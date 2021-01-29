"Британский штамм" коронавируса добрался до Узбекистана

00:31 31.01.2021

В УЗБЕКИСТАНЕ ВЫЯВЛЕН ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ "БРИТАНСКИМ ШТАММОМ" КОРОНАВИРУСА

Его обнаружили у жительницы Ташкента, которая вернулась вместе семьей из Дубая (ОАЭ) 23 января.



В Узбекистане выявлен первый случай заражения "британским штаммом" коронавируса



В Узбекистане выявили первый случай заражения "британским штаммом" COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев.



Новый штамм коронавируса был выявлен у жительницы Ташкента Ш., 2010 г.р., которая вернулась вместе со своей семьей из Дубая 23 января.



В международном аэропорту экспресс-тест 10-летней девочки показал положительный результат. После она была доставлена в инфекционную больницу. В тот же день ей диагностировали бессимптомный COVID-19.



"Для изучения генома вируса SARS-CoV-2 в Центр передовых технологий при Мининноваций из инфекционной больницы были направлены 33 образца мазков из носа и горла методом ПЦР для определения "британского штамма", – сказал Баходир Юсупалиев.



"Эти образцы на первом этапе были проверены посредством ПЦР-скрининга. В результате, среди них были выявлены и образцы с мутациями. Вчера во время второй стадии изучения в геноме у одного из мутировавших образцов были обнаружены дополнительные мутации, свойственные "британскому штамму". Эти образцы взяты у зараженной 10-летней девочки", – говорится в сообщении.



В настоящее время состояние больной удовлетворительное, она получает необходимое лечение в соответствии с утвержденными стандартами. Члены ее семьи, у которых анализ показал отсутствие заражения находятся под домашним карантином.



В связи с вышеизложенным Министерство здравоохранения призывает всех граждан к бдительности. На работе и в общественных местах следует носить медицинские маски, соблюдать необходимую дистанцию и чаще мыть руки с мылом. Без особой необходимости следует воздерживаться от зарубежных поездок.



Новый более заразный штамм коронавируса начал распространяться в Великобритании с начала декабря. По данным ВОЗ, он на 50–70% заразнее обычных вариантов SARS-CoV-2. После этого "британский штамм" выявили по меньшей мере в 41 стране.