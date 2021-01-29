Мирзиеев передвинул влиятельных силовиков - Ташходжаева и Кадирова

11:23 30.01.2021

Дониер Кадиров назначен замсоветника президента

Заместителем советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов стал Дониер Кадиров, до этого работавший замглавы МВД.



Дониер Бахтиерович Кадиров назначен заместителем советника президента Узбекистана по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов, следует из указа главы государства от 29 января.



С июня 2019 года он работал заместителем министра внутренних дел по обеспечению безопасности на объектах туризма и транспорта. До этого был начальником Главного управления обеспечения безопасности на транспорте МВД.



Улугбек Шухратович Ташходжаев освобожден от должности замсоветника президента в связи с переходом на другую работу, говорится в указе.



Отметим, что советником президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов является Рустам Иноятов