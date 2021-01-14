Кен Суу - работы нет, молодежь батрачит заграницей. Репортаж с малой родины кырпреза Жапарова

10:35 30.01.2021

"Молодежь из села уехала –​ мигрантами стали". Как живет родное село Садыра Жапарова и что говорят о нем его соседи

Январь 14, 2021

Настоящее время



Как живет родное село Садыра Жапарова и что говорят о нем его соседи



По официальным данным ЦИК Кыргызстана, на прошедших президентских выборах с результатом в 79% победу одерживает политик Садыр Жапаров.



Корреспонденты Настоящего Времени накануне выборов отправились в его родное село Кен-Суу в Иссык-Кульской области и поговорили с его одноклассниками и родными.



Село Кен-Суу находится почти на границе с Казахстаном. Журналисты здесь не частые гости, но после 10 января все может измениться. Это родовое село Садыра Жапарова.



Жапаров учился в школе, которую построили на месте разваливающегося старого здания. Одноклассники бывшего заключенного все еще привыкают, что их друг детства теперь может стать первым лицом государства.



"Ну если не считать некоторых сложных предметов, то он, в принципе, был отличником. Он очень увлекался физкультурой. Любил футбол. Еще тогда был упрямым и настырным. У нас в классе было 11 девочек и 21 мальчик, и мы всем классом дружили", – говорит бывший одноклассник Жапарова Осконбек Кенжебаев.



После школы Садыр поступает в физкультурный университет. Позже начинает заниматься бизнесом, а потом уходит в политику. Пик его карьеры пришелся на время правления беглого президента Курманбека Бакиева, при нем Садыр Жапаров занимал важные должности. Он был советником Бакиева и вплоть до революции 2010 года работал, а потом возглавлял главное ведомство по борьбе с коррупцией. При новой власти его партия, которую называли реваншистской, неожиданно побеждает на выборах и набирает большинство мандатов в парламенте. Позже Жапарова арестовывают по обвинению в захвате заложников.



"Мы ездили к нему в тюрьму, здоровались. Носили посылки. Там надо просто предупреждать за несколько дней, а потом просто приезжаешь. Мы стали, наверное, как родственники за это время", – вспоминает Кенжебаев.



Незадолго до того, как стать депутатом парламента, Садыр Жапаров построил родителям огромный по местным меркам дом. В начале нулевых двухэтажный особняк считался роскошью. Он стоит на месте старенького домика, в котором родился и вырос Жапаров. Сейчас здесь живут его ближайшие родственники. Родители политика умерли, пока он был в тюрьме. За старших в семье теперь дядя и тетя Жапарова.



Мусталиева Ракыйма – родная тетя Садыра Жапарова. В 72 года пенсионерка освоила смартфон и даже зарегистрировалась в фейсбуке. С тех пор, как ее племянник вышел из тюрьмы и вернулся в большую политику, даже самые пожилые члены семьи стали активно пользоваться социальными сетями.



"Дочка недавно купила [мне смартфон] и сказала, что можно будет читать, что народ говорит. Сказала, что можно и писать, но я-то писать не могу тут. Только читаю. Когда хвалят, радуюсь, смотрю, кто написал, а когда его ругают, то, конечно, сердце болит. Теперь, оказывается, все самое интересное в интернете происходит", – рассказывает тетя политика.



О том, что ночью 5 октября их племянника освободили из тюрьмы, дядя Жумакадыр Жапаров узнал из интернета и сначала даже не поверил.



"Мы не ожидали, что его тогда выпустят. Там же с 5 числа начался митинг. Мы слышали, что ребята из его партии требовали освободить Жапарова. Потом уже в интернете узнали, что его освободили и, конечно, сразу выехали в Бишкек", – рассказывает Жапаров.



Его тетя и дядя счастливы, что их племянник может стать президентом страны. Оба уверены, что ошибок своих предшественников он не допустит. Утверждают, что родственников и близких Жапаров никогда не допустит к власти. Сам Садыр Жапаров из многодетной семьи. У него 10 братьев и сестер. По словам его дяди, Жапаровы живут скромно. У племянника, по его словам, особых богатств нет. Весь бизнес, как они говорят, он давно распродал.



"В селе его можно назвать середнячком. Первый свой капитал он заработал в Караколе. Он не работал на госслужбе, потом он увеличил свой капитал, работая на нефтебазе в Балыкчы. Каких-то больших средств у него нет, есть несколько гектаров земли, как у всех. Но у них семья большая, поэтому это немного. В городе он жил в обычной "этажке", позже, пока сидел в тюрьме, построил дом. Но он тоже простой и даже не двухэтажный", – говорит дядя.



Односельчане Садыра Жапарова неожиданному взлету в карьере земляка рады не меньше родственников. Теперь надеются, что он решит все их проблемы.



"Продукты дорожают. Вот только за месяц 5-литровая бутылка масла подорожала на 100 сомов. Жизнь, конечно, непростая сейчас. Живем благодаря коровам. Одна корова кормит целую семью", –​ говорит жительница села Гульнара Мамытова.



"Молодежь из села уехала. Молодежи почти нет. Мигрантами стали. В основном в Россию уехали, некоторые – в Бишкек. У нас в каждой семье есть мигранты", – говорит другая жительница Кен-Суу Гуля Карасендиева.



Отвечая на вопрос, что успел сделать Жапаров, когда он уже занимал высокие посты во времена Бакиева, мало кто может привести конкретные примеры. Но теперь, по их словам, у Жапарова будет больше полномочий.



На новую власть очень надеется еще одна жительница Кен-Суу Гулиза Кайыпова. Она мама четверых детей. Несколько лет назад у нее умер муж. Сейчас ее главная опора и поддержка – это ее сын.



"Вообще, он у нас хозяин и мой главный помощник. Азамат залезает на комбайн, пока идет сев. Мы с ним ездим на поле. Он же косит траву, смотрит за скотиной", – рассказывает женщина.



Работы в селе нет. Но Гулиза и ее маленькие дети изо всех сил стараются, чтобы жить не хуже других. Это не всегда получается. На четверых детей Гулиза получает примерно 50 долларов. Поэтому главная кормилица и богатство семьи – это корова.



"Живу ради детей, их будущего, – говорит она. – Надеюсь, в нашем селе и в нашей стране жизнь улучшится. Очень хочется верить".