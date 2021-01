Европа все шире протестует против коронавирусных ограничений - "Мы хотим дышать! Маски прочь!"

10:47 31.01.2021

В Нидерландах вспыхнули крупнейшие за 40 лет беспорядки. Уже несколько дней протестующие выходят на улицы из-за новых карантинных ограничений. 22 января в стране впервые после Второй мировой войны был введен комендантский час, и тотчас вспыхнули массовые протесты. Улицы городов усыпаны битым стеклом и камнями, повсюду дымятся сгоревшие автомобили.



Европа все шире протестует против коронавирусных ограничений



Полиция заявляет, что в протестах, которые захватили 10 крупнейших городов, участвуют "отрицатели коронавируса, футбольные фанаты и нацисты". Митинг в Амстердаме с участием более полутора тысяч человек разгоняли с применением собак и водометов. Арестовано более сотни человек. В Эйндховене полиция применила слезоточивый газ. Протестующие поджигали автомобили, били окна домов, громили магазины. Арестовано не менее 30 человек. Протесты против коронавирусных ограничений проходят по всей стране – в Гааге, Апелдорне, Арнеме, Бреде, Энсхеде, Рурмонде, Тилбурге, Венло.



Европа все шире протестует против коронавирусных ограничений



В рыбацкой деревушке Урк к северу от Амстердама десятки людей протестовали против комендантского часа, бросая камни, фейерверки и уничтожая полицейские машины. Был подожжен центр тестирования на коронавирус местного департамента здравоохранения.



Власти ожидают эскалации протестов. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил насилие. "Это абсолютно недопустимо… Это преступное насилие", – заявил премьер. Резко выразился по поводу роста протестов мэр Эйндховена Джон Йорритсма: "Это сюрреалистическая ситуация, которой никто в Нидерландах не ожидал… Люди пришли устроить бунт и напасть на полицию. И если так будет продолжаться, то мы на пути к гражданской войне… Мы больше не можем регулировать это… Мы должны использовать армию".



Европа все шире протестует против коронавирусных ограничений



Как сообщает BBC, мэры нескольких голландских городов пообещали принять чрезвычайные меры, чтобы предотвратить новые беспорядки. Так, мэр Роттердама Ахмед Аббалеб (!) подписал указ о чрезвычайном положении, дающий полиции широкие полномочия по арестам, и назвал протестующих "бессовестными ворами".



В Дании протесты идут весь январь. 25 января в Копенгагене группа под названием "Люди в черном" организовала демонстрацию протеста против коронавирусных ограничений, которая также переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Протестующие пронесли по улицам чучело премьер-министра Дании Метте Фридриксен с табличкой на шее: "Ее нужно убить" (She must and should be killed), потом повесили чучело на фонарном столбе и сожгли.



Чучело премьер-министра Дании



В Лондоне полиция арестовала 21 человека в ходе протестов против нового витка ограничений. В Эдинбурге у здания парламента прошла акция "Шотландия против ограничений". Четверо демонстрантов были арестованы. Прагу захватил трехтысячный митинг под лозунгом "Откроем Чехию" (Otevřeme Česko), на котором выступили с речами предприниматели, врачи, студенты, художники.



Протесты против локдауна 23 января развернулись и в Испании. Как сообщает El País, 1300 человек собрались в центре Мадрида, в результате чего полиция оштрафовала 216 человек. Протестующие выкрикивали: "Мы хотим дышать!" и "Илла, Илла, Илла, маски прочь!", имея в виду министра здравоохранения Испании Сальвадора Иллу. Баннеры гласили: "Они не позволяют нам работать", Plandemic, "Ковид-1984".



Европа все шире протестует против коронавирусных ограничений



В Германии за последние месяцы прошла серия крупномасштабных протестов против коронавирусных ограничений. Был момент, когда протестующие пытались штурмовать здание бундестага. У немцев протесты против нескончаемого локдауна координирует движение Querdenken-711 ("Думающие поперек").



Общая черта всех антиковидных протестов в Европе – ожесточение по отношению к полиции, погромы, поджоги. Все выступления отличаются высоким социальным накалом. Большинство протестующих понимают, что коронавирусный локдаун не имеет рациональных медицинских оснований, что это политическая "пландемия".



В Нидерландах за все время "пландемии" умерли от коронавируса 0,08 процента населения (10 процентов от общей смертности). В Германии – менее 0,07 процента населения (6 процентов от общей смертности). Примерно такая же статистка по другим европейским странам.



Европа все шире протестует против коронавирусных ограничений



Коронавирусная "пландемия", устроенная теми, кто пляшет в Евросоюзе под дудку Big Pharma, вызывает все большее сопротивление средних слоев. В протестах участвуют представители практически всех общественных классов. Так, в Праге на митингах протеста собираются предприниматели, врачи, студенты, представители творческой интеллигенции. Все более популярно американское движение QAnon. "Думающие поперек" заимствовали у QAnon лозунг Where We Go One, We Go All (Куда идет один, туда идем все). Известный американский anti-vaxxer племянник Джона Кеннеди Роберт Ф. Кеннеди, прибыв в Берлин, выступал на одной трибуне с лидером "Думающих поперек" Михаэлем Баллвегом. А Business Insider, обвиняя Баллвега и его движение в правом экстремизме, отмечает, что германские спецслужбы выискивают в этой крупнейшей антиковидной организации Европы "экстремистов, крайне правых радикалов, включая неонацистов". "Законный протест против ограничений на коронавирус все больше уступает место всеобщей ненависти к государству и политике", – утверждает министр внутренних дел Германии Томас Штробль.



Похожие настроения во Франции. Сотрудник Парижской академии геополитики Алеся Милорадович в интервью ФСК говорит: "Все больше и больше французов противятся мерам, навязанным им санитарной диктатурой. Доктор Фабьен Кедевиль, врач общей практики, призывает перестать использовать дьявольскую логику запретов, которые не приводят ни к каким позитивным результатам. "Эти меры не имеют никого эпидемиологического значения. Зато последствия таких мер драматичны как в психическом, экономическом, так и в социальном плане. Речь идет не о призыве к непослушанию, а о логике принятия таких мер". Нет заключений эпидемиологов. Ни один квалифицированный врач-эпидемиолог не может оправдать таких мер. Психолог Мари-Эстель Дюпон предупреждает об увеличении количества случаев жестокой депрессии и суицидальных мыслей у подростков и молодежи".



Алеся Милорадович считает, что, "говоря словами Марата и Дантона, правительство Макрона готовится к диктатуре против французского народа. В программе – создание полицейского государства для подавления неизбежного восстания французов, когда они узнают о полном крахе европейской и французской экономики".



Во французских соцсетях запущен призыв объявить 1 февраля 2021 года Днем неповиновения. Французов призывают сбросить маски, открыть рестораны и бары, спортивные залы, перестать соблюдать рекомендованную дистанцию.



Поднимающийся в Европе протест все больше объединяет самые различные общественные силы.

Владимир Прохватилов

30.01.2021