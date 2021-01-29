Как бывший турецкий раб стал в России графом

04:25 31.01.2021

В 1770 году во время очередной войны с турками русские войска взяли Бендеры. В городе они освободили большую партию турецких невольников совсем юного возраста. Их отправили в Петербург, но мальчики были так истощены в рабстве, что живым довезли только одного. Это и был будущий граф Кутайсов.



Стремительный взлет



Фамилию ему дали при дворе наследника престола Павла Петровича, которому он был отдан в услужение. Эта фамилия напоминала о происхождении Кутайсова из города Кутаиси в Грузии. Настоящая же фамилия его предков была, по одним сведениям, Тариелашвили, а по другим Кикиани. Нарекли же его по-русски Иваном Павловичем. Отчество было дано по имени его покровителя.



Мальчик был младше Павла на 14 лет. Наследнику престола уже приходилось брить бороду и усы, и он назначил Кутайсова своим цирюльником. Так бывший турецкий невольник стал лицом, особо приближенным к цесаревичу, будущему императору.



Цесаревич Павел Петрович



В 1779 году Павел женил своего 20-летнего камердинера на 19-летней дочери богатого купца Ивана Резвого, Анне. Она родила шесть детей, о которых речь впереди.



После своего восшествия на престол в 1796 году Павел непрерывно осыпал благодеяниями своего брадобрея. Пожалования ему имений с крепостными, привилегий и титулов следовали одно за другим. В 1799 году Павел присвоил Кутайсову наследственный титул барона, а в том же году и титул графа, наградил высшими степенями всех главных российских орденов.



Ненавистный временщик



Современники с недовольством наблюдали за стремительным взлетом временщика. Ни у кого из них невозможно найти о Кутайсове хоть сколько-нибудь положительного отзыва. Все замечали в нем только плохое. Здесь играла роль не только зависть, но и действительное отсутствие у бывшего турецкого раба каких-то государственных способностей. Между тем, он постоянно лез в политику, пытаясь повлиять на личные отношения императора.



Считая себя, видимо, знатоком человеческих сердец, Кутайсов убедил государя расстаться с его давней подругой Екатериной Нелидовой и сблизиться с Анной Лопухиной. Если жена Павла, императрица Мария Федоровна, терпела близкие отношения своего супруга с Нелидовой, то его роман с Лопухиной означал окончательный разрыв. Мария Федоровна перешла в стан врагов Павла I и впоследствии поддержала заговор против его жизни.



Сам Кутайсов, наскучивши отношениями со своей постаревшей супругой, увлекся французской актрисой, которую все звали мадам Шевалье. По некоторым сведениям, мадам Шевалье делили между собой Кутайсов и сам император. Про Шевалье все говорили, что она шпионка Бонапарта и пользуется близостью к государю, чтобы собирать секретные сведения о русской политике. Сразу после убийства Павла мадам Шевалье выслали из России.



Падение



Существует легенда (но никто не знает, насколько она правдива), что накануне предполагавшегося убийства Павла, 11 марта 1801 года, Кутайсов получил письмо от неизвестного доброжелателя с предупреждением о готовящемся заговоре, но поленился вскрыть его в тот день и тем самым невольно способствовал гибели императора.



Заговорщики искали в ту ночь и Кутайсова в Михайловском замке. Не найдя его, они бросились в дом мадам Шевалье, где Кутайсов частенько проводил ночи, но он скрылся и оттуда. Как рассказывают современники, в одном халате и ночном колпаке граф бежал к Степану Ланскому, который, будучи человеком благородным, не выдал Кутайсова. Впоследствии, когда все улеглось, Кутайсову пришлось некоторое время посидеть под домашним арестом. Новый император Александр I лишил Кутайсова части привилегий, пожалованных ему Павлом, но сохранил за ним все поместья.



Иван Кутайсов больше не вмешивался в политику. В 1810 году он приобрел подмосковное имение Рождествено и завел там образцовое хозяйство. Как помещик, он оказался очень успешен. Скончался бывший брадобрей императора Павла в 1834 году.



Потомки



Четверо из шести детей Ивана Кутайсова стали взрослыми. Из них наиболее известен молодой генерал-майор Александр Иванович Кутайсов, герой Отечественной войны, павший смертью храбрых на Бородинском поле в возрасте 27 лет.



Старший сын, Павел Иванович, пошел по гражданской службе и достиг высоких званий. Сенатор, член Государственного Совета, тайный советник, Павел Кутайсов был большим меценатом и сделался председателем Императорского Общества поощрения художников. Он умер в 1840 году на 60-м году жизни.



Две дочери Ивана Кутайсова – Мария и Надежда – надолго пережили своего отца и скончались: первая в 1870 году, вторая в 1868-м. Надежда Ивановна, вышедшая замуж за князя Александра Голицына (правителя канцелярии великого князя Константина Павловича, наместника Польши), оставила воспоминания о польском восстании 1830-1831 гг., которого была очевидицей.



Последним известным представителем рода графов Кутайсовых был внук Павла Ивановича, Павел Ипполитович, генерал от инфантерии, в 1903-1905 гг. бывший иркутским генерал-губернатором.