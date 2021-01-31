Дети Мазепы... УкрПолководцы подали в суд... на родное Министерство обороны

17:49 31.01.2021

Генеральский суд: На Украине военачальники подали иски на Минобороны

Поводом для их "незаслуженного" наказания мог стать разбившийся Ан-26 под Харьковом



Виктор Сокирко

31.01.2021



Обычно генералы подают в суд на военное ведомство, уже будучи в отставке, когда терять нечего. Поэтому достаточно странно выглядит нынешняя история, когда сразу три высокопоставленных украинских военачальника подали в суд на Министерство обороны Украины с требованием отменить дисциплинарные взыскания, которые были вынесены в их отношении по итогам служебного расследования. Причины, послужившие поводом для их наказания, не разглашаются по причине секретности, однако можно предположить, связаны они с прошлогодней катастрофой военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом, в результате которой погибло 26 человек.



Протестующие генералы - люди, так скажем, далеко не простые. Это главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнейчук и командующий Воздушными силами Сергей Дроздов. Последним двум министр обороны Андрей Таран еще 27 ноября прошлого года влепил "строгача", а первому было вынесено дисциплинарное взыскание. И вот теперь, спустя два месяца они взялись это решение оспаривать - Хомчак и Корнейчук в Киевском Окружном административном суде, Дроздов - в Винницком. В качестве ответчика будет выступать военное ведомство, но, по сути это суд с отдавшим приказ о взысканиях министром Тараном.



Трудно себе представить ситуацию, чтобы в России начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков или главком ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин подали иск на министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Это нонсенс! Это как же им нужно было бы "накосячить", чтобы получить строгие выговоры? Да и не объявляют генералам такого уровня и масштаба взыскания - их либо с почетом провожают на пенсию, либо находят достойное место где-то на "гражданке", в Думе, например, или в Совете Федерации.



С чем связана нынешняя "смелость" украинских генералов сказать достаточно сложно, может, это какие-то интриги против министра обороны Андрея Тарана, который хотя и является профессиональным военным (окончил Киевское высшее артиллерийское инженерное училище в 1977 году), но погоны генерал-майора по возрасту снял в 2016 году. Возможно, что нынешний скандал связан с его скорым выходом на пенсию - через месяц Тарану исполнится 66 лет и в случае увольнения он уже не сможет отомстить "кляузникам". И опять вопрос - почему они молчали два месяца после получения взысканий и обратились в суд только сейчас, прием одновременно, будто сговорившись?



О том, что поводом для раздачи "строгачей" генералам стала именно катастрофа с Ан-26, повлекшая многочисленную гибель людей, свидетельствуют два обстоятельства. Как раз к концу декабря завершилось расследование этой катастрофы и бардак творящийся в украинских ВВС, да и всех ВСУ стал настолько очевиден, что министр Таран решился на наказание своих высокопоставленных подчиненных.



Немногим позднее, в декабре, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения трем военным должностным лицам по делу о крушении Ан-26. Под стражу без права внесения залога были взяты командир воинской части и руководитель полетов в тот день. Их подозревают в нарушении правил полетов, а также нарушений правил эксплуатации летательных аппаратов, что и привело к катастрофе. Среди подозреваемых оказался и генерал Сергей Дроздов, которому была избрана мера пресечения в виде личного обязательства, которая предусматривает ограничение личной свободы. Что, впрочем, не помешало ему сейчас подать судебный иск в Виннице.



Можно вспомнить, что угроза подозрений о причастности главкома ВВС Украины к катастрофе возникла сразу после трагедии. Тогда харьковский губернатор Алексей Кучер озвучил версию, что по странному стечению обстоятельств самолет с сыном Дроздова на борту, находившийся в том же районе, завели на посадку раньше, чем терпящий бедствие Ан-26, а должно было быть наоборот. Ситуация так на самом деле и выглядела, что Дроздов спустя время и признал.



Расписался Дроздов и в своем бессилии в должности главкома Воздушных сил, заявив недавно, что за весь период независимости на вооружение украинских ВВС не поступило ни одного нового самолета. "Мы защищаем воздушные границы нашего государства на образцах техники, которые были выпущены с 1968 до 1991 года. Самые старые самолеты у нас - военно-транспортные, им от 52 лет. Ударная, истребительная и разведывательная авиация - Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР с 1981 по 1991 год выпуска", - пожаловался генерал украинским журналистам. Правда, почему-то не добавил, что у разбившегося Ан-26 еще и 30 лет не проводился капитальный ремонт двигателей.



Вообще военно-транспортный Ан-26 считается одним из самых надежных самолетов в своем классе. Поднявшись в небо еще в 1969 году, он до сих пор эксплуатируется в ВВС России, Украины, Белоруссии, Казахстана и еще ряда стран. При этом уже заметно устарел и требует не модернизации, а замены на современные типы военно-транспортных самолетов.



А еще Ан-26 стал в последние годы чаще попадать в сводки авиакатастроф. Одна из последних трагедий произошла в Сирии на авиабазе в Хмеймиме, когда при заходе на посадку 6 марта 2018 года разбился Ан-26 из состава 6-й армии ВВС и ПВО (Санкт-Петербург). На его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли при крушении. Причиной была названа техническая неисправность. Всего за последние пять лет разбилось 8 подобных самолетов.



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В России сейчас эксплуатируются около 150 самолетов Ан-26, большей частью в ВВС. На Украине осталось 45 таких самолетов. После трагедии под Харьковом их полеты прекратили, это обычная практика до выяснения причин авиакатастрофы. Потом эти "старички" опять вынуждены подняться в небо - замены-то им нет.



На Украине правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы пришла к выводу, что она произошла из-за непрофессионализма экипажа и системным нарушениям в выполнении полетов. Украинский эксперт Пахольченко среди ключевых причин падения самолета также называет недостаточный уровень подготовки командира экипажа Ан-26, а также ограниченную мощность двигателя и малую высоту полета. Кроме того, группа управлениями полетами не смогла оказать экипажу квалифицированную помощь в критической ситуации.



Все эти причины свидетельствуют о системных проблемах украинской военной авиации, в которые можно включить плохое качество используемой военной техники и низкий уровень подготовки летного и технического состава. Собственно, здесь вопросы как раз к тем воинским начальникам, которые и получили строгие выговоры - это их уровень компетенции в решении подобных проблем. Однако украинские генералы поспешили не их устранять, а отправились с жалобами в суды. Вероятно, что теперь в ВСУ подобная практика будет распространенной для всех военнослужащих - получил боец два наряда вне очереди от старшины и сразу бегом опротестовывать приказ у судьи.