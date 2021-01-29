 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 30.01.2021
16:50  Кыргызка Ассоль Молдокматова признана "Иконой стиля". По версии "Всемирной организации моды"
16:45  Шедевр Ботичелли за $92 млн купил буржуин "с русским акцентом"
16:43  Как Россия спасла грузин от полного уничтожения, - М.Диунов
16:41  "Мисс Кызылорда" вынуждена работать посудомойщицей
16:35  Еще одна золотая статуя. Аркадаг приказал благоустроить окрестности памятника Шукур-бахши
16:33  Как сталинский выдвиженец, глава таджикских коммунистов Бободжан Гафуров совершил хадж
15:53  Умер известный казахстанский журналист Михаил Дорофеев

12:28  Указом Жапарова в Киргизии отныне - "новая государственная кадровая политика"
11:59  Краткий курс... После критики Токаева в KZ слепят "базовый единообразный" учебник по истории... целых два
11:32  В Питере уберут памятник Заки Валиди. За пособничество фашистам
11:26  "Не отражает реалии...". ТаджОппозция не приняла последнюю отчетно-программную речь Рахмона
11:23  Мирзиеев передвинул влиятельных силовиков - Ташходжаева и Кадирова
11:16  Упал... не отжался. Дилмурод Набиев уволен с поста главы Минспорта Узбекистана
10:57  Оружейные мегаконтракты США с ОАЭ и Саудовской Аравией приостановлены
10:35  Кен Суу - работы нет, молодежь батрачит заграницей. Репортаж с малой родины кырпреза Жапарова
10:32  КазПрез Токаев придумал "новую систему госпланирования", с "подробной картой... немотивирующих индикаторов" (каз-хрено-блудь)
10:26  Марш, марш Ливий. Москва пытается склеить разбитую Западом страну, - М.Беленькая
10:05  КырДеуптат Жумалиев и его сыновья оказались банальными мошенниками
10:00  Урок китайского: Товарищ Си дал понять, что с умирающим капитализмом мир не спасти, - М.Морозов
09:57  Культ тоев в Киргизии прошел. Как пышные торжества сменили на скромные посиделки, - Р.Харизов
09:47  Глава пресс-службы КырПреза Анаркулов задержан за вымогательство взятки
08:24  Своими первыми указами Жапаров простимулировал "духовно-нравственное развитие" кыргызов
00:53  Пекин хочет управлять Гонконгом с помощью патриотов. Жители бывшей колонии уезжают с капиталами в Британию, - "НГ"
00:50  Эрдоган добивается внимания Израиля любой ценой, - И.Субботин
00:42  Дожили: Для России настала пора закупать китайские вооружения
00:39  Руководство мировой Федерации биатлона попалось на русских проститутках
00:37  Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов
00:31  КазРегиональные элиты рвутся в столицу, потому что ослаблены, - Г.Илеуова
00:17  Афганистан пытается давить Россией на США. "Талибан" решил поиграть с администрацией Байдена, - "Къ"
Пятница, 29.01.2021
22:43  Аркадаг утвердил дизайн медалей для... собак (фото)
19:34  Казахстанскому профессиональному спорту советуют "затянуть пояса или найти себе спонсора"
18:41  Сорбон: таджикский народ упустил возможность создать общество равенства и справедливости
15:48  "Блокада Варшавы!" В Польше восстали обезумевшие абортарианки
15:46  Громче "Крика"! Художница Яна Лысенко посвятила серию работ бишкекскому смогу
15:38  Обвал горной породы едва не разрушил стройку Рогунской ГЭС
15:18  На Украине свалили последний памятник В.Ленину
15:07  Узбекистан. Правда Рано Абдуллаевой. Иллюзии прошлого и современность, - Б.Мусаев
15:03  Новую версию алфавита казахского языка на латинице представили в KZправительстве
14:07  Институт "мягкого права" появится в ЕАЭС
13:03  Есть ли Красный Путин внутри белого Путина? - Г.Садулаев
12:56  Финт ушами. Песков опроверг слова Симоньян о скором присоединении Донбасса к России
12:29  Дипломы государственного образца отменили в Казахстане. За ненадобностью...
11:52  С блогеров в Таджикистане хотят брать налоги. Насколько это реально?
10:41  Пентагону пора переосмыслить наихудшие сценарии против Китая и России, - Брайан Кларк
10:37  О смерти одного из Ротшильдов...и некоторых конспирологических версиях, - В.Катасонов
10:35  Талибы опровергли "вознаграждение" от России за "убийство американских солдат"
10:32  В акимате Алматы создают "Управление креативных индустрий". Лишь бы не работать...
10:25  Уголовные дела расследуют в отношении пяти вице-министров КазПравительства
10:20  УкрХисторики доказывают: Джо Байден - прямой потомок князей Рюриковичей
10:15  Дидье Рауль: "Лучше не сажать людей на карантин, мы сведем всех с ума"
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Умер известный казахстанский журналист Михаил Дорофеев
15:53 30.01.2021

Информацию в субботу редакции МИА КазТАГ подтвердили в окружении журналиста.
Михаил Дорофеев – академик Академии журналистики Казахстана, трудовую деятельность начал в региональных СМИ Атырауской области, работал в газете "Прикаспийская коммуна", занимал руководящие посты и руководил крупными медиапроектами на республиканских телеканалах ("Хабар", "КТК", "Астана"), в последние годы работал заместителем генерального директора по информационному вещанию на "31 канале" и одновременно – главным редактором портала Informburo.

Редакция МИА КазТАГ выражает глубокие соболезнования родным и близким журналиста.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - КазТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612011180
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