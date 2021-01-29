КырДеуптат Жумалиев и его сыновья оказались банальными мошенниками

10:05 30.01.2021

За мошенничество почти на $1 млн Финпол задержал сыновей депутата ЖК К.Жумалиева

За мошенничество почти на 1 млн долларов США задержаны сыновья депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) КР.



По ее данным, ГСБЭП начато досудебное производство по заявлению иностранного инвестора гражданина Германии "Б.Ф." по факту мошенничества в особо крупном размере со стороны депутата Жогорку Кенеша Жумалиева Кубанычбека Мырзабековича и других лиц, которые, войдя к нему в доверие, получили оборудование стоимостью 1 млн долларов США, оплатив при этом лишь 200 тыс. долларов США.



Как стало известно, гражданином Германии "Б.Ф." на сумму 1 млн долларов США поставлено оборудование для розлива минеральной воды согласно контракту, заключенному им с ОсОО "А.Ю.К.", директором которой является М.С.М. - близкий родственник К.Жумалиева. После чего по устному требованию самого К.Жумалиева инвестором поставлено оборудование в адрес другого ОсОО "С.К.", директором которого также является аффилированное с депутатом лицо – Ж.Э.С.



В результате противоправных действий указанных лиц зарубежной компании "М.Г.БВ" в лице гражданина Германии "Б.Ф." причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 800 тыс. долларов США.



28 января текущего года в порядке статьи 98 УПК КР по подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек директор ОсОО "А.Ю.К." - М.С.М..



Сегодня, 29 января 2021 года, также в порядке статьи 98 УПК КР задержан директор ОсОО "С.К." - "Ж.Э.С".



Кроме этого, 29 января 2021 года в связи с тем, что имелись опасения, что подлежащие изъятию предметы и документы, представляющие значение для данного дела, из-за промедления могли быть утрачены, повреждены или уничтожены, проводятся неотложные обыски в офисах указанных фирм, расположенных на территории ВУЗа, принадлежащего семье Жумалиевых.



Источники сообщили "Кабару", что задержанные являются сыновьями депутата ЖК Кубанычбека Жумалиева - Мырзабеков Султан Медетбекович, являющийся директором ОсОО "А. Ю.К." и директор ОсОО "С. К." Жумалиев Элнур Самарбекович.



В настоящее время ведется следствие.