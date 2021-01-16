 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызка Ассоль Молдокматова признана Иконой стиля . По версии Всемирной организации моды Кыргызка Ассоль Молдокматова признана "Иконой стиля". По версии "Всемирной организации моды"
16:50 30.01.2021

Всемирная организация моды FHI, организатор премии Slava Zaitzev вручает статуэтку и присваивает титул "Икона Стиля" самой именитой теледиве, мировому общественному деятелю Ассоль Молдокматовой за неповторимость стиля, образов, воплощенных на профессиональной сцене.

Как отметил генеральный продюсер премии "Slava Zaitzev" Вадим Хусаинов, Молдокматова стала лауреатом премии наряду с такими именитыми российскими звездами как оперная дива Любовь Казарновская, историк моды Александр Васильев, бьюти-эксперт Беатрис Малахова и четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

Ассоль Молдокматова, в свою очередь, поблагодарила организаторов премии за признание и присвоению титула "Икона Стиля".

" Это приятное известие застало меня врасплох. Я получила приглашение прилететь на церемонию великого кутюрье Славы Зайцева, но не знала о решении присвоения мне титула и премии. Не смогла вылететь из-за болезни отца и по ряду семейных причин. Увидела новость и честно, приятно до слез! Всемирная организация моды FHI и премия Славы Зайцева благодарю вас за признание и титул "ИКОНА СТИЛЯ"! Неожиданно и приятно!" - отметила Ассоль Молдокматова.

Источник - Кабар
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