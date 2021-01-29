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    Кыргызстан   | 
Указом Жапарова в Киргизии отныне - "новая государственная кадровая политика"
12:28 30.01.2021

Указ президента "О новой государственной кадровой политике"
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ "О новой государственной кадровой политике". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Так, в целях создания условий для кардинального улучшения системы и практики подбора кадров на государственные и муниципальные должности, реализации конституционного права граждан Кыргызской Республики на равные возможности при поступлении на государственную и муниципальную службу, привлечения в государственные органы и органы местного самоуправления профессиональных кадров и перспективной молодежи, улучшения морально-нравственных качеств служащих, снижения коррупционных рисков в системе государс твенного управления постановляется:

Рекомендовать государственным органам и органам местного самоуправления, их должностным лицам:

- считать, что основной задачей новой государственной кадровой политики является обеспечение справедливого доступа к государственной и муниципальной службе, недопустимость дискриминации, формирование профессионального государственного аппарата, карьерный рост, соответствующие условия для работы, установление достойных условий оплаты труда, социальное стимулирование государственного и муниципального служащего;

- осуществлять подбор и расстановку кадров в государственных органах и органах местного самоуправления исключительно на основе профессиональных и морально-нравственных качеств кандидатов;

- не допускать ограничений при подборе кадров по половому, национальному и языковому признаку, а также по признаку инвалидности;

- обеспечить бережное отношение к человеческому потенциалу, сохранение профессионального кадрового состава органов управления с преемственностью и притоком на службу перспективной молодежи;

- запретить назначение на государственные и муниципальные должности лиц с запятнанной репутацией, ранее замешанных в коррупционных преступлениях;

- совершенствовать конкурсный отбор кадров с учетом справедливости, упрощения процедуры отбора и повышения требований к кандидатам;

- проводить на постоянной основе повышение квалификации и переподготовку кадров;

- повысить ответственность за надлежащее исполнение должностных обязанностей.

Уполномоченному государственному органу по вопросам государственной и муниципальной службы КР:

- во взаимодействии с государственными органами и органами местного самоуправления, представителями экспертного сообщества и общественностью разработать целостную Государственную стратегию развития и формирования кадров в Кыргызской Республике, определяющую меры по повышению кадрового потенциала государственных органов и органов местного самоуправления, гарантии равных прав граждан при назначении на государственные должности государственной службы всех видов и муниципальные должности за сч ет унифицированных процедур подбора и карьерного продвижения кадров;

- обеспечить приоритетность назначения на вышестоящие должности лиц, состоящих в установленных законодательством кадровых резервах;

- сформировать постоянно действующую систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- совместно с государственными органами и органами местного самоуправления организовать формирование качественного состава установленных законодательством резервов кадров для лиц, претендующих на замещение государственных и муниципальных должностей, организовать контроль за использованием данных резервов при кадровых назначениях.

Рекомендовать правительству КР:

- во взаимодействии с уполномоченным государственным органом по вопросам государственной и муниципальной службы в ускоренном порядке разработать проекты законодательных актов и иных нормативных правовых актов, определяющих принципы подбора, расстановки и продвижения кадров на государственные и муниципальные должности, в том числе на политические должности,

а также на должности в государственных и муниципальных учреждениях, организациях и предприятиях;

- обеспечить приоритетность назначения на должности лиц, состоящих в установленных законодательством резервах, при строгом соблюдении соответствия кандидатов предъявляемым квалификационным требованиям, по процедурам и механизмам, предлагаемым государственным органом по вопросам государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики.

Рекомендовать Жогорку Кенешу в первоочередном порядке рассмотреть проекты законодательных актов, инициируемые правительством КР, по вопросам совершенствования кадровой политики.

Возложить на уполномоченный государственный орган по вопросам государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики координацию исполнения настоящего Указа.

Источник - Кабар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611998880
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