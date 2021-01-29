Париж-полиция водометами размывает франко-навалычей

10:30 31.01.2021

Полиция применила водометы против протестующих в Париже



Стражи порядка применили водометы против участников акции протеста в Париже на площади Республики. Прямую трансляцию с площади в субботу ведет телеканал Бэ-эф-эм.



Акция протеста против закона о глобальной безопасности началась в столице примерно в 13:00 (15:00 мск). Колонна демонстрантов проследовала по авеню Республики до площади Республики, где провела митинг. Примерно за час до начала комендантского часа стражи правопорядка попросили собравшихся разойтись, однако на площади остались несколько десятков человек, некоторые из которых начали кидать в полицейских бутылки и другие предметы. Полиция в ответ применила водометы.



Ранее в Автономном управлении парижского транспорта (RATP) сообщили, что в связи с демонстрациями с 11 часов (13:00 мск) в Париже закрыты четыре станции метро в непосредственной близости к площади Республики. "Станции будут вновь открыты, когда позволит префектура полиции Парижа", - отмечается в сообщении.



По данным телеканала, акции протеста проводятся сегодня также в Лионе, Лилле, Ницце, Страсбурге, Монпелье, Тулоне, Дижоне, Гавре и многих других городах.



Акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" во Франции начались в конце прошлого года. Манифестанты выступают против 24-й статьи, которая предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Критики этого документа утверждают, что он "посягает на свободу слова и свободу собраний".