Марш, марш Ливий. Москва пытается склеить разбитую Западом страну, - М.Беленькая

10:26 30.01.2021 Запад и восток страны презентуют себя в Москве в надежде на политическую и экономическую поддержку



Газета "Коммерсантъ" №16 от 30.01.2021, стр. 1

Представители обеих сторон конфликта в Ливии, давно де-факто переставшей быть единым государством, одновременно оказались в Москве, чтобы заручиться ее политической поддержкой и обсудить перспективы экономического сотрудничества. Переговоры с российскими дипломатами и чиновниками состоялись накануне избрания членов нового ливийского переходного органа власти - Президентского совета. Людям, которых должны избрать на следующей неделе в Женеве, предстоит заняться объединением страны. Если военно-политическая обстановка в Ливии в итоге действительно нормализуется, то, как дал понять в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, российские компании смогут в полной мере возобновить там свою деятельность.



Зампред заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг встретился в пятницу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это уже второй визит ливийского политика в Москву за семь месяцев. В четверг господин Майтиг также провел переговоры с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Они обсудили возможность участия российских компаний в восстановлении объектов промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспортной и социальной инфраструктуры Ливии. "Ливийская сторона подтвердила интерес к российской авиационной технике, включая пассажирские самолеты SSJ100 и МС-21, а также к гражданским многофункциональным вертолетам. Стороны договорились также проработать совместные проекты в таких актуальных и социально значимых областях, как медицина и фармацевтика",- говорится в заявлении российского ведомства.



По словам Ахмеда Майтига, он договорился с Денисом Мантуровым о возобновлении соглашений между двумя странами в области электричества, энергетики, здравоохранения и инфраструктуры, заключенных еще в 2008 году, но приостановленных после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи.

Со своей стороны, Сергей Лавров подтвердил готовность российских компаний возобновить деятельность в Ливии "по мере нормализации в этой стране военно-политической обстановки".

В последние полтора года речь об экономическом сотрудничестве с Триполи почти не шла. Представители ПНС обвиняли Москву в поддержке фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и переброске в Ливию наемников. В ходе визита господина Майтига в Москву в июне прошлого года Сергей Лавров назвал "главным препятствием для поступательного сотрудничества" с Триполи нахождение в ливийской тюрьме двух российских граждан - социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, арестованных в мае 2019 года. 10 декабря они были освобождены, и двусторонние отношения потеплели. Хотя и до этого российские дипломаты подчеркнуто старались поддерживать контакты с обеими сторонами конфликта. И если в Россию приезжали представители одной стороны, то за этим следовал визит другой. В этот раз ситуация выглядела аналогично.



В четверг Москву посетил во главе небольшой делегации министр иностранных дел и международного сотрудничества правительства Ливии, базирующегося на востоке страны, Абдельхади Хувейдж. Он, в частности, встретился с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым. Господин Хувейдж рассказал "Ъ" об экономической части переговоров в Москве: обсуждались проекты в сфере строительства железных дорог, электричества, образования и здравоохранения, включая возможность поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Ливию. "Есть старые соглашения, которые мы хотим активировать. Скоро будет визит делегации, которая посетит районы под контролем нашего правительства и обсудит проекты",- добавил он.



По данным информированного источника "Ъ", интерес к поездке на восток Ливии выразили представители примерно 20 российских компаний, но пока вопрос находится в стадии обсуждения.

У членов делегации во главе с Абдельхади Хувейджем состоялись и консультации на уровне Минобороны. С ливийской стороны от военных был директор канцелярии генерального командующего ЛНА генерал Хейри аль-Тамими. Он также входит в состав военного комитета "5+5", который вел переговоры по соглашению о прекращении огня в Ливии, подписанному 23 октября. Согласно документу, к 23 января с территории республики должны были быть выведены все наемники. Как отметил накануне временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс, этого не произошло. "Мы призываем Турцию и Россию немедленно начать вывод своих сил из страны, а также вывод наемников и военных посредников, которых они наняли, финансировали, разместили и поддерживали в Ливии",- заявил он.



В беседе с "Ъ" Абдельхади Хувейдж повторил традиционную для политиков из восточной части Ливии позицию, что никаких российских наемников в стране нет - "есть лишь советники, технический персонал, который нужен ливийцам, чтобы обслуживать вооружение, которое покупали у СССР еще десятки лет назад". Он добавил, что главная проблема - это "террористы-наемники", завезенные Турцией из разных стран мира, включая Сирию и Афганистан. В то же время в интервью арабской редакции агентства "Спутник" Ахмед Майтиг отметил, что все "иностранные силы должны уйти из Ливии, в этом вопросе все ясно и откровенно". "А соглашение (с Турцией.- "Ъ") действительно существует, и положения этого соглашения ясны и понятны",- при этом добавил он.



Господин Майтиг отметил, что отношения с Россией служат для сторон ливийского конфликта подтверждением того, что Москва "способна сыграть роль в решении некоторых из сохраняющихся проблем", и это может помочь "положить конец борьбе в Ливии", а также "убедить некоторые важные международные стороны, что ливийцы способны достичь урегулирования в очень короткий период времени".

Визиты ливийских политиков в Москву состоялись накануне избрания членов нового единого переходного органа власти в Ливии, а также сразу после достижения договоренности о проведении референдума по конституции в преддверии намеченных на 24 декабря парламентских выборов. Соглашение по механизму исполнительной власти (подразумевает формирование Президентского совета из трех человек, а также избрание премьер-министра) было достигнуто в середине января в рамках Ливийского форума политического диалога, работа которого была инициирована миссией ООН по поддержке Ливии в конце прошлого года.



Предпочтения должны были высказать представители каждого из трех регионов Ливии. Голосование по кандидатам (их, по данным арабских СМИ, более 20 человек) должно состояться на следующей неделе в Женеве - на площадке Ливийского форума. Среди самых известных претендентов на пост главы Президентского совета - спикер базирующейся на востоке Палаты представителей Агила Салех, послы Ливии в Иордании и Греции, экс-посол в Швейцарии. На пост премьер-министра претендуют Ахмед Майтиг, министр обороны ПНС Ливии Салах эд-Дин Али ан-Намруш и министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага.



У дипломатов, экспертов и самих ливийцев много вопросов к прозрачности механизма избрания переходного органа власти, а также к репрезентативности самого форума.

Скептицизм также связан с тем, что выборы в Ливии уже не раз переносились. "Достигнутые наработки на бумаге могут выглядеть впечатляюще. Но самое главное - органично вплести разработанные планы в сложнейшие ливийские реалии",- сказал накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя. Но для международных посредников пока не остается другого варианта, кроме как поддерживать миссию ООН и контактировать с максимальным числом участников политического процесса в Ливии, подразумевая самые разные сценарии развития ситуации. Так поступает и Москва.



Почему ливийский форум в Тунисе оставил больше вопросов, чем дал ответов

Например, близкий к Анкаре Фатхи Башага был на протяжении долгого времени наиболее критично настроенным к России ливийским политиком в Триполи. Однако и тут наметились подвижки. На этом фоне пару Салех-Башага эксперты называют самым вероятным победителем в предстоящем голосовании. Однако не исключены и другие варианты. "Заместитель премьер-министра Ахмед Майтиг посетил Москву как раз в тот период, когда Башага должен был это сделать. Майтиг окучивает русских уже почти четыре года",- написал в своем Twitter исследователь по ливийской проблематике в нидерландском Институте международных отношений "Клингендаль" Джалял Харшауи. Приглашение посетить Москву было передано Фатхи Башаге в середине декабря в ходе телефонного разговора с ним Михаила Богданова. "Ждем и Башагу и еще много других, включая, возможно, Хафтара",- сказал в пятницу "Ъ" дипломатический источник в Москве.



Марианна Беленькая Источник - kommersant.ru

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