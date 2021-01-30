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Шаг к исцелению Русской цивилизации? - А.Гулько
10:49 31.01.2021

АЛЕКСЕЙ ГУЛЬКО | 30.01.2021 |

О праве русских распоряжаться своей судьбой, невзирая на вековечную "обеспокоенность" Европы

В Донецке завершился двухдневный Интеграционный форум "Русский Донбасс". В форуме, который проходил 28-29 января 2021 года, приняли участие около 400 делегатов, в том числе главы ДНР И ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, депутаты Государственной Думы РФ, научные, общественные и культурные деятели Донбасса и России, журналисты, в том числе главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий НТВ Роман Бабаян; по видеосвязи выступил журналист Владимир Соловьев. Публицист, автор термина "Русская весна" Егор Холмогоров сделал "реплику из зала", поддержав форум и напомнив высказывание Достоевского о праве русских распоряжаться своей судьбой, невзирая на вековечную "обеспокоенность" Европы. Достоевский говорил, что не следует реагировать на извечные двойные стандарты Европы, позволяя "кому бы то ни было сказать себе на своей земле veto!".

Пушилин

В похожем духе были и другие выступления. Глава ДНР Пушилин, говоря о доктрине "Русского Донбасса", сказал: "Цель доктрины – выразить в документе наши внутренние чувства, тот порыв, который нас сплотил, когда мы восстали против несправедливости, лжи, гонения на все русское, чтобы вернуться к своим историческим корням". А Маргарита Симоньян воскликнула: "Люди Донбасса хотят быть русскими. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью огромной, великой и щедрой нашей Родины… Россия-матушка, забери Донбасс домой!"

Для отстраненного наблюдателя Интеграционный форум "Русский Донбасс" возник "как бы из ничего". Однако при внимательном взгляде понятна его необходимость именно в данный момент. Нет сомнений, что энергию острых разногласий в США обновленный Вашингтонский обком будет выводить во внешний контур. Одна из самых вероятных точек сброса энергии ненависти – Украина, конфликт в Донбассе. Не понимать этого нельзя. И обострение ситуации в Донбассе может "иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности".

Именно в день инаугурации Джо Байдена 20 января глава ДНР Денис Пушилин сделал заявление о готовности властей республики провести повторный референдум о самоопределении с привлечением международных наблюдателей. Первый референдум, напомним, был проведен 11 мая 2014 года. "…Мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии…" – отметил Пушилин. Одновременно глава МИД ДНР Наталья Никонорова предприняла шаг для перевода этой инициативы в практическую плоскость и обратилась к членам Совета Безопасности ООН с предложением провести в Донбассе международно признанный референдум.

Заявления в ДНР прозвучали накануне первого в начавшемся году заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Заседание прошло на повышенных тонах и закончилось ничем. Комментируя встречу, глава делегации РФ Борис Грызлов отметил "нежелание властей Украины отказаться от идеи военного подавления Донецка и Луганска" и подчеркнул, что в этом "нет ничего хорошего для граждан Украины".

Представитель Украины на переговорах Леонид Кравчук сделал конфронтационное заявление: "Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере, в ближайшее время… Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность".

На этом фоне новая конференция советников глав "нормандской четверки", намечавшаяся на 22 января, стала невозможна и была отменена. Еще раз обнажился тот факт, что переговоры по Донбассу в ТКГ заведены Украиной в угоду США в "бесконечный тупик". И 21 января в Донецке был опубликован проект доктрины "Русский Донбасс". Среди ключевых установок доктрины: укрепление русского национального самосознания и патриотизма; определение ориентиров государственной политики в различных сферах общественной жизни; противодействие неонацизму и украинскому национализму; определение духовного наследия Донбасса как самобытной и неотъемлемой составляющей русской культуры, восстановление экономических связей с Россией; возвращение региона в качестве субъекта в сферу русского исторического пространства.

21 января в Донецке был опубликован проект доктрины "Русский Донбасс"

Форуму предшествовали два события: телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина и выступление Путина в Давосе.

26 января Байден позвонил Путину. В Белом доме и Кремле по-разному трактуют содержание беседы по украинской проблематике. В Кремле "внутриукраинское урегулирование" названо через запятую в ряду других тем. В Белом доме: "Президент Байден подтвердил твердую поддержку США суверенитета Украины". Спокойная тональность Кремля контрастировала с нахрапистым тоном Белого дома при трактовке тем разговора: "Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам". В Кремле: "Владимир Путин… отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и – с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества".

На следующий день, 27 января, в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Путин поделился опасениями по поводу угрозы глобального конфликта по типу Второй мировой войны, который сегодня означал бы конец цивилизации. В украинских СМИ сразу же предположили, что "таким образом в Москве дают понять Западу, что если Киев не пойдет на реинтеграцию территорий по минскому сценарию, то Донбасс имеет все шансы стать окончательно русским".

Однако дело, видимо, обстоит более серьезно.

На форуме в Донецке депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко высказал свое понимание ситуации: "Сегодня республики Донбасса выходят на новый этап исторического развития. Первые годы стали переломными, они оказались проверкой на прочность, но мы видим, что никакими санкциями, блокадами и даже военной агрессией не запугать тех, чей дух закалялся в шахтах".

По итогам форума была принята доктрина "Русский Донбасс", провозгласившая, что республики будут интегрироваться с Россией, взяв курс на построение отдельных государств, де-факто входящих в экономическое и политико-идеологическое пространство России.

Пушилин объявил в ДНР 2021-й Годом русской культуры. В широком понимании сам факт существования Донбасса – это огромное культурно-историческое высказывание, нацеленное на восстановление Русского мира. В художественных категориях это еще не осмыслено. Год русской культуры на донецкой земле может способствовать такому осмыслению.

Донбасс ждет. В Донецке на улицах стоят огромные билборды с высказыванием главы ДНР А.В. Захарченко: "Родина у нас у всех одна – Россия".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612079340
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