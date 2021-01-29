Умер известный казахстанский журналист Михаил Дорофеев

15:53 30.01.2021

Информацию в субботу редакции МИА КазТАГ подтвердили в окружении журналиста.

Михаил Дорофеев – академик Академии журналистики Казахстана, трудовую деятельность начал в региональных СМИ Атырауской области, работал в газете "Прикаспийская коммуна", занимал руководящие посты и руководил крупными медиапроектами на республиканских телеканалах ("Хабар", "КТК", "Астана"), в последние годы работал заместителем генерального директора по информационному вещанию на "31 канале" и одновременно – главным редактором портала Informburo.



Редакция МИА КазТАГ выражает глубокие соболезнования родным и близким журналиста.