Не исламом единым. Пантюркизм сегодня, - А.Горохов

00:00 01.02.2021 Есть ли у Москвы ответ на главную задачу, поставленную Анкаре "Большим братом" по отрыву тюркских республик от России

Александр Горохов

28 декабря 2020,



Возможно ли противостоять турецкой "мягкой силе" хотя бы внутри России?

Многие уже привыкли к тому, что наиболее эффективные воздействия на государства постсоветского пространства ради смены их политической ориентации проводятся при помощи комплекса мер именуемых их разработчиками "мягкой силой". По сути, это длительное, занимающее много лет воспитание будущих активистов грядущих преобразований и будущей национальной элиты, а также формирование необходимого для перемен общественного мнения невоенными, культурными и пропагандистскими методами. И если в прежние годы "мягкую силу" направляли соответствующие круги США, Великобритании и другие их европейские союзники, то теперь пришлось столкнуться с тем, что эти методы взяли на вооружение и другие страны, вынашивающие далеко идущие геополитические планы.



Турция от Средиземного моря до Восточно-Сибирского?..

Если явление исламизма в последние годы на слуху у всех, то упоминание о политике пантюркизма как-то незаслуженно отошло на задний план. Впрочем, турецкое стремление объединить под своим "крылом" все тюркские народы тоже не "застыло в камне". Родившись еще во времена Мустафы Кемаля Ататюрка в качестве светской формы возрождения Османской империи, оно радикально изменилось с приходом к власти Партии справедливости и развития, созданной Реджепом Тайипом Эрдоганом. На первый план снова вышла исламская составляющая турецкого государства, которая должна стать еще одним из факторов влияния на другие тюркские народы.



Мустафа Кемаль Ататюрк, в то время командующий 7-й турецкой армией (1918).

© tccb.gov.tr

Мустафа Кемаль Ататюрк, в то время командующий 7-й турецкой армией (1918).

Тем не менее не исламом единым турецкая "мягкая сила" закладывалась значительно раньше прихода Эрдогана во власть.



Справка

Турция была одним из первых государств мира, признавших независимость Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана. В октябре 1992 года тогдашний турецкий президент Тургут Озал собрал первый саммит постсоветских тюркских государств, а правительство Турции создало Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (TIKA), предназначенное для многопланового сотрудничества с другими тюркскими государствами.



Менее чем через год на свет появилась Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), штаб-квартира которой находится в Анкаре. На Турции же лежит и основная доля финансирования данной организации, задачей которой значится "совместное возрождение и развитие культуры и искусства тюркских народов".



Помимо перечисленных стран, в качестве наблюдателей в ее состав вошли Гагаузия (входит в состав Молдавии) и частично признанный Северный Кипр. Вплоть до 2015 года с ТЮРКСОЙ активно сотрудничали российские регионы: республики Алтай, Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Хакасия. В 2009 году был создан Тюркский совет (полное название - Совет Сотрудничества тюркоязычных государств). Работают также иные объединения, включая Парламентскую ассамблею тюркских государств.



Менее чем через год на свет появилась Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), штаб-квартира которой находится в Анкаре.

© wikipedia.org/Aydinsalis

Менее чем через год на свет появилась Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), штаб-квартира которой находится в Анкаре.

Литовская независимость: уходя, гасите свет

Литовская независимость: уходя, гасите свет

Казалось бы, следует радоваться развитию международного сотрудничества, если бы не одно но. Не только националистические, но и правительственные круги Турции рассматривают это сотрудничество в качестве промежуточной ступеньки для объединения всех тюркских народов, включая входящие в состав России, в одно государство. Причем, не только тюркских. Как сообщил в конце августа 2020 года турецкий военный эксперт Каан Сарыайдын, на октябрь планировали создание "армии Великого Турана" численностью 2,8 млн солдат, своеобразного "тюркского НАТО", в которую, помимо вооруженных сил центральноазиатских тюркских государств, активно зазывается и… Монголия. Подобные идеи давно циркулируют в головах идеологов пантюркизма, так и не найдя практического воплощения, но ход мысли говорит сам за себя.



"Мягкая", но агрессивная. Ценой резкой конфронтации с Россией

Обработка тюркского и исламского населения со стороны Турции началась еще с президентства Сулеймана Демиреля, которому Джордж Буш-старший указал, что отныне именно Турция будет "определять политическое будущее мусульманских республик СНГ" и "должна стать проводником интересов молодых мусульманских стран на Западе". Это она должна была делать, оказывая материальную и финансовую помощь (средства на это, впрочем, выделялись Западом) тюркоязычным республикам бывшего Советского Союза. Главной же задачей определялся отрыв тюркских республик от России, который необходимо было проводить по трем направлениям - экономическому (турецкие инвестиции), политическому (Тюркский совет, Парламентская ассамблея, TIKA) и идеологическому (ТЮРКСОЙ, пантюркизм, религия). Поскольку нас больше интересует идеологический фронт, то остановимся на нем.



С ТЮРКСОЙ связаны радикалы из "Союза татарской молодежи "Азатлык", организовавшие серию пикетов "в честь сожжения какого-нибудь русского города - Москвы, Рязани, Суздаля, Владимира, Козельска".

© turksoy.org

С ТЮРКСОЙ связаны радикалы из "Союза татарской молодежи "Азатлык", организовавшие серию пикетов "в честь сожжения какого-нибудь русского города - Москвы, Рязани, Суздаля, Владимира, Козельска".

В свете роста исламского религиозного фундаментализма особенно тревожно выглядит то, что Турция приглашает на обучение в свои медресе граждан бывших советских республик и российских автономий, вкладывая в это огромные средства. И именно их выпускники зачастую становятся проводниками исламских радикальных учений.



Только по линии ТЮРКСОЙ турецкая сторона предоставила более 26 тысяч стипендий студентам из СНГ, обучающимся в Турции. Помимо этого, значительное финансирование исламских учебных заведений, начиная с детских садов и заканчивая университетами, осуществляли структуры оппозиционного Эрдогану Фетхуллаха Гюлена.



После недавней попытки госпереворота в Турции, осуществлявшейся гюленовцами, эти заведения властями постсоветских государств, кроме Киргизии, были закрыты, но семена "турецкой идентичности" посеяны. Выпускники этих учебных заведений сейчас занимают высокие посты в государственных структурах, СМИ, бизнесе, образовании, армии и т.д.



Фетхуллах Гюлен - турецкий писатель и исламский общественный деятель, основатель общественного движения "Хизмет".

© amerikaninsesi.com

Фетхуллах Гюлен - турецкий писатель и исламский общественный деятель, основатель общественного движения "Хизмет".

Немало вопросов вызывает и "культурная" деятельность на территории России структур, руководимых Турцией. В частности, переименование с подачи кафедры ТЮРКСОЙ в Башкирском пединституте улицы Фрунзе в Уфе в улицу Валиди. Ведь получивший в 1925 году турецкое гражданство историк-башкир Ахмет-Заки Валиди перечеркнул все свои достижения жирным крестом, сотрудничая с гитлеровцами в деле создания подразделений СС из числа представителей тюркских народов. С ТЮРКСОЙ связаны и радикалы из "Союза татарской молодежи "Азатлык", организовавшие серию пикетов "в честь сожжения какого-нибудь русского города - Москвы, Рязани, Суздаля, Владимира, Козельска".



Среди "культурных" инициатив, предпринятых с подачи ТЮРКСОЙ и TIKA и направленных на разрыв постсоветских тюркских государств с Россией, отказ от гигантского массива информации, наработанного этими странами при СССР, путем перевода алфавита на латиницу по примеру Турции.



По сути, этим шагом данные государства лишили подрастающее поколение возможности понимать написанное их дедами, а также превратили его в не понимающих даже элементарные надписи при поездке в Россию.



К чему это все должно привести, откровенно высказался Рейджеп Эрдоган говоря о нетюркском, но мусульманском "кусочке" соседней Грузии, Аджарии: "Интересы современной Анкары совпадают с интересами Османской империи. Наши физические границы отличаются от границ в нашем сердце. Разве можно отличить Ризе от Батуми?" Еще более откровенен был глава TIKA, являющегося подразделением МИД Турции, Абдульхалюк Чей: "Турецкая Республика - преемница великой Османской империи, она должна создать союзное объединение с Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией и Туркменистаном даже ценой резкой конфронтации с Россией".



Есть ли точки соприкосновения? Вопрос не праздный

Возможно ли противостоять турецкой "мягкой силе" хотя бы внутри России? Вопрос не праздный, поскольку в национальных республиках очень болезненно относятся к тому, что центральные власти ограничили их сотрудничество с Турцией в рамках ТЮРКСОЙ и TIKA. Увы, но менталитет российских тюрков и мусульман таков, что родственные народы им значительно ближе центральной власти, а согласно канонам ислама, любой мусульманин другому мусульманину - брат, в отличие от правителей-иноверцев. Нам кажется, вполне возможно.



Совершенно не следует отказываться от сотрудничества даже с самыми "коварными" турецкими структурами - TIKA и ТЮРКСОЙ.

© tika.gov.tr

Совершенно не следует отказываться от сотрудничества даже с самыми "коварными" турецкими структурами - TIKA и ТЮРКСОЙ.

Во-первых, огромным подспорьем стало бы официальное признание того, что тюркские народы, наряду со славянами и, в частности, русскими, являются государствообразующими. Мы ничуть не погрешим против истины, если учесть, какую роль данные народы сыграли в становлении российской государственности, и сколько выходцев из числа тюрков были ключевыми фигурами российской истории, от сына половчанки Андрея Боголюбского до главы Центробанка Набиуллиной и министра обороны Шойгу.



Во-вторых, наметившееся засилье имамов, получивших духовное образование в медресе Турции, Саудовской Аравии и других странах, где "в почете" фундаментализм, исправимо при расширении и увеличении числа мусульманских духовных училищ внутри России. При этом резко снизится приток "пастырей", чья паства стремится не к мирной жизни, а к "джихаду против неверных".



В-третьих, грубейшие пропагандистские ошибки допускают и идеологи "Великого Турана от Средиземного моря до Восточно-Сибирского". В частности, вместо привычных этнических обозначений узбек, киргиз, башкир, якут или татарин, ими употребляются такие слова, как "узбекский, киргизский, башкирский, якутский или татарский турок". А в общем тюркские народы, проживающие за пределами Турецкой Республики, стараются называть "внешними турками". Учитывая, насколько щепетильно относятся небольшие народы к правильному именованию их этноса…



В-четвертых, совершенно не следует отказываться от сотрудничества даже с самыми "коварными" турецкими структурами - ТЮРКСОЙ и TIKA, не говоря уже о Тюркском Совете и Парламентской Ассамблее. Подписала же Меморандум о сотрудничестве с ТЮРКСОЙ Венгрия, в состав которой вплоть до конца XVIII века входила Кумано-Аланская автономия (тюрков-кипчаков, известных в русской истории как половцы, в Европе называли куманами). Воспользоваться утверждением Генсека организации Дюсена Касеинова "если Россия не будет с пониманием относиться к своим тюркским регионам, поддерживать их стремление развивать свою духовность, обращаться к культурным корням, если будет пытаться ограничить их участие в таких открытых миру международных организациях, как ТЮРКСОЙ - получит радикализм". Но только не на уровне регионов, как это было до 2015 года, а на уровне представителей Федеральных органов власти. Как говорится в армейской шутке, "если пьянку невозможно предотвратить, ее следует возглавить". С одной стороны, это позволит "отфильтровать" негативные для Российской Федерации инициативы турецких структур "мягкой силы", а с другой - лишит пропагандистских козырей отечественных тюркских националистов. Источник - zvezdaweekly.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612126800

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 28 января 2021 года №501

- Сенаторы приняли закон по "оцифровке" услуг нотариуса

- А. Мамин: основная задача на данный момент - проведение массовой вакцинации

- А. Мамин провел заседание Нацкомиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику

- Крымбек Кушербаев провел совещание Государственной комиссии

- О ситуации на финансовом рынке в декабре 2020 года

- Рабочий визит Р. Скляра в Москву: рассмотрен ряд двусторонних вопросов казахстанско-российского сотрудничества

- Региональные элиты рвутся в столицу, потому что ослаблены - Илеуова

- Кадровые перестановки

