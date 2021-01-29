Упал... не отжался. Дилмурод Набиев уволен с поста главы Минспорта Узбекистана

11:16 30.01.2021

Дилмурод Набиев освобожден с поста министра физкультуры и спорта в связи с переходом на другую работу.



Дилмурод Хамидуллаевич Набиев освобожден от должности министра физической культуры и спорта в связи с переходом на другую работу. Указ об этом 29 января подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



Дилмурод Набиев занимал должность министра физкультуры и спорта с 31 июля 2018 года.