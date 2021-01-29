Трусы-пакостники. Twitter заблокировал комика Слепакова

10:27 31.01.2021

Аккаунт актера, сценариста и продюсера Семена Слепакова в Twitter заблокировали, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



При переходе на страницу пользователя можно увидеть запись: "Действие учетной записи приостановлено". Далее социальная сеть напоминает о том, что блокирует аккаунты, которые нарушают правила Twitter.



За что конкретно закрыли доступ к страничке комика, неизвестно.



Ранее Слепаков в стихотворной форме обвинил участников незаконных акций в попытках подменить понятия "добра" и "зла". В строках Слепаков, используя ненормативную лексику, язвительно описал инциденты с применением насилия со стороны участников несанкционированной акции.



"Добрые блюстители легитимных мер глаз сожгли водителю за номер "а эм эр", - стих начинается строками с описанием нападения на авто АМР на Цветном бульваре в Москве.



После публикации стихотворения сторонники Навального обрушились на Слепакова с критикой.