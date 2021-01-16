Еще одна золотая статуя. Аркадаг приказал благоустроить окрестности памятника Шукур-бахши

16:35 30.01.2021

28 января президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание, сообщает госинформагентство ТДХ.



На нем вице-премьер по строительно-промышленному комплексу Шамухаммет Дурдылыев доложил о благоустройстве территории, на которой установлен памятник Шукур-бахши.



Заслушав отчет, глава государства поручил вице-премьеру, а также мэру столицы Язтагану Гылыджову активизировать благоустройство и озеленительные работы на территории перекрестка дорог, где установлена скульптура Шукур-бахши, а также "создать там условия для проведения культурно-массовых торжеств и превращению этого уголка в популярное для посетителей место".



Скульптуру Шукур-бахши с дутаром в руке верхом на ахалтекинском скакуне Бердымухамедов осматривал во время своей поездки по строительным объектам столицы 25 января.



"Образ прославленного в народе исполнителя-виртуоза стал олицетворением триумфа национальной музыкальной дипломатии, о чем подробно повествуется в книге главы государства "Музыка мира, музыка дружбы и братства"", писало тогда ТДХ.



Монумент расположен в круговой развязке у въезда в Фирюзинское ущелье, в котором находится резиденция президента.