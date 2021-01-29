Приехавший в Москву с Украины стилист Киркорова умер от некроза в анусе. Жаль, что не...

00:59 31.01.2021

Стилиста Пугачевой и Киркорова убил инородный предмет в неподходящем месте



Причиной смерти Александра Шевчука - известного эксперта моды, стилиста Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, стал некроз тканей прямой кишки. Некроз возник из-за инородного предмета.



Как пишет "Московский комсомолец", 53-летний Шевчук умер в реанимации в больнице после операции по извлечению инородного предмета.



В больницу Шевчук попал из своей квартиры, где он, по данным газеты, находился с двумя другими мужчинами. Они позвонили подруге Шевчука и сказали, что ему плохо. Она приехала, увидела, что у Шевчука началось кровотечение, и вызвала "скорую". Мужчину увезли в больницу, где выяснилось, что в прямой кишке - инородный предмет и уже начался некроз. Была проведена операция, но спасти мужчину медикам не удалось. Полиция ведет проверку по факту смерти Шевчука.



Напомним, Шевчук сотрудничал с такими знаменитостями российской эстрады, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Татьяна Овсиенко, работал стилистом на шоу "Фабрика звезд", "Две звезды" и "Фактор А". Был владельцем столичного салона красоты "Искра".