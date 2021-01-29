КазПрез Токаев придумал "новую систему госпланирования", с "подробной картой... немотивирующих индикаторов" (каз-хрено-блудь)

10:32 30.01.2021

Президент провел третье заседание Высшего совета по реформам



Качество институтов, благополучие граждан и сильная экономика. По этим трем ключевым направлениям будет двигаться страна в ближайшие пять лет.



В Акорде обсудили вопросы разработки национального плана развития Казахстана. В работе заседания приняли участие члены Высшего совета по реформам. Говорили и о том, как в республике будет проходить национальная перепись населения. Президент поручил провести ее с использованием цифровых технологий и просил не перегружать граждан большим количеством вопросов. Это уже третье заседание Высшего совета по реформам.



На повестке важные для страны вопросы: как будет развиваться Казахстан в ближайшие пять лет, как по-новому будет работать система госпланирования, какие госкомпании уйдут в частные руки и главное, какие срочные реформы ждут республику. Президент предложил определить три ключевых направления развития: качество институтов, благополучие граждан, сильная экономика. Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: - Задача Правительства и Агентства - это внедрение новой системы госпланирования в соответствии с предложенной методологией. Данная работа должна быть открытой, понятной обществу, конечно же, транспарентной. Потребуется предусмотреть вовлечение в обсуждение отраслевых вопросов компетентных экспертов, а в случае тогда затрагиваются наиболее важные общественные интересы, широкого круга граждан. Основным документом, определяющим задачи на среднесрочную перспективу, станет Национальный план развития страны до 2025 года.



А все национальные проекты будут ориентированы на решение узловых проблем. Они будут максимально предметными, направленными на получение конкретного результата и полностью обеспечены финансированием. Сейчас уже готовятся проекты по цифровизации, развитию АПК, бизнеса и защите окружающей среды. Эти документы должны быть разработаны и утверждены не позднее 1 июля. Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: - Неотъемлемой частью Нацплана должна стать подробная карта стратегических показателей. Закрепление за каждым госорганом и крупной организацией показателей, которые они должны достичь за каждый год. За каждым руководителем будет закреплен перечень конкретных показателей. Их значения не должны быть оторваны от реалий.



Но в то же время нельзя ставить легкодостижимые, немотивирующие индикаторы. В совокупности все индикаторы должны отражать достижение нашей главной цели - повышение уровня конкурентноспособности страны и вхождение в число развитых стран мира. Президент отметил, что от качества реализации этого плана будет зависеть, какой будет наша страна в среднесрочной перспективе. Учитывая, что многие из предлагаемых реформ потребуют внесения изменений в законодательство, Глава государства отметил необходимость конструктивного взаимодействия Правительства с Парламентом. Что касается проекта Концепции развития госуправления, он должен обеспечить переход от административно-контрольной ориентированности к сервисной модели взаимодействия государства и населения.



Главными ценностями станут человек и его благополучие. Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: - Концепция развития госуправления разработана до 2030 года. Является важным документом. Во главу угла поставлен гражданин нашей страны и его благополучие. При этом его реализация поможет провести перенастройку всего аппарата для успешного проведения реформ. Нужно разработать план действий по реализации концепции с выделением соответствующего финансирования. Основные меры должны быть реализованы уже в текущем году. Представлен проект Плана приватизации на ближайшую пятилетку. Список компаний, которые передадут в частный конкурентный сектор, расширен со 176 до 736. Передача частникам активов на 5 трлн тенге позволит сократить присутствие государства в экономике до 14%. При этом будет обеспечено привлечение стратегических инвесторов, сохранен и расширен доступ бизнеса к услугам приватизируемых компаний. Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: - Важно четко следовать плану. Здесь необходима жесткая позиция Правительства. Нельзя допустить, чтобы приватизация приводила к возникновению частных монополий и, как следствие, к общественному недовольству. Требуется обеспечить транспарентность и справедливость процесса приватизации. Следует возобновить программу "Народное IPO", реализуя акции в первую очередь физическим лицам – гражданам Казахстана. Необходимо, чтобы каждый гражданин нашей страны имел возможность получить часть национального богатства. А еще в октябре в стране пройдет очередная перепись населения. Эта масштабная акция, по мнению Токаева, позволит получить важнейшие аналитические данные - реальную численность населения, его возрастной и гендерный состав, степень урбанизации и уровень доходов. Все они нужны для принятия выверенных, обоснованных решений. Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: - Важно содержательно наполнить опросники, чтобы получить максимальной аналитической отдачи от данного мероприятия. С другой стороны, перегружать граждан большим количеством вопросов тоже не стоит. Нужно абсолютно оптимально подойти к переписи, чтобы она реально отражала текущее состояние с разных точек зрения. Сума Чакрабарти, заместитель председателя Высшего совета по реформам: - Это очень важный документ, показывающий результаты, которые отражены в рамках международных обязательств республики. Например, ООН, изменение климата, все, что нужно учитывать. Нам нужен график мероприятий. Новые подходы к новой модели госуправления. Я считаю, весьма хорошим нововведением это территориальное развитие. Что касается переписи населения, моя поддержка вам обеспечена. Отвечать за организационные вопросы по переписи будет первый вице-премьер. Он возглавит специальную рабочую группу.