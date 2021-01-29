"Мисс Кызылорда" вынуждена работать посудомойщицей

16:41 30.01.2021

Самая красивая девушка Кызылорды Гульнур Нуртаза работает в обычном кафе.



В Казнете "гуляет" видео, на котором видно, как девушка в одном из городских кафе: чистит чеснок и моет посуду.



Голос гза кадром говорит, что это и есть та самая Гульнур Нуртаза, Мисс Кызылорда-2017.







При этом она не отрицает, что она и есть бывшая мисс и сейчас вынужденна работать в таких условиях.



По словам знакомых Гульнуры, у нее действительно сложная жизненная ситуация.



19-летняя девушка осталась полной сиротой и сейчас вынуждена обеспечивать себя сама.



Два года назад ушел из жизни отец, мама умерла два месяца назад.



Если кому-то красота помогает добиться успеха, Гульнур ее внешность доставляет лишь дополнительные трудности.



Начальницы-женщины не берут ее на работу, боясь, что она уведет их мужей, а мужчины, куда бы ни пришла Гульнур, сразу предлагают интим.



Но судя по видео, девушка выбрала для себя иной путь в жизни - трудный, но честный.



Напомним, "Титул "Мисс Кызылорда-2017" завоевала Нуртаза Гульнур. Спустя два года она также принимала участие в ежегодном национальном конкурсе "Мисс Казахстан".



