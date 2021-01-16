Продается мечеть. Как живет город Аркалык

12:40 31.01.2021 Ренат Ташкинбаев

Журналист

Турар Казангапов

Фотокорреспондент



До Аркалыка из столицы Казахстана ходит один-единственный поезд. Около 13 часов в пути, и вы оказываетесь в центре бывшей Тургайской области. Когда местные жители встречают приезжих журналистов, то первым делом интересуются: видели ли они девятый микрорайон? Этот микрорайон чем-то напоминает остров. Стоит он чуть поодаль от остального города, а главные его достопримечательности - заброшенная нежилая девятиэтажка и недостроенная мечеть.



Зимой город Аркалык весь в заячьих тропах. Знающие люди обращают наше внимание на заячий помет. Так что следы этого зверя здесь видны невооруженным взглядом.



Очень скоро мы и сами заметили живого зайца, причем достаточно крупных размеров.



Он притаился в, казалось бы, пустынном месте - возле здания недостроенной мечети.



Этот объект выставлен на продажу. Реализует его местный житель Болат Абдибеков.



В этом году мужчине исполнится 68 лет. Когда-то он был успешным предпринимателем. Занимался отделочными работами. Начал строить эту мечеть в девяностых, но что-то пошло не так.



"Общий долг у меня был около 19 миллионов тенге (ему были должны), я подал исковое заявление к заказчику. В итоге мне отдали целиком здание мечети. Но деньги не выплатили. Получился вот такой финансовый коллапс", - рассказывает Болат.



С тех пор он охраняет эту мечеть, а также еще один такой же объект в 100 километрах от Аркалыка - туда он наведывается раз в неделю, приезжает на автобусе. Живет он на скромную пенсию, от былого бизнеса ничего не осталось.



"25 лет хожу пешком, потому что не могу машину приобрести", - признается мужчина.



При этом Абдибеков уточняет, что продает не мечеть (наверное, потому что звучит не совсем корректно), а здание будущей мечети, которое закончено на 85 процентов.



"В Коране есть такие слова, их смысл следующий: кто поможет дому Аллаха, тому Аллах поможет", - говорит Болат. Он ждет, когда кто-нибудь купит у него это здание и достроит его.



Просит он за этот объект сумму, которая, по его словам, сопоставима со стоимостью среднего коттеджа в столице Казахстана.



На вырученные деньги он бы хотел приобрести себе жилье и заняться сельским хозяйством.



"Эта мечеть - одна из основных головных болей города Аркалыка. Ее когда-то начинали строить частными инициативами, но она не была достроена. Сейчас здание в частных руках, поэтому на сегодняшний день государство его не может ни разобрать, ни достроить", - комментирует ситуацию заместитель акима города Ерлан Раисов.



В том же в девятом микрорайоне одиноко стоит еще и нежилая девятиэтажка.



В городе можно найти и другие заброшенные здания, но из-за того, что рядом с ними находятся заселенные дома, они не так бросаются в глаза, как эта панелька в девятом микрорайоне.



В местном акимате есть ответ и по поводу этого дома-призрака. Чиновники не исключают, что его можно восстановить.



"В городе Державинске (находится в соседней Акмолинской области) реализовали проект по восстановлению пустующего дома и заселили туда людей. Я там был в командировке, специально заезжал, смотрел. Мы по этому же пути хотим пойти. Закажем техническое обследование дома. Если есть возможность восстановить, то, конечно, лучше восстановить, чем его разбирать", - сообщил заместитель акима.



А пока этот дом служит этаким памятником аркалыкской депрессии.



Впрочем, местные власти не согласны с теми, кто называет этот город депрессивным.



"Я не считаю, что Аркалык депрессивный. Например, у нас много молодежи - около 5000 человек (население города - порядка 30 тысяч). Если вечером выйти - в парках, скверах очень много молодых людей, все сидят, гуляют, развиваются, есть работа. Конечно, есть категория людей, которая просто не хочет работать. Но нельзя сказать, что есть большая безработица. Даже у нас на госслужбе есть вакансии", - считает заместитель акима Ерлан Раисов.



"Когда-то, в году 96-м, здесь было более 150 пятиэтажных домов без окон и дверей. И конечно, в тот момент, возможно, к городу Аркалыку относились как к депрессивному, но такие города во многих областях есть.



Я считаю, что Аркалык один из первых, кто справился с этим. В прошлом году мы буквально последние пять домов таких снесли. А на сегодняшний день, я считаю, город развивается и много молодых индивидуальных предпринимателей, которые открыли здесь свое дело", - говорит чиновник.



"Я не разделяю мнение, что Аркалык депрессивный город. Да, это город с тяжелой судьбой: два раза Тургайская область открывалась и два раза закрывалась. В девяностые годы многие остались без работы, но в настоящий момент назвать его депрессивным у меня не поворачивается язык, потому что у людей есть работа, есть жилье, люди живут, трудятся, у нас открываются предприятия.



Если бы он был депрессивный, то люди бы не открывали предприятия. Аркалык не депрессивный город, а город с экономическим потенциалом. План по налогам мы исполняем", - а это говорит уже сам аким города Кайрат Абишев.



В разговоре местные жители часто упоминают аббревиатуру ТБРУ, это Торгайское бокситовое рудоуправление. Это предприятие скоро закроется, и решается вопрос, куда трудоустроить людей.



Один из наших собеседников, который сейчас временно работает таксистом, рассказал, что недавно уволился из ТБРУ.



"Закрывается же у нас рудник", - пояснил мужчина. Он был помощником машиниста. Ему предлагали другую работу, но там нужно было переезжать в другой населенный пункт, и он отказался.



"Да, многие говорят, что ТБРУ закрылось, но на сегодняшний день проводили анализ, в ТБРУ у нас работало около 600 человек, из них человек 150 будут работать вахтовым методом в Рудном, Лисаковске, других городах.



Также компания, в которую входит ТБРУ, передала свои здания местным предпринимателям, чтобы они дальше развивали здесь бизнес, для них основное условие, чтобы было трудоустройство людей. Мы подсчитали, порядка 200-300 человек будет трудоустроено. В самом ТБРУ порядка 130 человек осталось, они дальше будут продолжать здесь работать. Ожидали, что будет большой отток, когда ТБРУ закроется. Но нет, как анализ показал, большинство людей здесь собираются жить дальше", - пояснил заместитель акима.



Если заброшенную девятиэтажку на окраине Аркалыка мы назвали памятником депрессии девяностых, то сам город Аркалык - это целый музей советской эпохи. Здесь все напоминает об СССР.



Как выяснилось, карантин и запрет на посещение общественных мест очень сильно сказались на читателях этой библиотеки.



"Пандемия заставила закрыть наши двери для читателей, поэтому очень тяжело пришлось нашим пенсионерам. Были такие моменты, когда некоторые пенсионеры просили акимат, чтобы нашли какой-то путь и мы выдали им литературу, потому что они не могут без духовного богатства - книг", - рассказывает руководитель библиотеки Казына Борибаева.



Но библиотеки вновь открыли свои двери, и постоянные читатели вернулись на свои места.



Вечером Аркалык преображается, молодежь заполняет кафе, в которых готовят пиццу, донеры, суши, и Аркалык уже ничем не отличается от других казахстанских городов.



На этом фото - Марат Шакиров, ему 24 года. Он приехал из Атырау, чтобы навестить родных. Парень вырос в Аркалыке, он душой болеет за свой родной город. Свою любовь и боль он выразил в речитативе.



"День за днем пустеют улицы, пустеет мой район, пустеет город мой, Аркалык мой", - это лишь одна строчка из композиции Марата, которая отозвалась в сердце многих его земляков.



В своей песне Марат признается, что ему хотелось бы, чтобы руководство страны обратило внимание на Аркалык и его жителей.



Он один из тех, кто уехал из Аркалыка в поисках лучшей жизни. Теперь сюда приезжает как гость, прогуливается по знакомым районам, вспоминает детство и юность.



"У меня такой флешбэк есть из детства, связанный с этими домами. Мне лет пять-шесть, я выхожу во двор и вижу, как люди воюют, из окон летят стулья, диваны, прямо разруха была нереальная. Я не знаю, чем там люди занимались, что делили, помню лишь, что мужики во дворе дрались. Тогда все пили алкоголь, все были дикие, что ли. Но сейчас все изменилось, конечно, люди вообще по-другому уже живут", - рассуждает Марат.



На привычных ему местах он встречает своего друга Жангельды. С ним они когда-то вместе начинали заниматься хип-хопом. Молодые люди тут же начинают вспоминать свой первый успешный рэп, написанный в 2012-м.



"Конец девяностых, город Аркалык, разваленные улицы, бокситные холмы.



Каждый горожанин, как мог, выживал, в те годы охватила мой город нищета.



Но сплотившись, мы преодолеть сумели. На языки типун тем, кто в нас не верил", - читают парни и пускаются в воспоминания о том, как им жилось в начале 2000-х.



"Наш город как бы процветает, но все равно должного внимания ему еще не хватает. Я думаю, есть куда расти нам", - говорит Жангельды. Он живет в Аркалыке, работает в строительно-монтажной сфере, а в свободное время пишет рэп.



"Я верю, что будущее у Аркалыка есть", - уверен Марат. Он слышал про планы властей отремонтировать республиканскую дорогу, ведущую в Аркалык. Это, по его мнению, значительно поможет развитию города. В том же уверены и сами чиновники.



Местным властям мы задали еще один вопрос: действительно ли аэропорт Аркалыка выставлен на продажу?



"Нет, это фейковая информация, аэропорт не может быть выставлен. Часть зданий аэропорта является частной собственностью, эти здания были разрушены еще в 96-97-х годах. Сама взлетная полоса находится у нас (в государственной собственности), она в хорошем состоянии, малая авиация постоянно прилетает, люди сами прилетают на частных самолетах, и санавиация постоянно летает туда-обратно. Ни о какой продаже (взлетной полосы) речи быть не может", - ответил заместитель акима Ерлан Раисов.



Он отметил, что восстановление аркалыкского аэропорта будет зависеть от спроса.



"Острого вопроса о восстановлении нет, но соответствующее министерство уже бумаги у нас запросило, мы все необходимые документы предоставили, в том числе о состоянии взлетной полосы", - пояснил замакима.



Из Нур-Султана в Аркалык и обратно можно добраться и на авто. Но люди называют этот способ очень проблематичным. А пока мы садимся в уже привычный нам единственный поезд и, удобно расположившись, готовимся к 13-часовому путешествию до столицы. Источник - Tengrinews.kz

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