 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 31.01.2021
12:47  Археологи 4 года прятали уникальную гигантскую маску майя
12:40  Продается мечеть. Как живет город Аркалык
12:36  Байден разгребает завалы на пути к Тегерану, - Ст.Тарасов
12:35  Умерла советская певица Алла Йошпе (вместе с Стаханом Рахимовым они спели "Алешу")
10:49  Шаг к исцелению Русской цивилизации? - А.Гулько
10:47  Европа все шире протестует против коронавирусных ограничений - "Мы хотим дышать! Маски прочь!"
10:41  Имперский либерализм. Идея свободы превратилась в свою противоположность, - Алексей Фененко

10:35  ABIRVALG. В новой КазЛатинице появятся умляуты, макроны, седили и бревисы
10:30  Париж-полиция водометами размывает франко-навалычей
10:27  Трусы-пакостники. Twitter заблокировал комика Слепакова
10:25  Блестящая инвестиция, или Какие бриллианты предпочитают казахстанцы
04:25  Как бывший турецкий раб стал в России графом
00:59  Приехавший в Москву с Украины стилист Киркорова умер от некроза в анусе. Жаль, что не...
00:54  Дурковатый казбоец Хамитов ("Найман") решил создать свою партию - "Единый Казахстан".
00:41  Экс-министресса здравоохранения Омской области Солдатова бежала в ОАЭ с натыренным добром
00:31  "Британский штамм" коронавируса добрался до Узбекистана
Суббота, 30.01.2021
20:39  В новые КырПремьеры тянут Аманбаева - родовитого "ошмяка", политолога, дипломата... содержателя борделей и саун
19:14  У "Дворца Путина" нашелся хозяин. Питерский олигарх Ротенберг набенефициарил
18:15  Новым хокимом Ташкентской области назначен Даврон Хидоятов
16:50  Кыргызка Ассоль Молдокматова признана "Иконой стиля". По версии "Всемирной организации моды"
16:45  Шедевр Ботичелли за $92 млн купил буржуин "с русским акцентом"
16:43  Как Россия спасла грузин от полного уничтожения, - М.Диунов
16:41  "Мисс Кызылорда" вынуждена работать посудомойщицей
16:35  Еще одна золотая статуя. Аркадаг приказал благоустроить окрестности памятника Шукур-бахши
16:33  Как сталинский выдвиженец, глава таджикских коммунистов Бободжан Гафуров совершил хадж
15:53  Умер известный казахстанский журналист Михаил Дорофеев
12:28  Указом Жапарова в Киргизии отныне - "новая государственная кадровая политика"
11:59  Краткий курс... После критики Токаева в KZ слепят "базовый единообразный" учебник по истории... целых два
11:32  В Питере уберут памятник Заки Валиди. За пособничество фашистам
11:26  "Не отражает реалии...". ТаджОппозция не приняла последнюю отчетно-программную речь Рахмона
11:23  Мирзиеев передвинул влиятельных силовиков - Ташходжаева и Кадирова
11:16  Упал... не отжался. Дилмурод Набиев уволен с поста главы Минспорта Узбекистана
10:57  Оружейные мегаконтракты США с ОАЭ и Саудовской Аравией приостановлены
10:35  Кен Суу - работы нет, молодежь батрачит заграницей. Репортаж с малой родины кырпреза Жапарова
10:32  КазПрез Токаев придумал "новую систему госпланирования", с "подробной картой... немотивирующих индикаторов" (каз-хрено-блудь)
10:26  Марш, марш Ливий. Москва пытается склеить разбитую Западом страну, - М.Беленькая
10:05  КырДеуптат Жумалиев и его сыновья оказались банальными мошенниками
10:00  Урок китайского: Товарищ Си дал понять, что с умирающим капитализмом мир не спасти, - М.Морозов
09:57  Культ тоев в Киргизии прошел. Как пышные торжества сменили на скромные посиделки, - Р.Харизов
09:47  Глава пресс-службы КырПреза Анаркулов задержан за вымогательство взятки
08:24  Своими первыми указами Жапаров простимулировал "духовно-нравственное развитие" кыргызов
00:53  Пекин хочет управлять Гонконгом с помощью патриотов. Жители бывшей колонии уезжают с капиталами в Британию, - "НГ"
00:50  Эрдоган добивается внимания Израиля любой ценой, - И.Субботин
00:42  Дожили: Для России настала пора закупать китайские вооружения
00:39  Руководство мировой Федерации биатлона попалось на русских проститутках
00:37  Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов
00:31  КазРегиональные элиты рвутся в столицу, потому что ослаблены, - Г.Илеуова
00:17  Афганистан пытается давить Россией на США. "Талибан" решил поиграть с администрацией Байдена, - "Къ"
Пятница, 29.01.2021
22:43  Аркадаг утвердил дизайн медалей для... собак (фото)
19:34  Казахстанскому профессиональному спорту советуют "затянуть пояса или найти себе спонсора"
18:41  Сорбон: таджикский народ упустил возможность создать общество равенства и справедливости
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Байден разгребает завалы на пути к Тегерану, - Ст.Тарасов
12:36 31.01.2021

Байден разгребает завалы на пути к Тегерану

Вашингтон начал крупную игру на Ближнем Востоке, пересматривая свои отношения с Саудовской Аравией и странами Персидского залива. Баланс сил в регионе начинает существенно меняться. Но строить устойчивые прогнозы относительно дальнейшего развития событий - преждевременно, ведь Вашингтону придется иметь дело и с российским присутствием в Сирии и Ливии, а теперь уже и в Азербайджане и Нагорном Карабахе.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 31 января 2021, 10:20 - REGNUM

Президент США Джо Байден, вопреки ранее высказываемым многими экспертами прогнозам о том, что новой команде в Белом доме потребуется несколько месяцев, чтобы сформировать новый внешнеполитический курс на Ближнем Востоке, что быстрых решений ждать не стоит, что этот регион не будет, по крайней мере, на первое время приоритетом для Вашингтона, сделал первый серьезный ход. Как сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в Белом доме, США временно останавливают продажу оружия Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии.

По данным издания, речь идет о "незавершенных военных поставках высокоточных боеприпасов и истребителей F-35". О том, в какую сторону Вашингтон пытается развернуть ситуацию в регионе, говорил на брифинге новый госсекретарь США Энтони Блинкен: "Мы изучаем ряд шагов, предпринятых предыдущей администрацией за последнее время. Мы должны быть уверены, на чем основано каждое конкретное решение. Это касается и внесения администрацией Дональда Трампа йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) в список террористических организаций. Мы видим в то же время проводимую Саудовской Аравией кампанию, что также привело, по многим оценкам, к наихудшему гуманитарному кризису современности в мире. Как я понимаю, хуситы контролируют территорию, на которой проживает около 80% йеменцев. Мы должны быть уверены, что любые решения, в том числе санкции [против хуситов], еще более не усложняют задачу предоставления гуманитарной помощи". В то же время, по утверждению госсекретаря, хуситы причастны к "агрессии против Саудовской Аравии и нарушениям прав человека". В целом, по всем признакам, США начали "перезагрузку" отношений со своими союзниками в Персидском заливе.

В этой связи катарское издание Al Jazeera утверждает, что "Байден стремится к возможному окончанию войны в Йемене и поиску путей урегулирования конфликта". Более того, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США намерены пересмотреть некоторые политические соглашения, в том числе "Соглашение Авраама" и связанные с ним обязательства. Напомним, что на исходе своего президентского срока Трамп выступил главным инициатором "Соглашений Авраама" между Израилем с одной стороны и Бахрейном и ОАЭ с другой. Ожидалось, что в случае переизбрания президента-республиканца к "Соглашениям Авраама" присоединятся еще несколько арабских стран, в частности Саудовская Аравия. Но победил демократ. И тут, как ни крути, но без определения новой политики США в отношении Ирана уже не обойдется, ведь в период президентства Трампа эта страна была превращена в стержень американской политики в регионе, вокруг которого вертелось почти все - Израиль, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия, хуситы Йемена.

Предпринимались попытки выстраивания антииранского альянса, основанного на укреплении отношений между Израилем и арабскими монархиями Персидского залива. Сейчас Байден возвращается к "формуле Обамы": создавать объективные политические и геополитические предпосылки для начала диалога с Ираном по ядерному соглашению и "подвигать" монархии Залива и израильтян на иранском направлении. При этом, как считает иранское издание Hamshahri, в Тегеране думают, что в период президентства Трампа они смогли "не только переиграть Вашингтон, сохраняя влияние в Персидском заливе, находиться в серьезном диалоге с Россией и Китаем, но и не закрыть полностью двери сотрудничества ни с Европой, ни, в конце концов, с Соединенными Штатами". Действительно, в американской прессе со ссылкой на израильские источники появились сообщения о том, что советники Байдена за пару дней до его инаугурации начала закулисные переговоры с Ираном о восстановлении ядерной сделки. Это наводит на мысль о том, что вносимые Байденом корректировки в ближневосточной политике не являются сенсационными для Тегерана.

В геополитическом смысле игра ведется по-крупному, и Иран тоже готовится к переговорам с США. Как писала на днях тегеранская газета Ресалят, "хотя официальная позиция верховного руководителя Ирана аятоллы Сейида Али Хаменеи в отношении Соединенных Штатов - "ни войны, ни переговоров" - по-прежнему в силе", в стране есть либералы и сторонники Запада, которые еще во время Трампа "были готовы поддаться давлению и призывали к переговорам". На наш взгляд, в "сверке часов" заключался один из смыслов недавнего визита в Москву главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, а также активизировавшийся диалог между Саудовской Аравией и Россией, в котором, по мнению иранского издания "Шарг", "занимает место и возможное посредничество Москвы между Тегераном и Эр-Риядом". В случае если США вернутся к ядерному соглашению без предварительных условий или выставят их для Ирана в приемлемом для него варианте, то баланс сил на Ближнем Востоке существенно изменится.

В этой связи можно предполагать и начало активных консультаций между Анкарой и Москвой, ведь Байден уже обозначил некоторые конкретные намерения насчет Турции. Одно из них - "ограничения авторитаризма президента Реджепа Тайипа Эрдогана через поддержку сил оппозиции". Но США пока лишь намекнули на то, что готовится крупная региональная интрига с участием и подключением таких мощных и опытных игроков, как Саудовская Аравия и Израиль, которые вместе с Байденом будут ее раскручивать дальше. Все только начинается, и до поворотного момента еще далеко. Поэтому строить устойчивые прогнозы относительно дальнейшего развития событий - преждевременно, ведь администрации Байдена придется иметь дело и с российским присутствием в Сирии, Ливии, а теперь уже и в Азербайджане и Нагорном Карабахе.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612085760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 января 2021 года №501
- Сенаторы приняли закон по "оцифровке" услуг нотариуса
- А. Мамин: основная задача на данный момент - проведение массовой вакцинации
- А. Мамин провел заседание Нацкомиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику
- Крымбек Кушербаев провел совещание Государственной комиссии
- О ситуации на финансовом рынке в декабре 2020 года
- Рабочий визит Р. Скляра в Москву: рассмотрен ряд двусторонних вопросов казахстанско-российского сотрудничества
- Региональные элиты рвутся в столицу, потому что ослаблены - Илеуова
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  