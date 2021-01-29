Блестящая инвестиция, или Какие бриллианты предпочитают казахстанцы

10:25 31.01.2021

Жания Уранкаева



Удивительно, но факт: ювелирные предпочтения казахстанок ближе к европейским стандартам, чем к азиатским



НУР-СУЛТАН, 31 янв – Sputnik. Ежегодно 31 января во всем мире свой профессиональный праздник отмечают ювелиры. Мастера своего дела преображают жизни миллионов граждан.



Ювелир-эксперт по бриллиантам Эльвира Давлетова рассказала в интервью корреспонденту Sputnik Казахстан, что, как и сотни лет назад, главной мотивацией людей к покупке дорогих украшений являются приятные эмоции.



Путь к ювелирному делу казахстанки, проживающей в Сингапуре, получился извилистым. Много лет Эльвира проработала в нефтегазовой сфере. Благодаря переезду и счастливому случаю, свое хобби она превратила в профессию.



Казахстанка обучилась в международном институте Gemological institute of America (GIA). В этом вузе не только обучают желающих стать ювелирами, но и выдают международные сертификаты драгоценным камням. Камни, имеющие сертификат – дают полную информацию о качестве бриллианта своим клиентам.



Сейчас Эльвира проживает и работает в Сингапуре. Ее клиентками являются женщины со всего мира, в том числе и соотечественницы.



"Среди моих клиентов немало не только казахстанок, но и жительниц СНГ. Люди обращаются за советами и просят рассказать об уже приобретенных камнях. Что отличает казахстанок и жительниц СНГ от азиаток и жительниц ближнего Востока, так это тяга к минимализму. Клиентки помоложе – предпочитают европейский, чистый дизайн украшений. Им нравится минимализм",- поделилась эксперт по бриллиантам.

Казахстанка отмечает, что в азиатских и восточных странах можно встретить не только женщин в "кричащих" украшениях, но и мужчин. Тогда как в Казахстане, Европе, Америке и странах СНГ представители сильного пола крайне редко носят бриллианты.



Как пандемия повлияла на ювелирное дело

Пандемия коронавируса затронула буквально все сферы жизни. Не стал исключением и ювелирный бизнес. По словам Эльвиры Давлетовой, 2020 год сильно повлиял на людей по всему миру. В частности, молодые люди стали чаще делать предложения руки и сердца своим избранницам, а значит чаще обращаться к ювелирам.



"У нас был большой наплыв молодых людей, желающих пожениться. Во время пандемии стали развиваться онлайн продажи. Молодые пары установили рекорд по заказу помолвочных колец. Ковид заставил задуматься о приоритетах и люди стали создавать семьи. Кто-то в целях экономии и нежелания проводить пышную свадьбу решал связать себя узами брака в период запрета проведения массовых мероприятий. Третья категория людей, тратили деньги, отложенные на путешествия на ювелирные украшения", - рассказала ювелир.



Также Эльвира поделилась, что в 2020 году клиенты чаще отдавали предпочтения украшениям поскромнее. Были и те, кто, напротив, охотился за редкими драгоценностями и покупал их в качестве инвестиции в будущее.



По какому случаю люди покупают бриллианты

Эксперт по бриллиантам делится, что как и много лет назад, любая покупка драгоценного камня – это желание проявить важные эмоции. Первый бриллиант, который чаще всего покупают клиенты по всему миру – это помолвочное кольцо для своей будущей супруги. Далее драгоценности приобретают на свадьбы и годовщины, а также после рождения ребенка.



Какие украшения выгоднее покупать

Эльвира Давлетова отмечает, что в разных странах распространена различная практика оценки ювелирных изделий. К примеру, в казахстанских ломбардах больше ценят металл и редко оценивают вес камня. При этом мелкая россыпь драгоценных камней, по мнению ювелира, действительно теряет свою ценность сразу после покупки.



Украшения с бриллиантом от 0,3 карат чаще всего имеют международный сертификат, а значит ценятся выше и не теряют своей ликвиднодности с годами. Поэтому стоит обращать внимание на камни покрупнее, если стоит задача по приобретению выгодной покупки.



На что обращать внимание при покупке бриллианта

Эксперт по бриллиантам отмечает, что перед дорогостоящей покупки не стоит торопиться. Также Эльвира не советует покупать украшения в круизах и на курортах, а отдавать предпочтение магазинам и ювелирным домам с историей.



"Если есть возможность, то нужно покупать бриллианты с международным сертификатом, в котором полностью указана информация о камне. В случае отсутствия сертификата, можно проверить камень в местной лаборатории (есть в Алматы), чтобы выяснить, что это не имитатор (фианит) или искусственно выращенный камень. На глаз определить качество и ценность бриллианта практически невозможно, поэтому нужно экспертное заключение", - поделилась лайфхаком ювелир.



Кроме этого, эксперт советует рассматривать драгоценный камень под разным освещением и разных углов. Хороший бриллиант со всех ракурсов и под любым освещением будет сверкать и переливаться. В нем не будет каких-либо вкраплений и "облаков". Именно по этой причине, стоит быть крайне внимательными при онлайн покупке украшений.



Сертификация бриллиантов

Бриллиант проходит проверку в лаборатории, где каждый камень получает свой номер. Сертификат имеет информацию о цвете, весе и чистоте камня. Для клиентов – это гарант качества и уверенность в подлинности камня.



Как носить и ухаживать за украшениями

Для того, чтобы дорогое украшение прослужило как можно дольше, за ним нужен уход. В частности, важно снимать украшения во время проведения домашней работы (мытье посуды, уборка) и посещении бассейна. Так как в средствах и воде содержится хлор, который разъедает металл и со временем бриллиант может выпасть и кольца или сережек.