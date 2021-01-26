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"Не отражает реалии...". ТаджОппозция не приняла последнюю отчетно-программную речь Рахмона
11:26 30.01.2021

Рахмон выступил с посланием к парламенту. Оппозиция: в речи ни слова не было о свободах и ценах на продовольствие
Январь 26, 2021
Эмомали Рахмон выступает с посланием к парламенту Таджикистана. 26 января 2021 года
Эмомали Рахмон выступает с посланием к парламенту Таджикистана. 26 января 2021 года
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Эмомали Рахмон 26 января в послании парламенту страны объявил, что "в Таджикистане на сегодняшний день коронавируса нового типа нет". Точка зрения, к которой многие в Таджикистане и за рубежом относятся скептически.

Президент сказал, что начиная с 1 января, в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа. Однако, по его словам, отсутствие коронавируса не означает, что жители могут не соблюдать санитарно-гигиенические правила. Он также потребовал помещать всех прибывающих из-за рубежа под карантин.

Министерство здравоохранения Таджикистана с начала года сообщило об единичных случаях выявления больных коронавирусом лишь 2, 5 и 10 января. По информации этого ведомства, после 10 января в стране не выявлено ни одного нового случая заболевания вирусом. Однако эксперты скептически относятся к официальной статистике, заявляя, что масштабы заражения и смертности от коронавируса нового типа в разы выше, чем утверждает Минздрав.

Рахмон в своем послании настойчиво призывал граждан соблюдать правила гигиены. Основное внимание в этой части послания президент уделил свадьбам и работе мечетей. Он предупредил прихожан, что в случаях несоблюдения санитарно-гигиенических норм и правил "мечети не будут работать".

Мечети в Таджикистане должны открыться с 1 февраля. Ранее власти уже предупреждали о том, что в случае, если граждане не будут соблюдать санитарные и гигиенические нормы, то мечети будут закрыты. Однако жители, и прежде всего прихожане, спрашивают, почему власти не обращают внимание на общественный транспорт и рынки, где очень часто эти нормы и правила не соблюдаются.

Раскритиковал работу энергосектора страны

Эмомали Рахмон в своем послании раскритиковал работу энергетического сектора страны, отметив, что в стране так и не удалось решить проблему больших потерь электроэнергии.

Президент сказал 26 января в своем послании парламенту, что "недостатки в работе энергетиков и руководителей регионов именно в этом. Чем только они не занимаются". Президент не стал уточнять, что он имел ввиду и отметил, что проверки по этому вопросу продолжаются.

Проблемы с поставками электроэнергии в Таджикистане называются одними из главных в стране, за которые постоянно критикуется правительство. Хотя и в 2017 году власти заявили, что лимит на электроэнергию стал теперь "достоянием прошлого", однако в конце прошлого года в Таджикистане вновь был введен лимит. Перебои в поставке электроэнергии вызвали массовое недовольство и критику властей в обществе.

Эмомали Рахмон в своем послании не высказался открыто на эту критику, но отметил, что в Таджикистане достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить все потребности страны. Единственное, что необходимо по словам Рахмона, это наладить правильный учет расхода электроэнергии и решить вопрос с энергопотерями. По его словам, сейчас в Таджикистане теряется до 16% выработки электроэнергии или почти 3 млрд киловатт-часов.

Однако критики правительства говорят, что реальная проблема энергетической отрасли Таджикистана заключается в отсутствии надлежащего управления ею. Власти критикуют также за то, что в условиях лимита и нехватки электроэнергии внутри страны, они продают электричество на экспорт, соседним странам.

Фермеры будут освобождены в 2021 году от единого налога на землю

В 2021 году таджикские фермеры будут освобождены от уплаты единого земельного налога. Президент сказал, что 2021 год с точки зрения продовольственной безопасности "будет трудным годом и мы должны помочь людям".

Единый земельный налог является одним из двух налогов для фермеров. По официальной статистике, в бюджет страны ежегодно в виде налога на землю поступает до 200 млн сомони.

Однако в последнее время некоторые из таджикских дехкан жаловались на неправильное применение данного вида налогов. Например, дехкане из Пянджского района в конце прошлого года сказали, что они внесли в казну государства все виды налогов, однако власти потребовали дополнительно внести платежи, в том числе и по единому земельному налогу. Представители налогов инспекции этого района заявили тогда, что все их требования соответствуют утвержденному плану и в рамках закона.

Президент в очередной раз повторил свой призыв запасаться продовольствием на два года. Хотя и некоторые из жителей страны говорят, что главная проблема состоит в том, что у них нет денег на то, чтобы делать запасы пищевых продуктов. Или они упоминают о том, что в их жилых помещениях, особенно в многоэтажках, нет возможности долго хранить продукты питания.

Как оппозиция отреагировала на послание Рахмона?

Ежегодное послание президента Таджикистана Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли продолжалось более двух часов.

Мухиддин Кабири, председатель Национального альянса Таджикистана, который объединил в коалицию оппозиционных сил, заявил, что в послании Рахмона состояло от набора общих фраз и противоречивых тезисов. "К примеру, он сравнивает нынешнюю ситуацию с ситуацией 2014 года, однако не указывает, каким был курс доллара к национальной валюте семь лет назад? Экономика Таджикистана за это период снизилась на не менее 20-25 процентов. В послании Рахмон не упомянул о повышении цен на продовольствие на рынках и снижении доходов населения", отметил Кабири.

"Около 80 % таджикских мигрантов не смогли выехать на заработки"

Президент Таджикистана заявил, что в 2020 году из-за закрытия границ около 80 процентов таджикских мигрантов не смогли выехать за границу.

По его словам, из 460 тысяч таджикских мигрантов только 111 тысяч смогли выехать за границу в поисках работы.

Во время послания, Рахмон, отступив от доклада, сказал, что эта ситуация показала, что и внутри страны можно предоставить мигрантам рабочие места в промышленности и в сельском хозяйстве.

Однако мигранты, которые не смогли уехать в Россию на заработки, говорят, что их положение внутри страны не очень хорошее, и поэтому они ожидают скорейшего открытия дорог и границ. С марта прошлого года дороги в Россию, являющейся главной принимающей страной для таджикских мигрантов, были закрыты.

Таджикский правозащитник Каримджон Еров также не согласен с утверждением о предоставлении мигрантам рабочих мест внутри страны. Многие мигранты, по его словам, готовы заплатить 90-100 тыс. рублей или 8-12 тыс. сомони, чтобы въехать в Россию. "И это в то время, что они прекрасно знают: у них могут возникнуть проблемы с оформлением документов. Некоторые граждане Таджикистана готовы въехать в Россию незаконно, черед Беларуси, зная, что за это могут получить реальный тюремный срок и пожизненный запрет на въезд в РФ", говорит правозащитник.

Ежегодно более одного миллиона таджикских граждан выезжают в Российскую Федерацию в поисках работы. Однако с пандемией коронавируса в прошлом году границы были закрыты и регулярные рейсы между Россией и Таджикистаном приостановлены. В течение прошлого года сотни тысяч таджикских мигрантов не смогли по этой причине выехать на заработки в Россию.

Таджикское правительство признало, что объем денежных переводов в прошлом году снизился и число бедных семей в Таджикистане увеличилось. Нуждающиеся семьи в Таджикистане очень сильно зависят от денежных переводов, нежели семьи со средним достатком.

В Таджикистане вновь проведут амнистию капитала и имущества

Президент сказал, что в этом году в стране будет проведена амнистия или легализация доходов и капитала граждан. По словам Рахмона, за 30 лет независимости в Таджикистане лишь один раз была проведена амнистия капитала и имущества. "Даже сверхдержавы за эти 30 лет по 10-15 раз провели амнистию. По несколько лет подряд" - отметил президент.

Эмомали Рахмон не стал вдаваться в подробности амнистии, поручив правительству подготовить соответствующие документы.

Эксперты уже неоднократно призывали таджикские власти объявить амнистию капитала и легализовать имущество. Однако специалисты в области экономики говорят, что при этом должна быть обеспечена прозрачность этого процесса. В 2007 году в Таджикистане уже проводилась легализация имущества и доходов, которая преподносилась тогда властями как "исключительно разовая акция по амнистии граждан и юридических лиц Республики Таджикистан в связи с легализацией имущества".

Шокирджон Хакимов, зампредседателя Социал-демократической партии Таджикистана, считает, что глава Таджикистана в своем послании должен был откровенно говорить о проблемах в сфере охраны природы, о социально-политических тенденциях, об экономической среде и о проблемах в финансировании.

К тому же послание продолжалось почти да с половиной часа – это очень утомительно. "Послание не отражает реалии национальной экономики и роли Таджикистана в регионе и современном мире. Было бы лучше, если президент за примерно 35-40 минут выступал с конкретными идеями и предложениями, в том числе, по поводу правового регулирования организации и проведении справедливых выборов", считает Хакимов.

Ежегодно президент Таджикистана в своем послании к обеим палатам парламента разъясняет краткосрочные и долгосрочные цели таджикского государства. Считается, что эти послания не всегда отражают реальную ситуацию, и по словам жителей страны, не все планы, изложенные в послании, реализуются.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611995160
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