Дурковатый казбоец Хамитов ("Найман") решил создать свою партию - "Единый Казахстан".

00:54 31.01.2021

Спортсмен решил идти в политику сразу после суда. У его партии уже есть название – "Единый Казахстан"



НУР-СУЛТАН, 28 янв - Sputnik. Боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов заявил о том, что вынужден создать свою собственную партию, чтобы озвучивать "голос народа".



"Я официально объявляю, что открываю свою партию. Не хотел этого делать, но государство ускорило мой прогресс. Партия создается, чтобы услышали голос Народа! Мои двери открыты для всех! Все желающие могут войти в мою партию", - написал у себя в Instagram Хамитов.



В 2015 году Куат Хамитов вступил в партию Nur Otan, но позже покинул ее ряды.



Скандальное видео Куата Хамитова рассматривают в суде: боец MMA сказал последнее слово



Напомним, что 28 января Хамитова признали виновным в призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти из-за ролика, в котором он предлагал бить дезинфекторов и стрелять по вертолетам. Ему назначили полгода ограничения свободы.