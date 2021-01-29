Новым хокимом Ташкентской области назначен Даврон Хидоятов

18:15 30.01.2021

Сменился руководитель Ташкентской области

Указом президента Рустам Холматов освобожден от должности хокима Ташкентской области. И. о. хокима стал Даврон Хидоятов, до этого бывший первым замхокима столицы.



Указом президента Узбекистана Даврон Абдулпаттахович Хидоятов назначен исполняющим обязанности хокима Ташкентской области.



Даврон Хидоятов (1976 г. р.) является выпускником Ташкентского государственного экономического университета (1998) и Банковско-финансовой академии Узбекистана (2001).



С октября 2018 года занимал должность первого заместителя хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций.



Другим указом главы государства Рустам Курбонназарович Холматов освобожден от должности хокима Ташкентской области. Он возглавлял область с 2019 года.



На днях президент объявлял, что в ближайшее время освободит от должности одного хокима и одного министра, не называя их имен.



В середине января сменился хоким Нурафшана, административного центра Ташкентской области, который планировалось превратить в первый "умный" город страны. Хокимом стал бывший министр ЖКО Музаффар Салиев.