Археологи 4 года прятали уникальную гигантскую маску майя

12:47 31.01.2021

Мексиканские ученые лишь спустя четыре года решились рассказать об уникальной гигантской маске, относящейся к цивилизации майя.



Археологи долгое время держали свою находку в тайне, опасаясь за ее сохранность.



В материале на портале научной информации LiveScience уточняется, что гигантская маска была обнаружена на археологическом участке Уканья, недалеко от современного города Мотул.



После обнаружения маски размером с человеческий рост в 2017 году специалисты из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) вели кропотливую работу над ее восстановлением.



"По сути, все это время ученые прятали историческую ценность от мародеров.



Более того, в 2017 году археологи намеренно снова закопали эту маску, чтобы никто ее не обнаружил. А сами вернулись на место только после того, как нашли необходимое оборудование и финансирование.



Работы по реставрации объекта были завершены недавно", - сообщает портал.



Отмечается, что в ходе реставрационных и консервационных работ археологами были укреплены хрупкие части артефакта, возвращены в исходное положение сместившиеся с течением времени части. Тщательная очистка поверхности маски позволила вскрыть все сохранившиеся узоры и даже цвета.



Предполагается, что маска, датируемая поздним доклассическим периодом майя (около 300 г. до н. э. - 250 г. н. э.), является изображением лица неизвестного божества или "какого-то очень важного человека того времени".



"Маски, похожие на эту, представляют лица людей с особыми чертами, которые могут быть связаны с божествами или персонами выдающегося социального статуса", - говорится в сообщении национального института антропологии и истории Мексики.



Изучавшие артефакт специалисты уточнили, что подобные барельефы майя, как правило, располагали вокруг лестниц пирамидальных сооружений - ранее археологами были найдены похожие сооружения в Аканче и Исамале, однако в Уканье такой барельеф был обнаружен впервые.