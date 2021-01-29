У "Дворца Путина" нашелся хозяин. Питерский олигарх Ротенберг набенефициарил

19:14 30.01.2021

Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром особняка в Геленджике



Бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил, что является бенефициаром особняка в Геленджике из расследования оппозиционера Алексея Навального о "дворце Путина". Господин Ротенберг заявил, что хочет сделать там апарт-отель.



"Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Мы хотим построить там апарт-отель. Поэтому там достаточно большое количество комнат",- сказал бизнесмен в интервью Telegram-каналу Mash.



Бизнесмен заявил, что объект был приобретен "несколько лет назад". Он не сказал, что купил недвижимость именно он, а также кто был предыдущим владельцем.



Господин Ротенберг оценил состояние стройки как неудовлетворительное. Завершить строительство предполагается за полтора-два года. "Постараемся быстрее, учитывая скандалы",- сказало он.



Предприниматель также сказал, что ему нравится отельный бизнес и у него есть объекты в Крыму и на Дальнем Востоке.



Интервью длится меньше четырех минут. Главный редактор Mash Максим Иксанов не спросил господина Ротенберга о том, связан ли этот особняк с президентом, почему там установлена бесполетная зона и о других подробностях расследования.



У расследования о "дворце Путина" больше 100 млн просмотров в YouTube. В фильме утверждается, что стоимость объекта - 100 млрд руб. и что его построили для президента Владимира Путина. Глава государства заявил, что не имеет отношения к этому особняку, а владеют им бизнесмены. В Кремле отказались разглашать имена владельцев. В районе поместья установлена бесполетная зона, которую ФСБ объяснила охраной границ: причиной якобы стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО". 29 января Mash и "Россия 1" опубликовали сюжеты об особняке в Геленджике, их сотрудники побывали на стройке.