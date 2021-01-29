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Экс-министресса здравоохранения Омской области Солдатова бежала в ОАЭ с натыренным добром
00:41 31.01.2021

Экс-министру здравоохранения Омской области Ирине Солдатовой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она объявлена в международный розыск, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, со ссылкой на Следственный комитет РФ, экс-чиновница скрывается за границей и на неоднократные вызовы следователя не являлась.

Ее подозревают в махинациях с закупками, в том числе при трате денег, выделенных региону на борьбу с коронавирусом.

Также фигурантами уголовного дела стали руководитель дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктор Бабиков "и иные лица".

Ущерб от ее действий составил более 105 миллионов рублей, считают в СК.

27 октября 2020 года в Омске две машины скорой помощи приехали с пациентами к зданию регионального Минздрава из-за отказа стационаров принять пациентов, в том числе в тяжелом состоянии. После случившегося губернатор Александр Бурков отправил Ирину Солдатову в отставку, а ФСБ начала проверку в дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения.

По неофициальной информации, Ирина Солдатова находится в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Источник - zakon.kz
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