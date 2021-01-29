 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.01.2021
12:28  Указом Жапарова в Киргизии отныне - "новая государственная кадровая политика"
11:59  Краткий курс... После критики Токаева в KZ слепят "базовый единообразный" учебник по истории... целых два
11:32  В Питере уберут памятник Заки Валиди. За пособничество фашистам
11:26  "Не отражает реалии...". ТаджОппозция не приняла последнюю отчетно-программную речь Рахмона
11:23  Мирзиеев передвинул влиятельных силовиков - Ташходжаева и Кадирова
11:16  Упал... не отжался. Дилмурод Набиев уволен с поста главы Минспорта Узбекистана
10:57  Оружейные мегаконтракты США с ОАЭ и Саудовской Аравией приостановлены

10:35  Кен Суу - работы нет, молодежь батрачит заграницей. Репортаж с малой родины кырпреза Жапарова
10:32  КазПрез Токаев придумал "новую систему госпланирования", с "подробной картой... немотивирующих индикаторов" (каз-хрено-блудь)
10:26  Марш, марш Ливий. Москва пытается склеить разбитую Западом страну, - М.Беленькая
10:05  КырДеуптат Жумалиев и его сыновья оказались банальными мошенниками
10:00  Урок китайского: Товарищ Си дал понять, что с умирающим капитализмом мир не спасти, - М.Морозов
09:57  Культ тоев в Киргизии прошел. Как пышные торжества сменили на скромные посиделки, - Р.Харизов
09:47  Глава пресс-службы КырПреза Анаркулов задержан за вымогательство взятки
08:24  Своими первыми указами Жапаров простимулировал "духовно-нравственное развитие" кыргызов
00:53  Пекин хочет управлять Гонконгом с помощью патриотов. Жители бывшей колонии уезжают с капиталами в Британию, - "НГ"
00:50  Эрдоган добивается внимания Израиля любой ценой, - И.Субботин
00:42  Дожили: Для России настала пора закупать китайские вооружения
00:39  Руководство мировой Федерации биатлона попалось на русских проститутках
00:37  Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов
00:31  КазРегиональные элиты рвутся в столицу, потому что ослаблены, - Г.Илеуова
00:17  Афганистан пытается давить Россией на США. "Талибан" решил поиграть с администрацией Байдена, - "Къ"
Пятница, 29.01.2021
22:43  Аркадаг утвердил дизайн медалей для... собак (фото)
19:34  Казахстанскому профессиональному спорту советуют "затянуть пояса или найти себе спонсора"
18:41  Сорбон: таджикский народ упустил возможность создать общество равенства и справедливости
15:48  "Блокада Варшавы!" В Польше восстали обезумевшие абортарианки
15:46  Громче "Крика"! Художница Яна Лысенко посвятила серию работ бишкекскому смогу
15:38  Обвал горной породы едва не разрушил стройку Рогунской ГЭС
15:18  На Украине свалили последний памятник В.Ленину
15:07  Узбекистан. Правда Рано Абдуллаевой. Иллюзии прошлого и современность, - Б.Мусаев
15:03  Новую версию алфавита казахского языка на латинице представили в KZправительстве
14:07  Институт "мягкого права" появится в ЕАЭС
13:03  Есть ли Красный Путин внутри белого Путина? - Г.Садулаев
12:56  Финт ушами. Песков опроверг слова Симоньян о скором присоединении Донбасса к России
12:29  Дипломы государственного образца отменили в Казахстане. За ненадобностью...
11:52  С блогеров в Таджикистане хотят брать налоги. Насколько это реально?
10:41  Пентагону пора переосмыслить наихудшие сценарии против Китая и России, - Брайан Кларк
10:37  О смерти одного из Ротшильдов...и некоторых конспирологических версиях, - В.Катасонов
10:35  Талибы опровергли "вознаграждение" от России за "убийство американских солдат"
10:32  В акимате Алматы создают "Управление креативных индустрий". Лишь бы не работать...
10:25  Уголовные дела расследуют в отношении пяти вице-министров КазПравительства
10:20  УкрХисторики доказывают: Джо Байден - прямой потомок князей Рюриковичей
10:15  Дидье Рауль: "Лучше не сажать людей на карантин, мы сведем всех с ума"
09:57  Карашев, Марипов и Мырзакматов отказались от поста КырПремьера. Не хотят на нары?
09:53  Хороших отношений между Россией и США не будет никогда, - В.Васильев
09:35  Скончался Народный артист СССР Василий Лановой
08:13  Киргизия клянчит у РосГазпрома снижения цены на газ
06:18  Задержан за коррупцию еще один экс-директор Кыргызской авиагавани "Манас" - Нурсултан Белеков
00:33  Президенту Киргизии придется доказывать свою верность России
00:29  Америка и Китай делят Азию, - Сергей Строкань
00:26  Возвращение Навального - операция немецкой спецслужбы а-ля "Ленин-1917"? - Neue Zurcher Zeitung
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазПрез Токаев придумал "новую систему госпланирования", с "подробной картой... немотивирующих индикаторов" (каз-хрено-блудь)
10:32 30.01.2021

Президент провел третье заседание Высшего совета по реформам

Качество институтов, благополучие граждан и сильная экономика. По этим трем ключевым направлениям будет двигаться страна в ближайшие пять лет.

В Акорде обсудили вопросы разработки национального плана развития Казахстана. В работе заседания приняли участие члены Высшего совета по реформам. Говорили и о том, как в республике будет проходить национальная перепись населения. Президент поручил провести ее с использованием цифровых технологий и просил не перегружать граждан большим количеством вопросов. Это уже третье заседание Высшего совета по реформам.

На повестке важные для страны вопросы: как будет развиваться Казахстан в ближайшие пять лет, как по-новому будет работать система госпланирования, какие госкомпании уйдут в частные руки и главное, какие срочные реформы ждут республику. Президент предложил определить три ключевых направления развития: качество институтов, благополучие граждан, сильная экономика. Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: - Задача Правительства и Агентства - это внедрение новой системы госпланирования в соответствии с предложенной методологией. Данная работа должна быть открытой, понятной обществу, конечно же, транспарентной. Потребуется предусмотреть вовлечение в обсуждение отраслевых вопросов компетентных экспертов, а в случае тогда затрагиваются наиболее важные общественные интересы, широкого круга граждан. Основным документом, определяющим задачи на среднесрочную перспективу, станет Национальный план развития страны до 2025 года.

А все национальные проекты будут ориентированы на решение узловых проблем. Они будут максимально предметными, направленными на получение конкретного результата и полностью обеспечены финансированием. Сейчас уже готовятся проекты по цифровизации, развитию АПК, бизнеса и защите окружающей среды. Эти документы должны быть разработаны и утверждены не позднее 1 июля. Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: - Неотъемлемой частью Нацплана должна стать подробная карта стратегических показателей. Закрепление за каждым госорганом и крупной организацией показателей, которые они должны достичь за каждый год. За каждым руководителем будет закреплен перечень конкретных показателей. Их значения не должны быть оторваны от реалий.

Но в то же время нельзя ставить легкодостижимые, немотивирующие индикаторы. В совокупности все индикаторы должны отражать достижение нашей главной цели - повышение уровня конкурентноспособности страны и вхождение в число развитых стран мира. Президент отметил, что от качества реализации этого плана будет зависеть, какой будет наша страна в среднесрочной перспективе. Учитывая, что многие из предлагаемых реформ потребуют внесения изменений в законодательство, Глава государства отметил необходимость конструктивного взаимодействия Правительства с Парламентом. Что касается проекта Концепции развития госуправления, он должен обеспечить переход от административно-контрольной ориентированности к сервисной модели взаимодействия государства и населения.

Главными ценностями станут человек и его благополучие. Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: - Концепция развития госуправления разработана до 2030 года. Является важным документом. Во главу угла поставлен гражданин нашей страны и его благополучие. При этом его реализация поможет провести перенастройку всего аппарата для успешного проведения реформ. Нужно разработать план действий по реализации концепции с выделением соответствующего финансирования. Основные меры должны быть реализованы уже в текущем году. Представлен проект Плана приватизации на ближайшую пятилетку. Список компаний, которые передадут в частный конкурентный сектор, расширен со 176 до 736. Передача частникам активов на 5 трлн тенге позволит сократить присутствие государства в экономике до 14%. При этом будет обеспечено привлечение стратегических инвесторов, сохранен и расширен доступ бизнеса к услугам приватизируемых компаний. Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: - Важно четко следовать плану. Здесь необходима жесткая позиция Правительства. Нельзя допустить, чтобы приватизация приводила к возникновению частных монополий и, как следствие, к общественному недовольству. Требуется обеспечить транспарентность и справедливость процесса приватизации. Следует возобновить программу "Народное IPO", реализуя акции в первую очередь физическим лицам – гражданам Казахстана. Необходимо, чтобы каждый гражданин нашей страны имел возможность получить часть национального богатства. А еще в октябре в стране пройдет очередная перепись населения. Эта масштабная акция, по мнению Токаева, позволит получить важнейшие аналитические данные - реальную численность населения, его возрастной и гендерный состав, степень урбанизации и уровень доходов. Все они нужны для принятия выверенных, обоснованных решений. Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: - Важно содержательно наполнить опросники, чтобы получить максимальной аналитической отдачи от данного мероприятия. С другой стороны, перегружать граждан большим количеством вопросов тоже не стоит. Нужно абсолютно оптимально подойти к переписи, чтобы она реально отражала текущее состояние с разных точек зрения. Сума Чакрабарти, заместитель председателя Высшего совета по реформам: - Это очень важный документ, показывающий результаты, которые отражены в рамках международных обязательств республики. Например, ООН, изменение климата, все, что нужно учитывать. Нам нужен график мероприятий. Новые подходы к новой модели госуправления. Я считаю, весьма хорошим нововведением это территориальное развитие. Что касается переписи населения, моя поддержка вам обеспечена. Отвечать за организационные вопросы по переписи будет первый вице-премьер. Он возглавит специальную рабочую группу.

Источник - khabar.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611991920
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 января 2021 года №501
- Сенаторы приняли закон по "оцифровке" услуг нотариуса
- А. Мамин: основная задача на данный момент - проведение массовой вакцинации
- А. Мамин провел заседание Нацкомиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику
- Крымбек Кушербаев провел совещание Государственной комиссии
- О ситуации на финансовом рынке в декабре 2020 года
- Рабочий визит Р. Скляра в Москву: рассмотрен ряд двусторонних вопросов казахстанско-российского сотрудничества
- Региональные элиты рвутся в столицу, потому что ослаблены - Илеуова
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  