Упал... не отжался. Дилмурод Набиев уволен с поста главы Минспорта Узбекистана

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11:16 30.01.2021
Дилмурод Набиев освобожден с поста министра физкультуры и спорта в связи с переходом на другую работу.
Дилмурод Хамидуллаевич Набиев освобожден от должности министра физической культуры и спорта в связи с переходом на другую работу. Указ об этом 29 января подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Дилмурод Набиев занимал должность министра физкультуры и спорта с 31 июля 2018 года.