 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.01.2021
20:39  В новые КырПремьеры тянут Аманбаева - родовитого "ошмяка", политолога, дипломата... содержателя борделей и саун
19:14  У "Дворца Путина" нашелся хозяин. Питерский олигарх Ротенберг набенефициарил
18:15  Новым хокимом Ташкентской области назначен Даврон Хидоятов
16:50  Кыргызка Ассоль Молдокматова признана "Иконой стиля". По версии "Всемирной организации моды"
16:45  Шедевр Ботичелли за $92 млн купил буржуин "с русским акцентом"
16:43  Как Россия спасла грузин от полного уничтожения, - М.Диунов
16:41  "Мисс Кызылорда" вынуждена работать посудомойщицей

16:35  Еще одна золотая статуя. Аркадаг приказал благоустроить окрестности памятника Шукур-бахши
16:33  Как сталинский выдвиженец, глава таджикских коммунистов Бободжан Гафуров совершил хадж
15:53  Умер известный казахстанский журналист Михаил Дорофеев
12:28  Указом Жапарова в Киргизии отныне - "новая государственная кадровая политика"
11:59  Краткий курс... После критики Токаева в KZ слепят "базовый единообразный" учебник по истории... целых два
11:32  В Питере уберут памятник Заки Валиди. За пособничество фашистам
11:26  "Не отражает реалии...". ТаджОппозция не приняла последнюю отчетно-программную речь Рахмона
11:23  Мирзиеев передвинул влиятельных силовиков - Ташходжаева и Кадирова
11:16  Упал... не отжался. Дилмурод Набиев уволен с поста главы Минспорта Узбекистана
10:57  Оружейные мегаконтракты США с ОАЭ и Саудовской Аравией приостановлены
10:35  Кен Суу - работы нет, молодежь батрачит заграницей. Репортаж с малой родины кырпреза Жапарова
10:32  КазПрез Токаев придумал "новую систему госпланирования", с "подробной картой... немотивирующих индикаторов" (каз-хрено-блудь)
10:26  Марш, марш Ливий. Москва пытается склеить разбитую Западом страну, - М.Беленькая
10:05  КырДеуптат Жумалиев и его сыновья оказались банальными мошенниками
10:00  Урок китайского: Товарищ Си дал понять, что с умирающим капитализмом мир не спасти, - М.Морозов
09:57  Культ тоев в Киргизии прошел. Как пышные торжества сменили на скромные посиделки, - Р.Харизов
09:47  Глава пресс-службы КырПреза Анаркулов задержан за вымогательство взятки
08:24  Своими первыми указами Жапаров простимулировал "духовно-нравственное развитие" кыргызов
00:53  Пекин хочет управлять Гонконгом с помощью патриотов. Жители бывшей колонии уезжают с капиталами в Британию, - "НГ"
00:50  Эрдоган добивается внимания Израиля любой ценой, - И.Субботин
00:42  Дожили: Для России настала пора закупать китайские вооружения
00:39  Руководство мировой Федерации биатлона попалось на русских проститутках
00:37  Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов
00:31  КазРегиональные элиты рвутся в столицу, потому что ослаблены, - Г.Илеуова
00:17  Афганистан пытается давить Россией на США. "Талибан" решил поиграть с администрацией Байдена, - "Къ"
Пятница, 29.01.2021
22:43  Аркадаг утвердил дизайн медалей для... собак (фото)
19:34  Казахстанскому профессиональному спорту советуют "затянуть пояса или найти себе спонсора"
18:41  Сорбон: таджикский народ упустил возможность создать общество равенства и справедливости
15:48  "Блокада Варшавы!" В Польше восстали обезумевшие абортарианки
15:46  Громче "Крика"! Художница Яна Лысенко посвятила серию работ бишкекскому смогу
15:38  Обвал горной породы едва не разрушил стройку Рогунской ГЭС
15:18  На Украине свалили последний памятник В.Ленину
15:07  Узбекистан. Правда Рано Абдуллаевой. Иллюзии прошлого и современность, - Б.Мусаев
15:03  Новую версию алфавита казахского языка на латинице представили в KZправительстве
14:07  Институт "мягкого права" появится в ЕАЭС
13:03  Есть ли Красный Путин внутри белого Путина? - Г.Садулаев
12:56  Финт ушами. Песков опроверг слова Симоньян о скором присоединении Донбасса к России
12:29  Дипломы государственного образца отменили в Казахстане. За ненадобностью...
11:52  С блогеров в Таджикистане хотят брать налоги. Насколько это реально?
10:41  Пентагону пора переосмыслить наихудшие сценарии против Китая и России, - Брайан Кларк
10:37  О смерти одного из Ротшильдов...и некоторых конспирологических версиях, - В.Катасонов
10:35  Талибы опровергли "вознаграждение" от России за "убийство американских солдат"
10:32  В акимате Алматы создают "Управление креативных индустрий". Лишь бы не работать...
10:25  Уголовные дела расследуют в отношении пяти вице-министров КазПравительства
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
В новые КырПремьеры тянут Аманбаева - родовитого "ошмяка", политолога, дипломата... содержателя борделей и саун
20:39 30.01.2021

Премьер-министром КР будет назначен нынешний руководитель аппарата правительства Бакыт Аманбаев. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в правительстве.

По их данным, в понедельник Жогорку Кенеш будет рассматривать его кандидатуру.

Напомним, после принятия новой Конституции должность премьер-министра будет упразднена. Его обязанности будет исполнять руководитель аппарата президента.

----------------------------------

АМАНБАЕВ Бактыбек Абдилашимович
/ /
[11.05.1969 - ..]
родился в селе Кондук Кара-Кульджинского района Ошской области. Кыргыз.
родной брат депутата от фракции "Республика" Урмат Аманбаевой.

Окончил в 1996 году Кыргызский государственный национальный университет. Через четыре года окончил аспирантуру по специальности политология. В 2010 году закончил дипломатическую академию Министерства иностранных дел Кыргызстана. В 1999 году работал переводчиком, а с июня по декабрь 2012 года учился в университете Кеннеси, штат Джорджия, США. Владеет кыргызским, русским и английским языками.

с 2000 года корреспондентом в пражском офисе радио "Свобода", а затем с 2005 по 2007 год - директором рекламно-коммерческого отдела Национальной телерадиокомпании (НТРК, ныне - ОТРК).
В 2010 году - гл. редактор газеты "Саясат пресс".
В 03. - 10.2013 - главный редактор газеты "Айыл деми".

В 2000-2004 - старший консультант одного из депутатов законодательного собрания Жогорку Кенеша.
В 2010 году значился одним из кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от фракции СДПК. После апрельских событий в 2010 году работал вице-мэром города Ош по социальным вопросам.
В 2011-12 - руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша.

С 3.10.2013 - 25.06.2015 - Омбудсмен КР. "за" Бактыбека Аманбаева проголосовали 52 депутата, "против" 48. За второго кандидата Асию Сасыкбаеву проголосовали 45 депутатов, "против" -55.

с 14.10.2020 - исполняющий обязанности руководителя аппарата правительства в ранге министра.

Женат. Трое детей.

-----------------------------

Самый яркий факт в его биографии - работа омбудсменом. От должности его освободили в 2015 году. Но этому предшествовали разборки в парламенте.
Заслушать доклад акыйкатчи Бактыбека Аманбаева о работе в 2014 году нардепам удалось не с первой попытки. С повестки дня этот вопрос снимался несколько раз. То заключения Счетной палаты нет, то самого докладчика.

Как выяснилось, Бактыбек Аманбаев посчитал более важным, чем отчет в Жогорку Кенеше, поездку за границу.
Командировку сроком 10 дней пришлось все же прервать. В итоге парламент признал отчет омбудсмена неудовлетворительным. Будущий руководитель аппарата кабмина занимал должность главного правозащитника страны чуть больше года.
С именем Бактыбека Аманбаева связаны и скандалы. В 2008 году по итогам аудита Счетная палата выявила финансовые нарушения в деятельности рекламного отдела ОТРК, который с 2005 по 2007 год возглавлял как раз Бактыбек Аманбаев. Аудиторы сделали вывод: в результате занижения установленных тарифов на показ материалов в казну не поступило 49 миллионов сомов.

Затем грянул скандал с ошскими саунами, где фактически содержались притоны с проститутками.
По данным правоохранительных органов, владели частными банями брат с сестрой - Бактыбек и Урмат Аманбаевы. Точнее, им принадлежали помещения, где милиционеры обнаружили притоны. Депутатку Аманбаеву ЦИК лишила мандата. А позже она стала фигуранткой уголовного дела о коррупции.
В октябре 2015 года Октябрьский районный суд Бишкека признал экс-депутата Жогорку Кенеша Урмат Аманбаеву виновной по статье "Коррупция" и определил ей наказание в виде лишения свободы на девять лет в исправительной колонии с конфискацией имущества. В июле 2016-го Верховный суд изменил приговор, оштрафовав ее на 3 миллиона сомов.

https://paruskg.info/novosti/178436-o-novyh-kadrah-sadyra-zhaparova-figuranty-ugolovnyh-del-i-somnitelnye-biografii.html

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612028340
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 января 2021 года №501
- Сенаторы приняли закон по "оцифровке" услуг нотариуса
- А. Мамин: основная задача на данный момент - проведение массовой вакцинации
- А. Мамин провел заседание Нацкомиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику
- Крымбек Кушербаев провел совещание Государственной комиссии
- О ситуации на финансовом рынке в декабре 2020 года
- Рабочий визит Р. Скляра в Москву: рассмотрен ряд двусторонних вопросов казахстанско-российского сотрудничества
- Региональные элиты рвутся в столицу, потому что ослаблены - Илеуова
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  