ABIRVALG. В новой КазЛатинице появятся умляуты, макроны, седили и бревисы

10:35 31.01.2021 Как писать имена и почему нет "Ч" - ученый разложил по полочкам алфавит на латинице



Айгюзель Кадир



Представленный казахстанцам вариант алфавита на латинице – результат труда множества ученых, которые проводили консультации с коллегами из пяти стран



НУР-СУЛТАН, 30 янв - Sputnik. Ученые представили усовершенствованный алфавит казахского языка на латинице. Если его утвердят, в стране должны подготовить два правила, первое – о написании имен собственных, второе – географических названий, рассказал Sputnik Казахстан исполнительный директор национального научно-практического центра "Тіл-Қазына" Ербол Тлешов.



Новый вариант казахского алфавита на латинице

© SPUTNIK

Новый вариант казахского алфавита на латинице

В новом варианте алфавита нет апострофов и диграфов, которые подверглись жесткой критике. Специфические звуки казахского языка "ә" (ä), "ө" (ö), "ү" (ü), "ұ" (ū) и "ғ" (ğ), а также "ш" (ş) обозначены диакритическими символами.



Из алфавита убрали буквы русского языка – "ч", "ц", "я", "щ", "ъ", "ь", "э", "ю", "я".



Проект разработали члены орфографической группы Нацкомиссии при правительстве.



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Один звук – одна буква

Алфавит соответствует принципу "один звук – одна буква", который закреплен в письменной практике казахского языка.



"Прошлый вариант алфавита с акутами (штрихи над буквами – Sputnik) и апострофами не смог передать природу казахского языка. В тюркских языках, казахском языке есть научный принцип "один звук – одна буква". Этот принцип действует еще со времен Ахмета Байтурсынова. Мы опирались на него. Данный вариант подготовили члены орфографической группы национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику при правительстве Казахстана. В этой группе есть порядка 30 человек, свыше 20 ученых", - сказал Sputnik Казахстан член Нацкомиссии Ербол Тлешов.



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В орфографическую группу входят ученые института языкознания имени Байтурсынова, Казахского национального педагогического университета имени Абая, Назарбаев университета, Евразийского национального университета, Карагандинского государственного университета имени Букетова, Павлодарского государственного университета, национального научно-практического центра "Тіл-Қазына".



"Ученые девяти организаций подготовили проект данного алфавита. В наш научно-практический центр "Тіл-Қазына" поступило 34 проекта, представленные официально. Около половины были схожи с предлагаемым вариантом", - добавил Тлешов.



Некоторые звуки обозначены диакритическими символами умляут ( ̈), макрон (ˉ ), седиль ( ̧), бревис ( ̌ ).

Умляут (две точки над буквой) обозначает мягкость гласных звуков: "ә" (ä), "ө" (ö), "ү" (ü).



По такому принципу он применяется в немецком, финском, шведском языках, продолжил Тлешов.



В португальском, каталанском, азербайджанском языках для обозначения шипящего согласного, как "ш", используется седиль (крючок под буквой) – ş.



"Если вы посмотрите международный фонетический алфавит, то вы убедитесь, что для "ш" используется седиль. Это по правилам латинской графики. В данном случае нельзя поставить макрон или другой символ, так как это нарушит научный принцип", - сказал Ербол Тлешов.



Макрон (черта над буквой) нужен для обозначения твердости гласного звука – "ұ" (ū).



"Фонетическое содержание буквы ұ соответствует макрону. До начала 50-х годов над буквой был этот макрон. Потом эту черточку переместили на середину. Я думаю, что детям будет легко это запомнить, ведь им просто нужно переместить черту, поставить ее над буквой", - сказал он.



Бревис (дуга над буквой) обозначает краткость согласного – "ғ" (ğ).



Нынешний вариант подходит по стандарту кодирования символов Юникод, а значит, с данным алфавитом можно работать на любом компьютере, добавил ученый.



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Почему в новом алфавите на латинице нет буквы "ч"

Буквы "ч" нет, так как в казахском языке она не употребляется, ответил собеседник.



"У нас мало слов, в которых встречается буква "ч", поэтому мы ее не включили", - сказал Тлешов.

Такой же вывод можно сделать о других буквах, не включенных в усовершенствованный вариант.



Теперь казахстанцы задаются вопросом, как писать иностранные имена и фамилии.



"В случае утверждения данного алфавита институт языкознания имени Ахмета Байтурсынова подготовит два правила. Первое – о написании имен собственных, второе – о географических наименованиях. Это также будет научно обосновано", - заверил Тлешов.



Сходство с турецким алфавитом

Стояла задача сохранить природу казахского языка и исследовать международный опыт создания латинского алфавита, продолжил он.



"Я замечаю, в комментариях пишут, что алфавит похож на турецкий. Он не похож на турецкий алфавит. Существует международный фонетический алфавит от международной фонетической ассоциации. Он включает более ста символов, 52 диакритических знака. Штаб-квартира ассоциации находится в Лондоне. Это своего рода база латинского алфавита на международном уровне. Мы также опирались на нее. Благодаря этому узнаваемость нашего алфавита повысится", - считает кандидат филологических наук.



Как новый алфавит казахского языка на латинице может выглядеть на клавиатуре

© PHOTO : САЙТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА КАЗАХСТАНА

Как новый алфавит казахского языка на латинице может выглядеть на клавиатуре

Ученые изучали не только турецкий алфавит, но и азербайджанскую, узбекскую, гагаузскую, татарскую и другие письменности.



"Татары с 1999 по 2004 год использовали латиницу, в интернете есть этот вариант. Хочу отметить, что мы встречались с учеными пяти государств, проводили несколько раз семинары. Мы изучали вопрос, насколько нужны диакритические знаки, какие проблемы были в латинском алфавите за последние 90 лет", - сказал Тлешов.



Стоял вопрос, оставить или нет написание буквы "ә" без изменений, продолжил он.



"Нам пришло письмо от ученого из Азербайджана. Он посоветовал нам использовать только латинские буквы. Он объяснил, что у них буква "ә" используется в своем роде как бренд Азербайджана, это буква кириллицы, а не латиницы", - добавил Тлешов.



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При обозначении звука ң (в представленном варианте алфавита – η) большую роль сыграли результаты апробации, которую проводили пять раз среди 3 500 человек пять раз, продолжил он.



"Многие участвовавшие не приняли ң с диакритическим знаком тильда (волнистая черта над буквой). Многие респонденты поддержали ныне представленный вариант, похожий на хобот слона. Мы учли это мнение, провели еще апробацию. Действительно, эта цельная буква оказалась правильной", - сказал собеседник.



Были проведены 11 заседаний рабочих групп, пять апробаций по всей республике, два открытых обсуждения, продолжил он.



"В открытом обсуждении приняли участие пять тысяч человек из всех регионов. Мы встречались со школьниками, в связи с пандемией – онлайн. Например, в школе №76 имени Алихана Букейханова работали. Затем работали с магистрантами, докторантами Евразийского национального университета. Мы проводили занятия, готовили планы уроков, работали с текстами, пробовали писать диалоги. После апробаций появился данный вариант. Его еще должен утвердить президент", - сказал Тлешов.



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Усовершенствованный вариант продемонстрировали главе государства в ноябре 2020 года, ответил он.



"Он посчитал из нескольких вариантов этот наиболее приемлемым. Также мы направили запрос в Национальный банк с данным проектом алфавита, чтобы узнать, не будет ли проблем при выполнении банковских операций. Нам ответили, что в связи с тем, что все символы есть в Юникод, никаких проблем не будет", - сказал он.



#Кириллица и латиница будут использоваться одновременно



"Мы не должны забывать о том, что в 1991 году ныне покойный известный ученый-языковед Абдуали Кайдаров написал письмо первому президенту, предложив вариант алфавита, основанный на этом принципе ("один звук - одна буква"). Он делал апробацию в свое время. Нельзя сказать, что представленный вариант появился в 2019 году, до этого были написаны монографии, где предлагался алфавит на упомянутом принципе", - сказал он.



Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 года по 2031 год. Это не означает, что Казахстан отказывается от кириллицы, отметил Тлешов.



"Нельзя сказать, что с 2023 года кириллица окажется под запретом, а все книги выбросят. Два алфавита будут идти рядом. Писатель Мухтар Ауэзов при написании четырех томов романа "Путь Абая" использовал казахский алфавит на арабской графике, хотя в его время были и латиница, и кириллица. Но он писал так, как обучался в школе", - сказал Тлешов.



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Падения уровня грамотности не будет - Тлешов

С переходом на латиницу уровень грамотности населения не снизится, прогнозирует Тлешов.



"Вспомним историю. Латинский алфавит был введен в 1929 году. Через три года начался голод. Через восемь лет – репрессии. В 1940-м пришла кириллица, а через год началась война. Даже в такие тяжелые годы наш народ не стал безграмотным. А как он может стать безграмотным в XXI веке – в век информационных технологий. Сегодня в Казахстане каждый, кто окончил девять классов, знаком с латиницей. Ведь на уроках математики, физики и химии мы писали формулы на латинице", - ответил он.



Реформа заключается в том, чтобы убрать буквы, чуждые казахскому языку, заключил Тлешов.



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Глава государства Касым-Жомарт Токаев указывал, что создание нового алфавита – вопрос непростой. Поспешность в этом деле может нанести ущерб всей нашей культуре и исторической идентичности, говорил президент.



Проблема, по мнению Токаева, заключается не в переходе с кириллицы на латиницу, а в том, что осуществляется масштабная реформа казахского языка. Источник - ru.sputnik.kz

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