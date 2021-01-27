В Питере уберут памятник Заки Валиди. За пособничество фашистам

11:32 30.01.2021 У кого короткая память?

В Санкт-Петербурге пресекли попытку героизации пособника нацистов

Владимир Малышев

27.01.2021

У кого короткая память?

Петербургская прокуратура направила руководству Санкт-Петербургского госуниверситета представление о немедленном сносе установленного во дворе вуза бюста (на фото) известному башкирскому деятелю Ахмету Заки Валиди. Памятник востоковеду и лидеру башкирского национально-освободительного движения, каким его считают в Уфе, был торжественно открыт во дворике филологического факультета петербургского вуза в июне 2008 года. Это дар Башкирии университету, где, как известно, есть Восточный факультет, на котором исторически существует тюркское направление. Однако…



"Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и превосходстве одной нации над остальными, что, согласно российскому законодательству, является уголовным преступлением, а также музея Ахмет-Заки на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым", - говорится в представлении прокуратуры.



"Университет не намерен обжаловать поручение районной прокуратуры. Оно будет исполнено в соответствии с требованием законодательства", - заметил заместитель ректора по правовым вопросам Юрий Пенов.



Крупный ученый, но…



Ахмет Заки Валиди - второй по значимости герой Башкирии после Салавата Юлаева, память о нем увековечена там во многих местах и формах, его там считают выдающимся ученым, в Уфе его имя носит центральная улица города.



Однако, как отмечают историки, биография у него, мягко говоря, неоднозначная. Он считается руководителем басмаческого движения Туркестана и активным пропагандистом идей пантюркизма. С 20-х годов прошлого века жил в эмиграции, в том числе в Турции и Германии.



Был завербован в качестве агента польской разведкой, и в декабре 1929 года в экспозитуре на него заводится личная карточка, с присвоением Валидову (такова его настоящая фамилия) оперативного псевдонима "Zew". Куратор - шеф экспозитуры №2 польский капитан Э. Харашкевич. Функции - вербовка русскоговорящих тюрков для их заброски в СССР с целью нелегальной разведывательно-подрывной работы.



Карточка на своего агента Валидова, заведенная польской разведкой в 1929 году, в 1945 году была вместе с другими архивными документами вывезена в СССР. В настоящее время они хранятся в Российском государственном военном архиве (РГВА) в Москве. Кроме того, Валиди был еще и платным агентом английской разведки, о чем говорится в его рассекреченном досье. Эти документы разыскал в архивах и опубликовал известный политолог Олег Лурье.



Пособник Гитлера



3 июня 1925 года в турецкой "Ресми газете" был опубликован указ кабинета министров Турции о предоставлении А. Валиди турецкого гражданства. "Но уже к началу 1943 года в гитлеровской Германии, - пишет Лурье, - принято решение о максимальном привлечении коллаборационистов в войска СС и вермахта. Тут-то о потугах Ахмета-Заки Валиди и вспомнил некто обергруппенфюрер СС Артур Фелпс. Автор так называемых мусульманских батальонов СС - обергруппенфюрер СС Артур Фелпс. Идеи пантюркизма А. З. Валиди ему очень пригодились".

В январе 1943 года Валиди, как пишет Лурье, был приглашен в Германию, где ему был поручен "кадровый отбор" в 13-ю горную дивизию СС "Ханджар", составлявшуюся из боснийцев-мусульман. Затем было его участие в создании таких частей СС, как "Туркестанский легион", Волжско-татарский легион "Идель-Урал", "Азербайджанский легион", боевая группа "Крым", которые отличились в годы войны зверствами.



Казалось, все ясно. Однако у пособника гитлеровцев сегодня нашлись заступники. Против сноса бюста Валиди в Санкт-Петербурге выступил Всемирный курултай Башкир, с заявлениями протеста выступили некоторые другие деятели Башкирии.



Уфимцы в сети тоже бурно отреагировали на новость о требовании Генпрокуратуры России снести его бюст в Санкт-Петербурге. Как свидетельствует сайт UFA1.RU, одни назвали Ахмет-Заки Валиди пособником Гитлера, другие встали на его защиту.



Так, пользователь под ником Роман считает, что в биографии Валиди есть немало крайне спорных эпизодов: "Этот Заки еще в Гражданскую войну отметился, уничтожив вместе с чехословацким корпусом до 1500 пленных большевиков и красноармейцев. Хорош "герой", - написал он. - И не Валиди он, а именно Валидов, так вернее будет - в России живем! И еще вопрос - чем Крупская (ее имя носила центральная госбиблиотека республики) башкирам не угодила? Особенно если учесть, что ее супруг - Ленин - первым из всех малых народов дал автономные права именно башкирам..."



"Что Власов, что Валиди, что Бандера - одного поля ягоды, - считает пользователь под ником Гость. - А мне всегда было обидно за своего отца, который проливал кровь, страдал от ран и осколочных ранений. А после его смерти бандиту Валиди такие почести в Уфе предоставили. Сразу видно, что те, кто это сделал, на фронтах не бывали. Да и их родственники, видно, тоже пороха не нюхали. Неужели кроме бандита и пособника фашистов у башкир других героев нет? Хорошо хоть ленинградцы это поняли. Они почитают память погибших больше, чем в нашей Башкирии!"



Другой комментатор, не указавший своего имени, высказал свое мнение о Валиди так: "Ахмет-Заки Валиди Тогран представляет собой распространенный в 20-е годы тип беспринципно-продажного политического авантюриста, менявшего хозяев в соответствии с сиюминутной выгодой, - считает он. - Ни о какой "борьбе с большевиками" речи идти не может - он им служил, пока это было ему выгодно. О борьбе за "суверенный Башкортостан" тоже говорить смешно: в пантюркистских планах Ахмета-Заки Валиди Тограна Башкортостан должен был стать лишь составной частью пантюркистского государственного образования, главенствующую роль в котором должна была играть Турция. Во время Великой Отечественной войны Валиди деятельно сотрудничал с нацистским режимом Гитлера, а батальоны СС, созданные при его участии, прославились нечеловеческой жестокостью".



"Плевок в душу башкир"?



На своей странице в соцсетях о ситуации высказалась и член Общественной палаты Башкирии Алия Ахмадуллина: "Это плевок в душу и историю башкир, а также в саму суть республики и в понятие "Российская Федерация", - считает она. - Не случилось бы у нас федеративного устройства страны, если бы не деятельность Валиди. Это ученый международного значения, и его вклад ценится во всем мире. А для меня Ахмет-Заки Валиди - сын своего народа, земляк, патриот и человек, который прославил башкирский народ. Да, он был непримиримым оппонентом Ленина, но у Ленина было много непримиримых оппонентов, потомки которых живут сейчас во всем мире".



Но почему же "плевок"? И не про Ленина ведь речь, а про Гитлера. В архивах, повторяем, есть документы, которые неопровержимо подтверждают, что Валиди был агентом западных разведок, а также сотрудничал с гитлеровцами. Именно на них и опиралась Прокуратура, потребовав снести его памятник в Петербурге.



Прославление такого персонажа - прямое нарушение Конституции РФ, которая запрещает реабилитацию нацизма и тех, кто сотрудничал с нацистами.



И среди русских тоже были такие же запутавшиеся исторические персонажи, как Валиди. Как, например, Петр Краснов, не только генерал и казачий атаман, храбро воевавший в годы Первой мировой войны, но и - талантливый писатель. Однако, оказавшись после революции в Германии, он пошел на службу к Гитлеру. И не умер благополучно в своей постели в Турции, а был повешен во дворе московской тюрьмы Лефортово. И никому не придет в голову называть его именем проспекты.



По украинским лекалам



Но самое главное, наверное, все-таки в другом. История с "героем" Валиди напоминает прославление такого же пособника нацистов Бандеры на Украине, где именно с этого начался разгул агрессивного украинского национализма. А прославление Валиди началось в Башкирии в 90-е, когда после краха СССР во многих бывших советских республиках и некоторых субъектах РФ подняли голову националисты.



Он, наверное, был выдающимся ученым-востоковедом, однако теперь, когда в архивах обнаружены документы, неоспоримо доказывающие, что он служил платным агентом западных разведок и являлся пособником Гитлера, какое это имеет значение?



А тем, кто все-таки упорно продолжает его защищать, следует приехать в Москву и ознакомится с этими архивами. Да, национальный вопрос - дело тонкое, но какая может быть деликатность, если речь идет о прославлении пособника Гитлера?



Увы, история с Валиди - не первый скандал в Петербурге с установкой памятников нацистским пособникам. Так, бурный скандал вспыхнул недавно вокруг установленной мемориальной доски финскому маршалу Маннергейму, который, как известно, был союзником Гитлера, и финские войска под его командованием участвовали в блокаде Ленинграда, а в Карелии финнами были созданы концлагеря для советских граждан и красноармейцев, где их подвергали зверским пыткам. В результате протестов горожан доска с бюстом Маннергейма была демонтирована. Источник - Столетие

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