В новые КырПремьеры тянут Аманбаева - родовитого "ошмяка", политолога, дипломата... содержателя борделей и саун

20:39 30.01.2021

Премьер-министром КР будет назначен нынешний руководитель аппарата правительства Бакыт Аманбаев. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в правительстве.



По их данным, в понедельник Жогорку Кенеш будет рассматривать его кандидатуру.



Напомним, после принятия новой Конституции должность премьер-министра будет упразднена. Его обязанности будет исполнять руководитель аппарата президента.



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АМАНБАЕВ Бактыбек Абдилашимович

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[11.05.1969 - ..]

родился в селе Кондук Кара-Кульджинского района Ошской области. Кыргыз.

родной брат депутата от фракции "Республика" Урмат Аманбаевой.



Окончил в 1996 году Кыргызский государственный национальный университет. Через четыре года окончил аспирантуру по специальности политология. В 2010 году закончил дипломатическую академию Министерства иностранных дел Кыргызстана. В 1999 году работал переводчиком, а с июня по декабрь 2012 года учился в университете Кеннеси, штат Джорджия, США. Владеет кыргызским, русским и английским языками.



с 2000 года корреспондентом в пражском офисе радио "Свобода", а затем с 2005 по 2007 год - директором рекламно-коммерческого отдела Национальной телерадиокомпании (НТРК, ныне - ОТРК).

В 2010 году - гл. редактор газеты "Саясат пресс".

В 03. - 10.2013 - главный редактор газеты "Айыл деми".



В 2000-2004 - старший консультант одного из депутатов законодательного собрания Жогорку Кенеша.

В 2010 году значился одним из кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от фракции СДПК. После апрельских событий в 2010 году работал вице-мэром города Ош по социальным вопросам.

В 2011-12 - руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша.



С 3.10.2013 - 25.06.2015 - Омбудсмен КР. "за" Бактыбека Аманбаева проголосовали 52 депутата, "против" 48. За второго кандидата Асию Сасыкбаеву проголосовали 45 депутатов, "против" -55.



с 14.10.2020 - исполняющий обязанности руководителя аппарата правительства в ранге министра.



Женат. Трое детей.



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Самый яркий факт в его биографии - работа омбудсменом. От должности его освободили в 2015 году. Но этому предшествовали разборки в парламенте.

Заслушать доклад акыйкатчи Бактыбека Аманбаева о работе в 2014 году нардепам удалось не с первой попытки. С повестки дня этот вопрос снимался несколько раз. То заключения Счетной палаты нет, то самого докладчика.



Как выяснилось, Бактыбек Аманбаев посчитал более важным, чем отчет в Жогорку Кенеше, поездку за границу.

Командировку сроком 10 дней пришлось все же прервать. В итоге парламент признал отчет омбудсмена неудовлетворительным. Будущий руководитель аппарата кабмина занимал должность главного правозащитника страны чуть больше года.

С именем Бактыбека Аманбаева связаны и скандалы. В 2008 году по итогам аудита Счетная палата выявила финансовые нарушения в деятельности рекламного отдела ОТРК, который с 2005 по 2007 год возглавлял как раз Бактыбек Аманбаев. Аудиторы сделали вывод: в результате занижения установленных тарифов на показ материалов в казну не поступило 49 миллионов сомов.



Затем грянул скандал с ошскими саунами, где фактически содержались притоны с проститутками.

По данным правоохранительных органов, владели частными банями брат с сестрой - Бактыбек и Урмат Аманбаевы. Точнее, им принадлежали помещения, где милиционеры обнаружили притоны. Депутатку Аманбаеву ЦИК лишила мандата. А позже она стала фигуранткой уголовного дела о коррупции.

В октябре 2015 года Октябрьский районный суд Бишкека признал экс-депутата Жогорку Кенеша Урмат Аманбаеву виновной по статье "Коррупция" и определил ей наказание в виде лишения свободы на девять лет в исправительной колонии с конфискацией имущества. В июле 2016-го Верховный суд изменил приговор, оштрафовав ее на 3 миллиона сомов.



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