отжался. Дилмурод Набиев уволен с поста главы Минспорта Узбекистана
10:57  Оружейные мегаконтракты США с ОАЭ и Саудовской Аравией приостановлены

10:35  Кен Суу - работы нет, молодежь батрачит заграницей. Репортаж с малой родины кырпреза Жапарова
10:32  КазПрез Токаев придумал "новую систему госпланирования", с "подробной картой... немотивирующих индикаторов" (каз-хрено-блудь)
10:26  Марш, марш Ливий. Москва пытается склеить разбитую Западом страну, - М.Беленькая
10:05  КырДеуптат Жумалиев и его сыновья оказались банальными мошенниками
10:00  Урок китайского: Товарищ Си дал понять, что с умирающим капитализмом мир не спасти, - М.Морозов
09:57  Культ тоев в Киргизии прошел. Как пышные торжества сменили на скромные посиделки, - Р.Харизов
09:47  Глава пресс-службы КырПреза Анаркулов задержан за вымогательство взятки
08:24  Своими первыми указами Жапаров простимулировал "духовно-нравственное развитие" кыргызов
00:53  Пекин хочет управлять Гонконгом с помощью патриотов. Жители бывшей колонии уезжают с капиталами в Британию, - "НГ"
00:50  Эрдоган добивается внимания Израиля любой ценой, - И.Субботин
00:42  Дожили: Для России настала пора закупать китайские вооружения
00:39  Руководство мировой Федерации биатлона попалось на русских проститутках
00:37  Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов
00:31  КазРегиональные элиты рвутся в столицу, потому что ослаблены, - Г.Илеуова
00:17  Афганистан пытается давить Россией на США. "Талибан" решил поиграть с администрацией Байдена, - "Къ"
Пятница, 29.01.2021
22:43  Аркадаг утвердил дизайн медалей для... собак (фото)
19:34  Казахстанскому профессиональному спорту советуют "затянуть пояса или найти себе спонсора"
18:41  Сорбон: таджикский народ упустил возможность создать общество равенства и справедливости
15:48  "Блокада Варшавы!" В Польше восстали обезумевшие абортарианки
15:46  Громче "Крика"! Художница Яна Лысенко посвятила серию работ бишкекскому смогу
15:38  Обвал горной породы едва не разрушил стройку Рогунской ГЭС
15:18  На Украине свалили последний памятник В.Ленину
15:07  Узбекистан. Правда Рано Абдуллаевой. Иллюзии прошлого и современность, - Б.Мусаев
15:03  Новую версию алфавита казахского языка на латинице представили в KZправительстве
14:07  Институт "мягкого права" появится в ЕАЭС
13:03  Есть ли Красный Путин внутри белого Путина? - Г.Садулаев
12:56  Финт ушами. Песков опроверг слова Симоньян о скором присоединении Донбасса к России
12:29  Дипломы государственного образца отменили в Казахстане. За ненадобностью...
11:52  С блогеров в Таджикистане хотят брать налоги. Насколько это реально?
10:41  Пентагону пора переосмыслить наихудшие сценарии против Китая и России, - Брайан Кларк
10:37  О смерти одного из Ротшильдов...и некоторых конспирологических версиях, - В.Катасонов
10:35  Талибы опровергли "вознаграждение" от России за "убийство американских солдат"
10:32  В акимате Алматы создают "Управление креативных индустрий". Лишь бы не работать...
10:25  Уголовные дела расследуют в отношении пяти вице-министров КазПравительства
10:20  УкрХисторики доказывают: Джо Байден - прямой потомок князей Рюриковичей
10:15  Дидье Рауль: "Лучше не сажать людей на карантин, мы сведем всех с ума"
09:57  Карашев, Марипов и Мырзакматов отказались от поста КырПремьера. Не хотят на нары?
09:53  Хороших отношений между Россией и США не будет никогда, - В.Васильев
09:35  Скончался Народный артист СССР Василий Лановой
08:13  Киргизия клянчит у РосГазпрома снижения цены на газ
06:18  Задержан за коррупцию еще один экс-директор Кыргызской авиагавани "Манас" - Нурсултан Белеков
00:33  Президенту Киргизии придется доказывать свою верность России
00:29  Америка и Китай делят Азию, - Сергей Строкань
00:26  Возвращение Навального - операция немецкой спецслужбы а-ля "Ленин-1917"? - Neue Zurcher Zeitung
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
КырДеуптат Жумалиев и его сыновья оказались банальными мошенниками
10:05 30.01.2021

За мошенничество почти на $1 млн Финпол задержал сыновей депутата ЖК К.Жумалиева
За мошенничество почти на 1 млн долларов США задержаны сыновья депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) КР.

По ее данным, ГСБЭП начато досудебное производство по заявлению иностранного инвестора гражданина Германии "Б.Ф." по факту мошенничества в особо крупном размере со стороны депутата Жогорку Кенеша Жумалиева Кубанычбека Мырзабековича и других лиц, которые, войдя к нему в доверие, получили оборудование стоимостью 1 млн долларов США, оплатив при этом лишь 200 тыс. долларов США.

Как стало известно, гражданином Германии "Б.Ф." на сумму 1 млн долларов США поставлено оборудование для розлива минеральной воды согласно контракту, заключенному им с ОсОО "А.Ю.К.", директором которой является М.С.М. - близкий родственник К.Жумалиева. После чего по устному требованию самого К.Жумалиева инвестором поставлено оборудование в адрес другого ОсОО "С.К.", директором которого также является аффилированное с депутатом лицо – Ж.Э.С.

В результате противоправных действий указанных лиц зарубежной компании "М.Г.БВ" в лице гражданина Германии "Б.Ф." причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 800 тыс. долларов США.

28 января текущего года в порядке статьи 98 УПК КР по подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек директор ОсОО "А.Ю.К." - М.С.М..

Сегодня, 29 января 2021 года, также в порядке статьи 98 УПК КР задержан директор ОсОО "С.К." - "Ж.Э.С".

Кроме этого, 29 января 2021 года в связи с тем, что имелись опасения, что подлежащие изъятию предметы и документы, представляющие значение для данного дела, из-за промедления могли быть утрачены, повреждены или уничтожены, проводятся неотложные обыски в офисах указанных фирм, расположенных на территории ВУЗа, принадлежащего семье Жумалиевых.

Источники сообщили "Кабару", что задержанные являются сыновьями депутата ЖК Кубанычбека Жумалиева - Мырзабеков Султан Медетбекович, являющийся директором ОсОО "А. Ю.К." и директор ОсОО "С. К." Жумалиев Элнур Самарбекович.

В настоящее время ведется следствие.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kabar.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611990300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 января 2021 года №501
- Сенаторы приняли закон по "оцифровке" услуг нотариуса
- А. Мамин: основная задача на данный момент - проведение массовой вакцинации
- А. Мамин провел заседание Нацкомиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику
- Крымбек Кушербаев провел совещание Государственной комиссии
- О ситуации на финансовом рынке в декабре 2020 года
- Рабочий визит Р. Скляра в Москву: рассмотрен ряд двусторонних вопросов казахстанско-российского сотрудничества
- Региональные элиты рвутся в столицу, потому что ослаблены - Илеуова
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  